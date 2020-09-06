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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1754175517561757 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 255 Додано: Пон 07 вер, 2020 10:09 Тракторист написав: ЛАД написав: Тракторист написав: .....

а внедрение рецептов ещё более упрощает жизнь для коммивояжеров от медицины... .....а внедрение рецептов ещё более упрощает жизнь для коммивояжеров от медицины...

Упрощает.

Но сегодня этого нет. Большинство лекарств у нас совершенно свободно продаются без рецептов.

Так зачем обсуждать то, чего нет? Упрощает.Но сегодня этого нет. Большинство лекарств у нас совершенно свободно продаются без рецептов.Так зачем обсуждать то, чего нет?

чтобы уловить суть о которой шла речь прочитайте так же и предыдущие посты... вы же не делаете вывод о книге прочитав только последнюю её страницу?... чтобы уловить суть о которой шла речь прочитайте так же и предыдущие посты... вы же не делаете вывод о книге прочитав только последнюю её страницу?...

Читал всё.

Сейчас ещё раз просмотрел.

Ничего нового не уловил. Читал всё.Сейчас ещё раз просмотрел.Ничего нового не уловил. ЛАД 2 Повідомлень: 17142 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4530 раз. Подякували: 4213 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 11:01 freeze написав: montagvide написав: Натомість визначити наявність у людини Т-лімфоцитів – складно, довго і дорого. В Україні, за словами Віктора Досенка, подібних лабораторій узагалі немає, не скрізь вони є і за кордоном. Натомість визначити наявність у людини Т-лімфоцитів – складно, довго і дорого. В Україні, за словами Віктора Досенка, подібних лабораторій узагалі немає, не скрізь вони є і за кордоном. Сеть Синэво - 720 грн

https://spravochnik.synevo.ua/ru/analiz ... rofil.html

В принципе в любой уважаемой лаборатории в Украине делают, что хотел сказать автор статьи в этом своём утверждении - загадка, имхо. Сеть Синэво - 720 грнВ принципе в любой уважаемой лаборатории в Украине делают, что хотел сказать автор статьи в этом своём утверждении - загадка, имхо.

Может, он хотел сказать, что 720 грн - это очень дорого, а Синэво - немецкая лаборатория Может, он хотел сказать, что 720 грн - это очень дорого, а Синэво - немецкая лаборатория Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17565 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1962 раз. Подякували: 2810 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 11:13 ЛАД написав: Читал всё.

Сейчас ещё раз просмотрел.

Ничего нового не уловил. Читал всё.Сейчас ещё раз просмотрел.Ничего нового не уловил.

возможно пропустили:



Тракторист написав: juristkostya написав: и как в этой схеме отследить, что конкретный терапевт Иванов выписал столько-то доз конкретного лекарства?

(А ведь они должны быть не только выписаны, но фактически куплены. А куплены они будут не у врача, а в аптеке.) и как в этой схеме отследить, что конкретный терапевт Иванов выписал столько-то доз конкретного лекарства?(А ведь они должны быть не только выписаны, но фактически куплены. А куплены они будут не у врача, а в аптеке.)

вот именно по этой причине у нас много лет лобируется необходимость продажи лекарств по рецепту... ... возможно пропустили: жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4808 З нами з: 06.08.08 Подякував: 249 раз. Подякували: 755 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 11:13 ЛАД написав: О конспирологии.

.....

Понимаю сторонников этих (и других) теорий, в т.ч. и "плоскоземельцев". Недостаток образования и научного мышления, бессилие перед пандемией и действиями правительств предрасполагают к поиску простых и понятных решений и объяснений. Но как-то думал, что здесь на форуме публика более продвинутая. О конспирологии......Понимаю сторонников этих (и других) теорий, в т.ч. и "плоскоземельцев".. Но как-то думал, что здесь на форуме публика более продвинутая.

Виной всему интернет, особенно соцсети. Виной всему интернет, особенно соцсети. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17565 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1962 раз. Подякували: 2810 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 11:14 Клинические испытания вакцины против коронавируса центра «Вектор» (Новосибирск) завершатся в конце сентября. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, дата завершения тестов — 30 сентября, передает РИА «Новости».





По словам Поповой, проведенные исследования популяционного иммунитета показали, что он колеблется в диапазоне от 4% до 50% населения — в зависимости от конкретного региона .



Как-то слишком большой разброс. Не понимаю, чем может объясняться.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/09/07/1862232.html Как-то слишком большой разброс. Не понимаю, чем может объясняться. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася, Igneus - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 17142 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4530 раз. Подякували: 4213 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 11:18 Starikan написав: ЛАД написав: О конспирологии.

