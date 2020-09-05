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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 вер, 2020 18:29
juristkostya написав: ЛАД написав:
"колебаться с частотой 60 миллиардов Герц в секунду"
"герцы" - это колебания в секунду.
Отсюда, "герцы в секунду" - это "колебания на секунду в квадрате"
Как такое вообще возможно? Это прирост/снижение частоты получается?
Да никак не возможно.
Так же, как и плоская Земля.
Это просто подтверждение высокой грамотности сторонников этих теорий.
А вообще, 60ГГц - частота УКВ. Почему-то против радио возражений не слышно.
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Додано: Нед 06 вер, 2020 18:34
Это вам, обнулённым, у своего муйлуши спрашивать надо, но не на украинском форуме.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Додано: Нед 06 вер, 2020 18:37
Тракторист написав:
.....
а внедрение рецептов ещё более упрощает жизнь для коммивояжеров от медицины...
Упрощает.
Но сегодня этого нет. Большинство лекарств у нас совершенно свободно продаются без рецептов.
Так зачем обсуждать то, чего нет?
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Додано: Нед 06 вер, 2020 19:31
ЛАД написав: juristkostya написав: ЛАД написав:
"колебаться с частотой 60 миллиардов Герц в секунду"
"герцы" - это колебания в секунду.
Отсюда, "герцы в секунду" - это "колебания на секунду в квадрате"
Как такое вообще возможно? Это прирост/снижение частоты получается?
Да никак не возможно.
Так же, как и плоская Земля.
Это просто подтверждение высокой грамотности сторонников этих теорий.
А вообще, 60ГГц - частота УКВ. Почему-то против радио возражений не слышно.
Земля таки плоская,а нас вертят)) httpss://www.facebook.com/andre.goruchk ... 1/?app=fbl
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Нед 06 вер, 2020 19:45
Мизантрóп написав: ЛАД написав: juristkostya написав:
"герцы" - это колебания в секунду.
Отсюда, "герцы в секунду" - это "колебания на секунду в квадрате"
Как такое вообще возможно? Это прирост/снижение частоты получается?
Да никак не возможно.
Так же, как и плоская Земля.
Это просто подтверждение высокой грамотности сторонников этих теорий.
А вообще, 60ГГц - частота УКВ. Почему-то против радио возражений не слышно.
Земля таки плоская https://www.facebook.com/andre.goruchko ... 1/?app=fbl
а де черепаха?
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Нед 06 вер, 2020 19:50
flyman под тремя слонами.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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