Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 вер, 2020 15:07
Тракторист написав:
вы о технологии блокчейн что-то слышали? поинтересуйтесь как в европейских странах работают системы e-рецептов .
коллега
yama
пишет, что эта система уже фактически работает у нас давно. Понятно, что команда коммивояжёров получает премии от объёмов продаж.
Но говорить о вычислении для конкретного врача точного процента от каждого прописанного лекарства - я пока оснований не вижу.
Тем более, для безрецептурных препаратов.
juristkostya
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Додано: Нед 06 вер, 2020 15:52
juristkostya написав: Тракторист написав:
вы о технологии блокчейн что-то слышали? поинтересуйтесь как в европейских странах работают системы e-рецептов .
коллега
yama
пишет, что эта система уже фактически работает у нас давно. Понятно, что команда коммивояжёров получает премии от объёмов продаж.
Но говорить о вычислении для конкретного врача точного процента от каждого прописанного лекарства - я пока оснований не вижу.
Тем более, для безрецептурных препаратов.
а внедрение рецептов ещё более упрощает жизнь для коммивояжеров от медицины...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Додано: Нед 06 вер, 2020 16:05
Striker
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Додано: Нед 06 вер, 2020 17:09
Striker написав:
Аналогічні дані за минулі роки 2016, 2017, 2018 є? Без них ці інформація ні до чого. Корона вірус може ускладнити багато хронічних хвороб з летальним наслідком але до стати це все піде як первине хронічне захворювання.
Крім того в першому півріччі був карантин і тому смертність була досить низька а зараз набирає обертів.
Тому применшувати ризик не потрібно.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 06 вер, 2020 17:27
Кто мешает самовыпилиться и не терпеть?
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Додано: Нед 06 вер, 2020 17:33
Тракторист написав:
и сколько нам ещё терпеть это коронабесие?...
В Москві всі ходять в масках і по пропусках і не жужать.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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