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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1754175517561757

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 00:42

  ЛАД написав:
  Тракторист написав:.....
а внедрение рецептов ещё более упрощает жизнь для коммивояжеров от медицины...

Упрощает.
Но сегодня этого нет. Большинство лекарств у нас совершенно свободно продаются без рецептов.
Так зачем обсуждать то, чего нет?

чтобы уловить суть о которой шла речь прочитайте так же и предыдущие посты... вы же не делаете вывод о книге прочитав только последнюю её страницу?... ;)
Востаннє редагувалось Тракторист в Пон 07 вер, 2020 00:47, всього редагувалось 1 раз.
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 00:43

  swan forever написав:
  Тракторист написав:
  Striker написав:Зображення

и сколько нам ещё терпеть это коронабесие?...

Это вам, обнулённым, у своего муйлуши спрашивать надо, но не на украинском форуме.

поясните свою мысль если таковая есть...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 01:10

  Тракторист написав:
  swan forever написав:
  Тракторист написав:[
Зображення
и сколько нам ещё терпеть это коронабесие?...

Это вам, обнулённым, у своего муйлуши спрашивать надо, но не на украинском форуме.

поясните свою мысль если таковая есть...

Ехал час назад по городу: в одном месте дорогу переходила женщина, на лице у неё была маска. Практически в 12 ночи, на совершенно пустой улице.

Да, переходила дорогу чисто по-харьковски: где ей удобней, через шесть полос и двойную сплошную. Ведь по телевизору начиная с марта или февраля не накручивают о том что нарушать ПДД столь же опасно как и ходить без маски, даже более опасно. Какие тут мысли? Что зомбоящик и окружение вложили в голову — тем и живёт.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 09:24

  vitaliy_berdinskikh написав:Ехал час назад по городу: в одном месте дорогу переходила женщина, на лице у неё была маска. Практически в 12 ночи, на совершенно пустой улице.

Да, переходила дорогу чисто по-харьковски: где ей удобней, через шесть полос и двойную сплошную. Ведь по телевизору начиная с марта или февраля не накручивают о том что нарушать ПДД столь же опасно как и ходить без маски, даже более опасно. Какие тут мысли? Что зомбоящик и окружение вложили в голову — тем и живёт.

А якщо не дай Бог зіб"ють, це ж буде жетрва коронобєсія.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 09:56

  flyman написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Ехал час назад по городу: в одном месте дорогу переходила женщина, на лице у неё была маска. Практически в 12 ночи, на совершенно пустой улице.

Да, переходила дорогу чисто по-харьковски: где ей удобней, через шесть полос и двойную сплошную. Ведь по телевизору начиная с марта или февраля не накручивают о том что нарушать ПДД столь же опасно как и ходить без маски, даже более опасно. Какие тут мысли? Что зомбоящик и окружение вложили в голову — тем и живёт.

А якщо не дай Бог зіб"ють, це ж буде жетрва коронобєсія.


може глупости собственной
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 10:09

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:
  Тракторист написав:.....
а внедрение рецептов ещё более упрощает жизнь для коммивояжеров от медицины...

Упрощает.
Но сегодня этого нет. Большинство лекарств у нас совершенно свободно продаются без рецептов.
Так зачем обсуждать то, чего нет?

чтобы уловить суть о которой шла речь прочитайте так же и предыдущие посты... вы же не делаете вывод о книге прочитав только последнюю её страницу?... ;)

Читал всё.
Сейчас ещё раз просмотрел.
Ничего нового не уловил.
ЛАД
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