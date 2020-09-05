Аналогічні дані за минулі роки 2016, 2017, 2018 є? Без них ці інформація ні до чого. Корона вірус може ускладнити багато хронічних хвороб з летальним наслідком але до стати це все піде як первине хронічне захворювання. Крім того в першому півріччі був карантин і тому смертність була досить низька а зараз набирає обертів. Тому применшувати ризик не потрібно.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian написав:Аналогічні дані за минулі роки 2016, 2017, 2018 є? Без них ці інформація ні до чого. Корона вірус може ускладнити багато хронічних хвороб з летальним наслідком але до стати це все піде як первине хронічне захворювання. Крім того в першому півріччі був карантин і тому смертність була досить низька а зараз набирає обертів. Тому применшувати ризик не потрібно.
Будь ласка, є інформація за 2018 рік, з якої видно, що, як завжди, зі значним відривом: на першому місці - хвороби системи кровообігу (387029), на другому місці - онкологія (77551), на третьому місці - зовнішні причини (30718).
Вкладчик1234 написав:..... Подтверждаю наличие таких "мотиваций", сам когда-то давно был связан по бытовой технике. ...
Тоже могу подтвердить - есть такое. Но не надо преувеличивать масштабы явления. У yama звучит так, что это чуть ли не поголовное явление и касается всех врачей и всех прописываемых ими лекарств. Это всё же далеко не так. Так же, как из наличия теневой экономики, не следует, что вся экономика теневая.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 06 вер, 2020 18:33, всього редагувалось 1 раз.