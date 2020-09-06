Тракторист написав:[ и сколько нам ещё терпеть это коронабесие?...
Это вам, обнулённым, у своего муйлуши спрашивать надо, но не на украинском форуме.
поясните свою мысль если таковая есть...
Ехал час назад по городу: в одном месте дорогу переходила женщина, на лице у неё была маска. Практически в 12 ночи, на совершенно пустой улице.
Да, переходила дорогу чисто по-харьковски: где ей удобней, через шесть полос и двойную сплошную. Ведь по телевизору начиная с марта или февраля не накручивают о том что нарушать ПДД столь же опасно как и ходить без маски, даже более опасно. Какие тут мысли? Что зомбоящик и окружение вложили в голову — тем и живёт.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh написав:Ехал час назад по городу: в одном месте дорогу переходила женщина, на лице у неё была маска. Практически в 12 ночи, на совершенно пустой улице.
Да, переходила дорогу чисто по-харьковски: где ей удобней, через шесть полос и двойную сплошную. Ведь по телевизору начиная с марта или февраля не накручивают о том что нарушать ПДД столь же опасно как и ходить без маски, даже более опасно. Какие тут мысли? Что зомбоящик и окружение вложили в голову — тем и живёт.
А якщо не дай Бог зіб"ють, це ж буде жетрва коронобєсія.
vitaliy_berdinskikh написав:Ехал час назад по городу: в одном месте дорогу переходила женщина, на лице у неё была маска. Практически в 12 ночи, на совершенно пустой улице.
Да, переходила дорогу чисто по-харьковски: где ей удобней, через шесть полос и двойную сплошную. Ведь по телевизору начиная с марта или февраля не накручивают о том что нарушать ПДД столь же опасно как и ходить без маски, даже более опасно. Какие тут мысли? Что зомбоящик и окружение вложили в голову — тем и живёт.
А якщо не дай Бог зіб"ють, це ж буде жетрва коронобєсія.