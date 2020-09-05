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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1753175417551756>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:07

  Тракторист написав:вы о технологии блокчейн что-то слышали? поинтересуйтесь как в европейских странах работают системы e-рецептов .

коллега yama пишет, что эта система уже фактически работает у нас давно. Понятно, что команда коммивояжёров получает премии от объёмов продаж.

Но говорить о вычислении для конкретного врача точного процента от каждого прописанного лекарства - я пока оснований не вижу.
Тем более, для безрецептурных препаратов.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:52

  juristkostya написав:
  Тракторист написав:вы о технологии блокчейн что-то слышали? поинтересуйтесь как в европейских странах работают системы e-рецептов .

коллега yama пишет, что эта система уже фактически работает у нас давно. Понятно, что команда коммивояжёров получает премии от объёмов продаж.

Но говорить о вычислении для конкретного врача точного процента от каждого прописанного лекарства - я пока оснований не вижу.
Тем более, для безрецептурных препаратов.

а внедрение рецептов ещё более упрощает жизнь для коммивояжеров от медицины...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 16:05

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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 17:09

  Striker написав:Зображення

Аналогічні дані за минулі роки 2016, 2017, 2018 є? Без них ці інформація ні до чого. Корона вірус може ускладнити багато хронічних хвороб з летальним наслідком але до стати це все піде як первине хронічне захворювання.
Крім того в першому півріччі був карантин і тому смертність була досить низька а зараз набирає обертів.
Тому применшувати ризик не потрібно.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 17:24

  Striker написав:Зображення

и сколько нам ещё терпеть это коронабесие?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 17:27

Кто мешает самовыпилиться и не терпеть?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 17:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Тракторист написав:и сколько нам ещё терпеть это коронабесие?...

В Москві всі ходять в масках і по пропусках і не жужать.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 17:49

  Ukrainian написав:Аналогічні дані за минулі роки 2016, 2017, 2018 є? Без них ці інформація ні до чого. Корона вірус може ускладнити багато хронічних хвороб з летальним наслідком але до стати це все піде як первине хронічне захворювання.
Крім того в першому півріччі був карантин і тому смертність була досить низька а зараз набирає обертів.
Тому применшувати ризик не потрібно.

Будь ласка, є інформація за 2018 рік, з якої видно, що, як завжди, зі значним відривом:
на першому місці - хвороби системи кровообігу (387029),
на другому місці - онкологія (77551),
на третьому місці - зовнішні причини (30718).

Зображення

Нарешті, хіба й в цьому випадку коронавірус є причиною:
https://tsn.ua/ukrayina/vidoma-v-naukov ... 20088.html
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:11

  yama написав:
  ЛАД написав:yama
"пацанчики с дредами в ютубе" много чего рассказывают. :)

смотреть\набирать в поиске в ютуба - " биг дата артур хачуян " человек этим зарабатывает .
Генеральный директор Tazeros Global Systems Артур Хачуян: «Вряд ли у кого-то есть больше данных, чем у нас»

Вы не доверяете правительствам (вероятно, обоснованно).
Но почему Вы безоговорочно доверяете какому-то директору, пусть даже Генеральному? Он явно заинтересован в преувеличении возможностей биг дата.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:17

  Вкладчик1234 написав:.....
Подтверждаю наличие таких "мотиваций", сам когда-то давно был связан по бытовой технике.
...

Тоже могу подтвердить - есть такое.
Но не надо преувеличивать масштабы явления.
У yama звучит так, что это чуть ли не поголовное явление и касается всех врачей и всех прописываемых ими лекарств. Это всё же далеко не так.
Так же, как из наличия теневой экономики, не следует, что вся экономика теневая.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 06 вер, 2020 18:33, всього редагувалось 1 раз.
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