Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 255 Додано: Пон 07 вер, 2020 00:42 ЛАД написав: Тракторист написав: .....

а внедрение рецептов ещё более упрощает жизнь для коммивояжеров от медицины...

а внедрение рецептов ещё более упрощает жизнь для коммивояжеров от медицины... .....а внедрение рецептов ещё более упрощает жизнь для коммивояжеров от медицины...

Упрощает.

Но сегодня этого нет. Большинство лекарств у нас совершенно свободно продаются без рецептов.

чтобы уловить суть о которой шла речь прочитайте так же и предыдущие посты... вы же не делаете вывод о книге прочитав только последнюю её страницу?... 

Тракторист

и сколько нам ещё терпеть это коронабесие?... и сколько нам ещё терпеть это коронабесие?...

Это вам, обнулённым, у своего муйлуши спрашивать надо, но не на украинском форуме. Это вам, обнулённым, у своего муйлуши спрашивать надо, но не на украинском форуме.

поясните свою мысль если таковая есть... 

Тракторист

и сколько нам ещё терпеть это коронабесие?... и сколько нам ещё терпеть это коронабесие?...

Это вам, обнулённым, у своего муйлуши спрашивать надо, но не на украинском форуме. Это вам, обнулённым, у своего муйлуши спрашивать надо, но не на украинском форуме.

поясните свою мысль если таковая есть... поясните свою мысль если таковая есть...

Ехал час назад по городу: в одном месте дорогу переходила женщина, на лице у неё была маска. Практически в 12 ночи, на совершенно пустой улице.



Да, переходила дорогу чисто по-харьковски: где ей удобней, через шесть полос и двойную сплошную. Ведь по телевизору начиная с марта или февраля не накручивают о том что нарушать ПДД столь же опасно как и ходить без маски, даже более опасно. Какие тут мысли? Что зомбоящик и окружение вложили в голову — тем и живёт. Ехал час назад по городу: в одном месте дорогу переходила женщина, на лице у неё была маска. Практически в 12 ночи, на совершенно пустой улице.Да, переходила дорогу чисто по-харьковски: где ей удобней, через шесть полос и двойную сплошную. Ведь по телевизору начиная с марта или февраля не накручивают о том что нарушать ПДД столь же опасно как и ходить без маски, даже более опасно. Какие тут мысли? Что зомбоящик и окружение вложили в голову — тем и живёт.

А якщо не дай Бог зіб"ють, це ж буде жетрва коронобєсія. 

flyman

А якщо не дай Бог зіб"ють, це ж буде жетрва коронобєсія.

може глупости собственной



а внедрение рецептов ещё более упрощает жизнь для коммивояжеров от медицины... .....а внедрение рецептов ещё более упрощает жизнь для коммивояжеров от медицины...

Упрощает.

Но сегодня этого нет. Большинство лекарств у нас совершенно свободно продаются без рецептов.

чтобы уловить суть о которой шла речь прочитайте так же и предыдущие посты... вы же не делаете вывод о книге прочитав только последнюю её страницу?... чтобы уловить суть о которой шла речь прочитайте так же и предыдущие посты... вы же не делаете вывод о книге прочитав только последнюю её страницу?...

Читал всё.

Сейчас ещё раз просмотрел.

