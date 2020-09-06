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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1753175417551756

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:29

  juristkostya написав:
  ЛАД написав: "колебаться с частотой 60 миллиардов Герц в секунду"

"герцы" - это колебания в секунду.
Отсюда, "герцы в секунду" - это "колебания на секунду в квадрате"

Как такое вообще возможно? Это прирост/снижение частоты получается?

Да никак не возможно. :)
Так же, как и плоская Земля.
Это просто подтверждение высокой грамотности сторонников этих теорий.
А вообще, 60ГГц - частота УКВ. Почему-то против радио возражений не слышно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:34

  Тракторист написав:
  Striker написав:Зображення

и сколько нам ещё терпеть это коронабесие?...

Это вам, обнулённым, у своего муйлуши спрашивать надо, но не на украинском форуме.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:37

  Тракторист написав:.....
а внедрение рецептов ещё более упрощает жизнь для коммивояжеров от медицины...

Упрощает.
Но сегодня этого нет. Большинство лекарств у нас совершенно свободно продаются без рецептов.
Так зачем обсуждать то, чего нет?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:31

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав: "колебаться с частотой 60 миллиардов Герц в секунду"

"герцы" - это колебания в секунду.
Отсюда, "герцы в секунду" - это "колебания на секунду в квадрате"

Как такое вообще возможно? Это прирост/снижение частоты получается?

Да никак не возможно. :)
Так же, как и плоская Земля.
Это просто подтверждение высокой грамотности сторонников этих теорий.
А вообще, 60ГГц - частота УКВ. Почему-то против радио возражений не слышно.

Земля таки плоская,а нас вертят))

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Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:45

  Мизантрóп написав:
  ЛАД написав:
  juristkostya написав:"герцы" - это колебания в секунду.
Отсюда, "герцы в секунду" - это "колебания на секунду в квадрате"

Как такое вообще возможно? Это прирост/снижение частоты получается?

Да никак не возможно. :)
Так же, как и плоская Земля.
Это просто подтверждение высокой грамотности сторонников этих теорий.
А вообще, 60ГГц - частота УКВ. Почему-то против радио возражений не слышно.

Земля таки плоская https://www.facebook.com/andre.goruchko ... 1/?app=fbl

а де черепаха?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:50

flyman под тремя слонами.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 22:18

  juristkostya написав:
  yama написав:да очень просто . Заходишь в 1:С и смотришь продажи \ Валовый доход от продаж , если он вырос значит торговая команда работает хорошо. Дальше число визитов к врачам , каждый торг представитель в конце недели дает отчет по коичеству встречь с докторами ( количеству проведенных презентаций) и так далее над ними супервайзер и так далее .

и как в этой схеме отследить, что конкретный терапевт Иванов выписал столько-то доз конкретного лекарства?
(А ведь они должны быть не только выписаны, но фактически куплены. А куплены они будут не у врача, а в аптеке.)

Напоминаю, по вашим словам:
"фарм представитель бренда приносит определенный % от каждого проданного лекарства \ ну или от сумы доктору"

я знаю что система работает ! как поймаю девочку " бегунка " фарм представителя так сразу и спрошу , но пока она очень занята не до меня ей то маникюр то педикюр :lol: работает с точным процентом это мое предположение допускаю что это не так уж сложно
Вот как теория вчера например был визит в поликлинику к невропатологу Петровой А.С. а вот на протяжении недели продалось\отгрузилось аптекам на 10 пачок препарат больше чем за анлогичный период до визита к Ивановой :roll:
Например продажи лампочек в каждом отделе каждого Эпицентра на своей територии хороший супервайзер знает поштучно сколько в день продалось лампочек своего бренда и бренда конкурента. Обзвонить\обойти раз в день раз в неделю всех директоров аптек на вверенной территории это реальная работа которая делаеться! каждодневная работа мотивировать их расспрашивать работать с ними . Если это сеть то еще проще позвонить\прийти в снабжение в центральный офис и поинтересоваться своими продажами и продажами конкурента , сами же снабженцы заинтересованы в "подарках" и постоянном снижении цен
- Вы почему перестали брать наш аспирин ?
- так вот аспирин ваших конкурентов на 10 коп дешевле и с рассрочкой 12 дней
- хорошо вот вам еще скидка 15 коп и рассрочка на 14 дней ? ок ?
- ну как бы ...
- хорошо 15 дней и 20 коп ? и вам кофеварка в подарок ! по руках ? но вы нам каждую неделю отчет о продажах
- ок !
Востаннє редагувалось yama в Нед 06 вер, 2020 22:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 22:23

  Igneus написав:
  Ukrainian написав:Аналогічні дані за минулі роки 2016, 2017, 2018 є? Без них ці інформація ні до чого. Корона вірус може ускладнити багато хронічних хвороб з летальним наслідком але до стати це все піде як первине хронічне захворювання.
Крім того в першому півріччі був карантин і тому смертність була досить низька а зараз набирає обертів.
Тому применшувати ризик не потрібно.

Будь ласка, є інформація за 2018 рік, з якої видно, що, як завжди, зі значним відривом:
на першому місці - хвороби системи кровообігу (387029),
на другому місці - онкологія (77551),
на третьому місці - зовнішні причини (30718).

Зображення

Нарешті, хіба й в цьому випадку коронавірус є причиною:
https://tsn.ua/ukrayina/vidoma-v-naukov ... 20088.html

очі ламаються нічого не читається
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 22:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:Вот как теория вчера например был визит в поликлинику к невропатологу Петровой А.С. а вот на протяжении недели продалось\отгрузилось аптекам на 10 пачок препарат больше чем за анлогичный период до визита к Ивановой
чего?
у невропатолога в поликлинике паценты каждый приёмный день.
Как вы намерены определять уровни "до визита и после"? Какого именно визита? Почему именно Петровой из взрослой поликлиники № 1, а не Ивановой из детской поликлиники № 2? Как быть с аптеками, который сделали скидку на лекарства с истекающим сроком годности? Как быть с аптеками, которые купили то же лекарство у другого оптовика из соседней области? И таких вопросов масса.
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 22:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Помните ту швабру-ноунейм с оппортунистической жилкой, которая наращивала свой политичесуий капитал на фоне эвакуации из Китая своими видосиками от которых у опытных и разбирающихся в людях блевотные позывы появлялись? Та "дама с собачкой"? Я еще предполагал о ее скором политическом взлетике на таких удобрениях и она не подводила с фотками больницы с картонными ящиками и штампом "от той самой дамы с собачкой".
Так фот, пока что швабра решила, что если в политику впихивается сложно - пускай политка впихихивается в неё. Вы только гляньте-ка на эту "походящую" парочку! Сразу видна чистейшая любофь :roll:
Картинка кликабельна с переходом на новость.
Зображення
P.S. Она еще и увела его от детей и жены! Как благородненько!
Водночас журналісти одразу знайшли інформацію про те, що Соколюк одружений та має двох дітей. Через це очільник ДМС повідомив у своєму Facebook, що подав на розлучення у квітні (після повернення Анастасії), а у серпні його з колишньою дружиною офіційно розлучили.
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