Додано: Нед 06 вер, 2020 22:18

juristkostya написав: yama написав: да очень просто . Заходишь в 1:С и смотришь продажи \ Валовый доход от продаж , если он вырос значит торговая команда работает хорошо. Дальше число визитов к врачам , каждый торг представитель в конце недели дает отчет по коичеству встречь с докторами ( количеству проведенных презентаций) и так далее над ними супервайзер и так далее . да очень просто . Заходишь в 1:С и смотришь продажи \ Валовый доход от продаж , если он вырос значит торговая команда работает хорошо. Дальше число визитов к врачам , каждый торг представитель в конце недели дает отчет по коичеству встречь с докторами ( количеству проведенных презентаций) и так далее над ними супервайзер и так далее .

и как в этой схеме отследить, что конкретный терапевт Иванов выписал столько-то доз конкретного лекарства?

(А ведь они должны быть не только выписаны, но фактически куплены. А куплены они будут не у врача, а в аптеке.)



Напоминаю, по вашим словам:

"фарм представитель бренда приносит определенный % от каждого проданного лекарства \ ну или от сумы доктору" и как в этой схеме отследить, что конкретный терапевт Иванов выписал столько-то доз конкретного лекарства?(А ведь они должны быть не только выписаны, но фактически куплены. А куплены они будут не у врача, а в аптеке.)Напоминаю, по вашим словам:"фарм представитель бренда приноситот каждого проданного лекарства \ ну или от сумы

я знаю что система работает ! как поймаю девочку " бегунка " фарм представителя так сразу и спрошу , но пока она очень занята не до меня ей то маникюр то педикюрдопускаю что это не так уж сложноВот как теория вчера например был визит в поликлинику к невропатологу Петровой А.С. а вот на протяжении недели продалось\отгрузилось аптекам на 10 пачок препарат больше чем за анлогичный период до визита к ИвановойНапример продажи лампочек в каждом отделе каждого Эпицентра на своей територии хороший супервайзер знаетсколько в день продалось лампочек своего бренда и бренда конкурента. Обзвонить\обойти раз в день раз в неделю всех директоров аптек на вверенной территории это реальная работа которая делаеться! каждодневная работа мотивировать их расспрашивать работать с ними . Если это сеть то еще проще позвонить\прийти в снабжение в центральный офис и поинтересоваться своими продажами и продажами конкурента , сами же снабженцы заинтересованы в "подарках" и постоянном снижении цен- Вы почему перестали брать наш аспирин ?- так вот аспирин ваших конкурентов на 10 коп дешевле и с рассрочкой 12 дней- хорошо вот вам еще скидка 15 коп и рассрочка на 14 дней ? ок ?- ну как бы ...- хорошо 15 дней и 20 коп ? и вам кофеварка в подарок ! по руках ? но вы нам каждую неделю отчет о продажах- ок !