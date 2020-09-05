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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1753175417551756

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:29

  juristkostya написав:
  ЛАД написав: "колебаться с частотой 60 миллиардов Герц в секунду"

"герцы" - это колебания в секунду.
Отсюда, "герцы в секунду" - это "колебания на секунду в квадрате"

Как такое вообще возможно? Это прирост/снижение частоты получается?

Да никак не возможно. :)
Так же, как и плоская Земля.
Это просто подтверждение высокой грамотности сторонников этих теорий.
А вообще, 60ГГц - частота УКВ. Почему-то против радио возражений не слышно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:34

  Тракторист написав:
  Striker написав:Зображення

и сколько нам ещё терпеть это коронабесие?...

Это вам, обнулённым, у своего муйлуши спрашивать надо, но не на украинском форуме.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:37

  Тракторист написав:.....
а внедрение рецептов ещё более упрощает жизнь для коммивояжеров от медицины...

Упрощает.
Но сегодня этого нет. Большинство лекарств у нас совершенно свободно продаются без рецептов.
Так зачем обсуждать то, чего нет?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:31

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав: "колебаться с частотой 60 миллиардов Герц в секунду"

"герцы" - это колебания в секунду.
Отсюда, "герцы в секунду" - это "колебания на секунду в квадрате"

Как такое вообще возможно? Это прирост/снижение частоты получается?

Да никак не возможно. :)
Так же, как и плоская Земля.
Это просто подтверждение высокой грамотности сторонников этих теорий.
А вообще, 60ГГц - частота УКВ. Почему-то против радио возражений не слышно.

Земля таки плоская,а нас вертят))

httpss://www.facebook.com/andre.goruchk ... 1/?app=fbl
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:45

  Мизантрóп написав:
  ЛАД написав:
  juristkostya написав:"герцы" - это колебания в секунду.
Отсюда, "герцы в секунду" - это "колебания на секунду в квадрате"

Как такое вообще возможно? Это прирост/снижение частоты получается?

Да никак не возможно. :)
Так же, как и плоская Земля.
Это просто подтверждение высокой грамотности сторонников этих теорий.
А вообще, 60ГГц - частота УКВ. Почему-то против радио возражений не слышно.

Земля таки плоская https://www.facebook.com/andre.goruchko ... 1/?app=fbl

а де черепаха?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:50

flyman под тремя слонами.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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