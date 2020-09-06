montagvide написав:Натомість визначити наявність у людини Т-лімфоцитів – складно, довго і дорого. В Україні, за словами Віктора Досенка, подібних лабораторій узагалі немає, не скрізь вони є і за кордоном.
Может, он хотел сказать, что 720 грн - это очень дорого, а Синэво - немецкая лаборатория
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
ЛАД написав:Читал всё. Сейчас ещё раз просмотрел. Ничего нового не уловил.
возможно пропустили:
Тракторист написав:
juristkostya написав:и как в этой схеме отследить, что конкретный терапевт Иванов выписал столько-то доз конкретного лекарства? (А ведь они должны быть не только выписаны, но фактически куплены. А куплены они будут не у врача, а в аптеке.)
вот именно по этой причине у нас много лет лобируется необходимость продажи лекарств по рецепту...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
ЛАД написав:О конспирологии. ..... Понимаю сторонников этих (и других) теорий, в т.ч. и "плоскоземельцев". Недостаток образования и научного мышления, бессилие перед пандемией и действиями правительств предрасполагают к поиску простых и понятных решений и объяснений. Но как-то думал, что здесь на форуме публика более продвинутая.
Виной всему интернет, особенно соцсети.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
Клинические испытания вакцины против коронавируса центра «Вектор» (Новосибирск) завершатся в конце сентября. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, дата завершения тестов — 30 сентября, передает РИА «Новости».
По словам Поповой, проведенные исследования популяционного иммунитета показали, что он колеблется в диапазоне от 4% до 50% населения — в зависимости от конкретного региона.
ЛАД написав:О конспирологии. ..... Понимаю сторонников этих (и других) теорий, в т.ч. и "плоскоземельцев". Недостаток образования и научного мышления, бессилие перед пандемией и действиями правительств предрасполагают к поиску простых и понятных решений и объяснений. Но как-то думал, что здесь на форуме публика более продвинутая.
Виной всему интернет, особенно соцсети.
Интернет и соцсети безусловно способствуют распространению этих теорий, но не являются причиной распространения безграмотности и обскурантизма.
ЛАД написав:Читал всё. Сейчас ещё раз просмотрел. Ничего нового не уловил.
возможно пропустили:
Тракторист написав:
juristkostya написав:и как в этой схеме отследить, что конкретный терапевт Иванов выписал столько-то доз конкретного лекарства? (А ведь они должны быть не только выписаны, но фактически куплены. А куплены они будут не у врача, а в аптеке.)
вот именно по этой причине у нас много лет лобируется необходимость продажи лекарств по рецепту...
Лоббировать можно всё, что угодно и сколько угодно времени. "Но сегодня этого нет". Поэтому обсуждать нечего.
Тракторист Во-первых, я не решаю, что можно обсуждать, а что нет. Запретить Вам обсуждать любые вопросы я не имею никакой возможности. Но высказать свое мнение Вы, надеюсь, мне тоже не запретите? На мой взгляд, сегодня нет никаких оснований утверждать, что врачи массово назначают "фуфломицины". Хотя и нельзя сказать, что этого совершенно нет и некоторые врачи не зарабатывают таким образом.
Обсуждать можно и "теории" плоской Земли. Но зачем?
Задержаны четверо налетчиков, напавшие на склад в Одинцово и похитившие оттуда около 2 млн медицинских масок и 600 электронных термометров. .... В МВД отметили, что общая сумма материального ущерба превысила 64 млн рублей.