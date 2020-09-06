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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1754175517561757

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 10:09

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:
  Тракторист написав:.....
а внедрение рецептов ещё более упрощает жизнь для коммивояжеров от медицины...

Упрощает.
Но сегодня этого нет. Большинство лекарств у нас совершенно свободно продаются без рецептов.
Так зачем обсуждать то, чего нет?

чтобы уловить суть о которой шла речь прочитайте так же и предыдущие посты... вы же не делаете вывод о книге прочитав только последнюю её страницу?... ;)

Читал всё.
Сейчас ещё раз просмотрел.
Ничего нового не уловил.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:01

  freeze написав:
  montagvide написав:Натомість визначити наявність у людини Т-лімфоцитів – складно, довго і дорого. В Україні, за словами Віктора Досенка, подібних лабораторій узагалі немає, не скрізь вони є і за кордоном.
Сеть Синэво - 720 грн
https://spravochnik.synevo.ua/ru/analiz ... rofil.html
В принципе в любой уважаемой лаборатории в Украине делают, что хотел сказать автор статьи в этом своём утверждении - загадка, имхо. :wink:

Может, он хотел сказать, что 720 грн - это очень дорого, а Синэво - немецкая лаборатория :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:13

  ЛАД написав:Читал всё.
Сейчас ещё раз просмотрел.
Ничего нового не уловил.

возможно пропустили:

  Тракторист написав:
  juristkostya написав:и как в этой схеме отследить, что конкретный терапевт Иванов выписал столько-то доз конкретного лекарства?
(А ведь они должны быть не только выписаны, но фактически куплены. А куплены они будут не у врача, а в аптеке.)

вот именно по этой причине у нас много лет лобируется необходимость продажи лекарств по рецепту... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:13

  ЛАД написав:О конспирологии.
.....
Понимаю сторонников этих (и других) теорий, в т.ч. и "плоскоземельцев". Недостаток образования и научного мышления, бессилие перед пандемией и действиями правительств предрасполагают к поиску простых и понятных решений и объяснений. Но как-то думал, что здесь на форуме публика более продвинутая.

Виной всему интернет, особенно соцсети.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:14

Клинические испытания вакцины против коронавируса центра «Вектор» (Новосибирск) завершатся в конце сентября. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, дата завершения тестов — 30 сентября, передает РИА «Новости».



По словам Поповой, проведенные исследования популяционного иммунитета показали, что он колеблется в диапазоне от 4% до 50% населения — в зависимости от конкретного региона.

:?:
Как-то слишком большой разброс. Не понимаю, чем может объясняться.
https://m.rosbalt.ru/russia/2020/09/07/1862232.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:18

  Starikan написав:
  ЛАД написав:О конспирологии.
.....
Понимаю сторонников этих (и других) теорий, в т.ч. и "плоскоземельцев". Недостаток образования и научного мышления, бессилие перед пандемией и действиями правительств предрасполагают к поиску простых и понятных решений и объяснений. Но как-то думал, что здесь на форуме публика более продвинутая.

Виной всему интернет, особенно соцсети.

Интернет и соцсети безусловно способствуют распространению этих теорий, но не являются причиной распространения безграмотности и обскурантизма.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:23

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Читал всё.
Сейчас ещё раз просмотрел.
Ничего нового не уловил.

возможно пропустили:

  Тракторист написав:
  juristkostya написав:и как в этой схеме отследить, что конкретный терапевт Иванов выписал столько-то доз конкретного лекарства?
(А ведь они должны быть не только выписаны, но фактически куплены. А куплены они будут не у врача, а в аптеке.)

вот именно по этой причине у нас много лет лобируется необходимость продажи лекарств по рецепту... ;)

Лоббировать можно всё, что угодно и сколько угодно времени.
"Но сегодня этого нет". Поэтому обсуждать нечего.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:34

  ЛАД написав:Лоббировать можно всё, что угодно и сколько угодно времени.
"Но сегодня этого нет". Поэтому обсуждать нечего.

сегодня нет, а завтра введут якобы по требованию ЕС - у нас таких финтов за последние годы было достаточно...

и почему вы считаете допустимым решать, что следует обсуждать, а что нет другим участникам форума? если лично для вас эта тема не интересна, то зачем читаете и коментируете?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:47

Тракторист
Во-первых, я не решаю, что можно обсуждать, а что нет. Запретить Вам обсуждать любые вопросы я не имею никакой возможности.
Но высказать свое мнение Вы, надеюсь, мне тоже не запретите? :)
На мой взгляд, сегодня нет никаких оснований утверждать, что врачи массово назначают "фуфломицины". Хотя и нельзя сказать, что этого совершенно нет и некоторые врачи не зарабатывают таким образом.

Обсуждать можно и "теории" плоской Земли. Но зачем?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:54

Корона влияет и на преступность. :)
Задержаны четверо налетчиков, напавшие на склад в Одинцово и похитившие оттуда около 2 млн медицинских масок и 600 электронных термометров.
....
В МВД отметили, что общая сумма материального ущерба превысила 64 млн рублей.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/09/07/1862234.html
ЛАД
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