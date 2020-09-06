Тракторист написав:..... проблема не в том, смешно кому-то или не смешно, а проблема в том, что под предлогом угроз средней тяжести власти нарушают права граждан. власть должна лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет, но подобных адекватных стран в Европе оказать всего две - Швеция и Беларусь...
По такой логике власть не должна бороться, например, с криминальными преступлениями и наказывать за них, а должна "лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет".
Тракторист написав:..... проблема не в том, смешно кому-то или не смешно, а проблема в том, что под предлогом угроз средней тяжести власти нарушают права граждан. власть должна лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет, но подобных адекватных стран в Европе оказать всего две - Швеция и Беларусь...
По такой логике власть не должна бороться, например, с криминальными преступлениями и наказывать за них, а должна "лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет".
если говорить о криминале, то в Украине государство уже давно практически с ним не борется, а в некоторых случаях даже крышует, но при этом даже не предупредив граждан о том что не выполняет свои функции...
а если вернуться к обсуждаемой теме, но власть должна выполнять свои функции без нарушения прав граждан и в строгом соответствии с законом...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист написав:..... проблема не в том, смешно кому-то или не смешно, а проблема в том, что под предлогом угроз средней тяжести власти нарушают права граждан. власть должна лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет, но подобных адекватных стран в Европе оказать всего две - Швеция и Беларусь...
По такой логике власть не должна бороться, например, с криминальными преступлениями и наказывать за них, а должна "лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет".
если говорить о криминале, то в Украине государство уже давно практически с ним не борется, а в некоторых случаях даже крышует, но при этом даже не предупредив граждан о том что не выполняет свои функции...
а если вернуться к обсуждаемой теме, но власть должна выполнять свои функции без нарушения прав граждан и в строгом соответствии с законом...
а хто саме вирішує що влада щось порушує - механізатори з кабіни свого трактора? і білорусь адекватна. ви б якби в такому тоні писали щось про владу в білорусі, то робили б це дуже недовго, напевно один раз всього. і не факт що вас після цього там би знайшли.
Данные, осмыслить которые еще предстоит: число летальных исходов от COVID-19 в Западной Европе летом снизилось в 2–3 раза. Но общее число заболевших выросло, притом в некоторых странах — рекордными темпами. Эпидемиолог из Сингапура Пол Тамбьях полагает, что речь идет о новой разновидности заболевания — не менее цепкой, чем ее предшественница, но все же не настолько смертельной. Это значит: говорить о второй волне преждевременно, но и исключать ее пока не следует.
Тракторист написав:..... проблема не в том, смешно кому-то или не смешно, а проблема в том, что под предлогом угроз средней тяжести власти нарушают права граждан. власть должна лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет, но подобных адекватных стран в Европе оказать всего две - Швеция и Беларусь...
По такой логике власть не должна бороться, например, с криминальными преступлениями и наказывать за них, а должна "лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет".
если говорить о криминале, то в Украине государство уже давно практически с ним не борется, а в некоторых случаях даже крышует, но при этом даже не предупредив граждан о том что не выполняет свои функции...
а если вернуться к обсуждаемой теме, но власть должна выполнять свои функции без нарушения прав граждан и в строгом соответствии с законом...
Наше государство не способно даже заставить выполнять самые минимальные карантинные меры, не то что бороться с криминалом. Доказано ТНакР(Тернопольская Незалежная антикарантинная Республика) и ИФНакР(Ивано-Франковская Незалежная антикарантинная Республика). Такими темпами у нас скоро начнут появляться Незалежные улицы и даже отдельные Незалежные домовладения. Ну то такэ... Главное, чтобы не начали появляться Незалежные больницы с вывесками "Мест нет и нам на всех вас по..." и Незалежные скоропомощные экипажи с "Неее, меньше чем за два счетчика никуда не поедем" Ну а шо? Тем же можно - и им за это нифига