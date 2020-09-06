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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 вер, 2020 12:50
Starikan написав:
.....
Виной всему интернет, особенно соцсети.
К вопросу об интернете и соцсетях.
Вы никогда не смотрели на "2+2" "Загублений свiт"?
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Додано: Пон 07 вер, 2020 13:33
Текст из ИСПАНСКОЙ группы в Фейсбуке:
Covid-19 - самый загадочный вирус из когда-либо существовавших. Он очень опасен, потому что он быстро распространяется, но для инкубации требуется 14 дней, и он погибает, если промыть его водой с мылом.
Невероятно, как он появляется и исчезает среди скопления больших групп людей с транспарантами или мародерством (в зависимости от интересов в данный момент). Но если вы пойдете в кино, на концерт или на спортивное мероприятие, он нападет на вас со всей своей яростью (но теперь, кажется, что позволяет нам смотреть футбол).
Если вы пойдете в магазин одежды, он обязательно прилипнет к вам, но только не в супермаркетах. Он не прилипает, когда вы проходите мимо всех в проходах между прилавками, но вам нужно соблюдать дистанцию в 2 метра, чтобы войти.
Если вы делаете покупки в маленьких магазинчиках или в ресторане, вы ему нравитесь, но не в Carrefour, Mercadona и проч.
Поразительно, насколько он разрастается в гантелях, тренажерах, баскетбольных и футбольных мячах, но не выживает в тележках супермаркетов (там даже больше не носят перчатки).
Этим вирусом вас поражают парикмахеры, массажисты, косметологи, дантисты, но не кассиры в банках, не игровые автоматы, не сотрудники и курьеры ресторанов быстрого питания и служб доставки.
Это настолько умно, что вирус не беспокоит первых 10 человек, собравшихся в одном месте, но если вы 11-ый, вы заразитесь. Так что хорошо посчитайте, сколько людей, прежде чем куда-то отправиться. Это, кстати, не относится к супермаркетам.
Вирус настолько умен, что, если вы едете в машине или на мотоцикле с кем-то еще, он сразу же вас заражает, но если вы едете на общественном транспорте, где неизвестно сколько и кто побывал, с вами ничего не происходит.
Если вы идете на пляж, вирус обнаруживает и преследует вас, и, если, вы на расстояние меньше 2 метров, «вы можете умереть», но при каких-либо платных сборах вирус не остается на монетах и купюрах, которые в обиходе и которыми вам дают сдачу, или на перчатках
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Додано: Пон 07 вер, 2020 13:43
Alla77777
Цей хитрий вірус злякався тільки китайців, мабуть тому, що китайці не мудрили, вибираючи між економікою і карантином, і не панькались з сектою рептилоїдів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 13:44
Alla77777 , не понял идеи сарказма. Или это не сарказм?
Но гешпанцам наверное смешно.
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Hotab
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Додано: Пон 07 вер, 2020 13:57
Hotab написав:Alla77777
, не понял идеи сарказма. Или это не сарказм?
Но гешпанцам наверное смешно.
. Думаю, що іспанцям зовсім не смішно. Це смішно салонним ііінтелектуалам,які у всьому знайдуть зраду і підвох. А власне життя і життя інших людей байдуже.
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stargazer
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Додано: Пон 07 вер, 2020 14:03
stargazer написав: Hotab написав:Alla77777
, не понял идеи сарказма. Или это не сарказм?
Но гешпанцам наверное смешно.
. Думаю, що іспанцям зовсім не смішно. Це смішно салонним ііінтелектуалам,які у всьому знайдуть зраду і підвох. А власне життя і життя інших людей байдуже.
Е нi! Власне життя для них зовсiм не байдуже!
Коли хтось iз них пiдхопить запалення легенiв, то галасу i звинувачень на бiк влади буде ой-ой-ой.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 14:10
Alla77777 написав:
Этим вирусом вас поражают парикмахеры, массажисты, косметологи, дантисты, но не кассиры в банках, не игровые автоматы, не сотрудники и курьеры ресторанов быстрого питания и служб доставки.
Mind the gap.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 14:54
ЛАД написав: Starikan написав:
Виной всему интернет, особенно соцсети.
К вопросу об интернете и соцсетях.
Вы никогда не смотрели на "2+2" "Загублений свiт"?
Я давно не смотрю ТВ. Разве что иногда ахметовские Футболы.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
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Додано: Пон 07 вер, 2020 14:56
Alla77777 написав:
Текст из ИСПАНСКОЙ группы в Фейсбуке:
Covid-19 - самый загадочный вирус из когда-либо существовавших. Он очень опасен, потому что он быстро распространяется, но для инкубации требуется 14 дней, и он погибает, если промыть его водой с мылом.
Невероятно, как он появляется и исчезает среди скопления больших групп людей с транспарантами или мародерством (в зависимости от интересов в данный момент). Но если вы пойдете в кино, на концерт или на спортивное мероприятие, он нападет на вас со всей своей яростью (но теперь, кажется, что позволяет нам смотреть футбол).
Если вы пойдете в магазин одежды, он обязательно прилипнет к вам, но только не в супермаркетах. Он не прилипает, когда вы проходите мимо всех в проходах между прилавками, но вам нужно соблюдать дистанцию в 2 метра, чтобы войти.
Если вы делаете покупки в маленьких магазинчиках или в ресторане, вы ему нравитесь, но не в Carrefour, Mercadona и проч.
Поразительно, насколько он разрастается в гантелях, тренажерах, баскетбольных и футбольных мячах, но не выживает в тележках супермаркетов (там даже больше не носят перчатки).
Этим вирусом вас поражают парикмахеры, массажисты, косметологи, дантисты, но не кассиры в банках, не игровые автоматы, не сотрудники и курьеры ресторанов быстрого питания и служб доставки.
Это настолько умно, что вирус не беспокоит первых 10 человек, собравшихся в одном месте, но если вы 11-ый, вы заразитесь. Так что хорошо посчитайте, сколько людей, прежде чем куда-то отправиться. Это, кстати, не относится к супермаркетам.
Вирус настолько умен, что, если вы едете в машине или на мотоцикле с кем-то еще, он сразу же вас заражает, но если вы едете на общественном транспорте, где неизвестно сколько и кто побывал, с вами ничего не происходит.
Если вы идете на пляж, вирус обнаруживает и преследует вас, и, если, вы на расстояние меньше 2 метров, «вы можете умереть», но при каких-либо платных сборах вирус не остается на монетах и купюрах, которые в обиходе и которыми вам дают сдачу, или на перчатках
страны разные, но у властей почему-то одинаковая каша в голове..
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: Пон 07 вер, 2020 15:05
stargazer написав: Hotab написав:Alla77777
, не понял идеи сарказма. Или это не сарказм?
Но гешпанцам наверное смешно.
. Думаю, що іспанцям зовсім не смішно. Це смішно салонним ііінтелектуалам,які у всьому знайдуть зраду і підвох. А власне життя і життя інших людей байдуже.
проблема не в том, смешно кому-то или не смешно, а проблема в том, что под предлогом угроз средней тяжести власти нарушают права граждан. власть должна лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет, но подобных адекватных стран в Европе оказать всего две - Швеция и Беларусь...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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