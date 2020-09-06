чтобы уловить суть о которой шла речь прочитайте так же и предыдущие посты... вы же не делаете вывод о книге прочитав только последнюю её страницу?...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 вер, 2020 00:42
чтобы уловить суть о которой шла речь прочитайте так же и предыдущие посты... вы же не делаете вывод о книге прочитав только последнюю её страницу?...
Востаннє редагувалось Тракторист в Пон 07 вер, 2020 00:47, всього редагувалось 1 раз.
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Пон 07 вер, 2020 00:43
поясните свою мысль если таковая есть...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Пон 07 вер, 2020 01:10
Ехал час назад по городу: в одном месте дорогу переходила женщина, на лице у неё была маска. Практически в 12 ночи, на совершенно пустой улице.
Да, переходила дорогу чистопо харьковски: где ей удобней, через шесть полос и двойную сплошную. Ведь по телевизору не накручивают с марта о том что нарушать ПДД столь же опасно как и ходить без маски, даже более опасно. Какие тут мысли, что зомбоящик и окружение вложили в голову — тем и живёт.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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