Да никак не возможно.
Так же, как и плоская Земля.
Это просто подтверждение высокой грамотности сторонников этих теорий.
А вообще, 60ГГц - частота УКВ. Почему-то против радио возражений не слышно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 вер, 2020 18:29
Да никак не возможно.
Так же, как и плоская Земля.
Это просто подтверждение высокой грамотности сторонников этих теорий.
А вообще, 60ГГц - частота УКВ. Почему-то против радио возражений не слышно.
Додано: Нед 06 вер, 2020 18:34
Это вам, обнулённым, у своего муйлуши спрашивать надо, но не на украинском форуме.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Нед 06 вер, 2020 18:37
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