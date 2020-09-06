Да никак не возможно.
Так же, как и плоская Земля.
Это просто подтверждение высокой грамотности сторонников этих теорий.
А вообще, 60ГГц - частота УКВ. Почему-то против радио возражений не слышно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 вер, 2020 18:29
Да никак не возможно.
Так же, как и плоская Земля.
Это просто подтверждение высокой грамотности сторонников этих теорий.
А вообще, 60ГГц - частота УКВ. Почему-то против радио возражений не слышно.
Додано: Нед 06 вер, 2020 18:34
Это вам, обнулённым, у своего муйлуши спрашивать надо, но не на украинском форуме.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Нед 06 вер, 2020 18:37
Додано: Нед 06 вер, 2020 19:31
Земля таки плоская,а нас вертят))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 06 вер, 2020 19:45
а де черепаха?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 06 вер, 2020 19:50
flyman под тремя слонами.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 06 вер, 2020 22:18
я знаю что система работает ! как поймаю девочку " бегунка " фарм представителя так сразу и спрошу , но пока она очень занята не до меня ей то маникюр то педикюр работает с точным процентом это мое предположение допускаю что это не так уж сложно
Вот как теория вчера например был визит в поликлинику к невропатологу Петровой А.С. а вот на протяжении недели продалось\отгрузилось аптекам на 10 пачок препарат больше чем за анлогичный период до визита к Ивановой
Например продажи лампочек в каждом отделе каждого Эпицентра на своей територии хороший супервайзер знает поштучно сколько в день продалось лампочек своего бренда и бренда конкурента. Обзвонить\обойти раз в день раз в неделю всех директоров аптек на вверенной территории это реальная работа которая делаеться! каждодневная работа мотивировать их расспрашивать работать с ними . Если это сеть то еще проще позвонить\прийти в снабжение в центральный офис и поинтересоваться своими продажами и продажами конкурента , сами же снабженцы заинтересованы в "подарках" и постоянном снижении цен
- Вы почему перестали брать наш аспирин ?
- так вот аспирин ваших конкурентов на 10 коп дешевле и с рассрочкой 12 дней
- хорошо вот вам еще скидка 15 коп и рассрочка на 14 дней ? ок ?
- ну как бы ...
- хорошо 15 дней и 20 коп ? и вам кофеварка в подарок ! по руках ? но вы нам каждую неделю отчет о продажах
- ок !
Востаннє редагувалось yama в Нед 06 вер, 2020 22:30, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 06 вер, 2020 22:23
очі ламаються нічого не читається
Додано: Нед 06 вер, 2020 22:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
чего?
у невропатолога в поликлинике паценты каждый приёмный день.
Как вы намерены определять уровни "до визита и после"? Какого именно визита? Почему именно Петровой из взрослой поликлиники № 1, а не Ивановой из детской поликлиники № 2? Как быть с аптеками, который сделали скидку на лекарства с истекающим сроком годности? Как быть с аптеками, которые купили то же лекарство у другого оптовика из соседней области? И таких вопросов масса.
Додано: Нед 06 вер, 2020 22:54
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Помните ту швабру-ноунейм с оппортунистической жилкой, которая наращивала свой политичесуий капитал на фоне эвакуации из Китая своими видосиками от которых у опытных и разбирающихся в людях блевотные позывы появлялись? Та "дама с собачкой"? Я еще предполагал о ее скором политическом взлетике на таких удобрениях и она не подводила с фотками больницы с картонными ящиками и штампом "от той самой дамы с собачкой".
Так фот, пока что швабра решила, что если в политику впихивается сложно - пускай политка впихихивается в неё. Вы только гляньте-ка на эту "походящую" парочку! Сразу видна чистейшая любофь
Картинка кликабельна с переходом на новость.
P.S. Она еще и увела его от детей и жены! Как благородненько!
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