.....

Понимаю сторонников этих (и других) теорий, в т.ч. и "плоскоземельцев". Недостаток образования и научного мышления, бессилие перед пандемией и действиями правительств предрасполагают к поиску простых и понятных решений и объяснений. Но как-то думал, что здесь на форуме публика более продвинутая. О конспирологии......Понимаю сторонников этих (и других) теорий, в т.ч. и "плоскоземельцев".. Но как-то думал, что здесь на форуме публика более продвинутая.

Виной всему интернет, особенно соцсети. Виной всему интернет, особенно соцсети.

Интернет и соцсети безусловно способствуют распространению этих теорий, но не являются причиной распространения безграмотности и обскурантизма. Интернет и соцсети безусловно способствуют распространению этих теорий, но не являются причиной распространения безграмотности и обскурантизма. ЛАД 2 Повідомлень: 17142 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4530 раз. Подякували: 4213 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 11:23 Тракторист написав: ЛАД написав: Читал всё.

Сейчас ещё раз просмотрел.

Ничего нового не уловил. Читал всё.Сейчас ещё раз просмотрел.Ничего нового не уловил.

возможно пропустили:



Тракторист написав: juristkostya написав: и как в этой схеме отследить, что конкретный терапевт Иванов выписал столько-то доз конкретного лекарства?

(А ведь они должны быть не только выписаны, но фактически куплены. А куплены они будут не у врача, а в аптеке.) и как в этой схеме отследить, что конкретный терапевт Иванов выписал столько-то доз конкретного лекарства?(А ведь они должны быть не только выписаны, но фактически куплены. А куплены они будут не у врача, а в аптеке.)

вот именно по этой причине у нас много лет лобируется необходимость продажи лекарств по рецепту... ... возможно пропустили:

Лоббировать можно всё, что угодно и сколько угодно времени.

"Но сегодня этого нет". Поэтому обсуждать нечего. Лоббировать можно всё, что угодно и сколько угодно времени."Но сегодня этого нет". Поэтому обсуждать нечего. ЛАД 2 Повідомлень: 17142 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4530 раз. Подякували: 4213 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 11:34 ЛАД написав: Лоббировать можно всё, что угодно и сколько угодно времени.

"Но сегодня этого нет". Поэтому обсуждать нечего. Лоббировать можно всё, что угодно и сколько угодно времени."Но сегодня этого нет". Поэтому обсуждать нечего.

сегодня нет, а завтра введут якобы по требованию ЕС - у нас таких финтов за последние годы было достаточно...



и почему вы считаете допустимым решать, что следует обсуждать, а что нет другим участникам форума? если лично для вас эта тема не интересна, то зачем читаете и коментируете? сегодня нет, а завтра введут якобы по требованию ЕС - у нас таких финтов за последние годы было достаточно...и почему вы считаете допустимым решать, что следует обсуждать, а что нет другим участникам форума? если лично для вас эта тема не интересна, то зачем читаете и коментируете? жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4808 З нами з: 06.08.08 Подякував: 249 раз. Подякували: 755 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 11:47 Тракторист

Во-первых, я не решаю , что можно обсуждать, а что нет. Запретить Вам обсуждать любые вопросы я не имею никакой возможности.

Но высказать свое мнение Вы, надеюсь, мне тоже не запретите?

На мой взгляд, сегодня нет никаких оснований утверждать, что врачи массово назначают "фуфломицины". Хотя и нельзя сказать, что этого совершенно нет и некоторые врачи не зарабатывают таким образом.



Обсуждать можно и "теории" плоской Земли. Но зачем? Во-первых, я, что можно обсуждать, а что нет. Запретить Вам обсуждать любые вопросы я не имею никакой возможности.Но высказать свое мнение Вы, надеюсь, мне тоже не запретите?На мой взгляд, сегодня нет никаких оснований утверждать, что врачиназначают "фуфломицины". Хотя и нельзя сказать, что этогои некоторые врачи не зарабатывают таким образом.Обсуждать можно и "теории" плоской Земли. Но зачем? ЛАД 2 Повідомлень: 17142 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4530 раз. Подякували: 4213 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 11:54

Задержаны четверо налетчиков, напавшие на склад в Одинцово и похитившие оттуда около 2 млн медицинских масок и 600 электронных термометров.

....

В МВД отметили, что общая сумма материального ущерба превысила 64 млн рублей.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/09/07/1862234.html Корона влияет и на преступность. ЛАД 2 Повідомлень: 17142 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4530 раз. Подякували: 4213 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1754175517561757 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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