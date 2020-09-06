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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1756175717581759

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
30
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:06

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав: Виной всему интернет, особенно соцсети.
К вопросу об интернете и соцсетях.
Вы никогда не смотрели на "2+2" "Загублений свiт"?

Я давно не смотрю ТВ. Разве что иногда ахметовские Футболы.

Да я, в общем, тоже.
Иногда (изредка) фильмы. Но попадал на эту передачу. Море впечатлений. :)
Гляньте для развлечения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:11

  Тракторист написав:.....
проблема не в том, смешно кому-то или не смешно, а проблема в том, что под предлогом угроз средней тяжести власти нарушают права граждан. власть должна лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет, но подобных адекватных стран в Европе оказать всего две - Швеция и Беларусь...

По такой логике власть не должна бороться, например, с криминальными преступлениями и наказывать за них, а должна "лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:22

  ЛАД написав:
  Тракторист написав:.....
проблема не в том, смешно кому-то или не смешно, а проблема в том, что под предлогом угроз средней тяжести власти нарушают права граждан. власть должна лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет, но подобных адекватных стран в Европе оказать всего две - Швеция и Беларусь...

По такой логике власть не должна бороться, например, с криминальными преступлениями и наказывать за них, а должна "лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет". :)

если говорить о криминале, то в Украине государство уже давно практически с ним не борется, а в некоторых случаях даже крышует, но при этом даже не предупредив граждан о том что не выполняет свои функции... ;)

а если вернуться к обсуждаемой теме, но власть должна выполнять свои функции без нарушения прав граждан и в строгом соответствии с законом...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:29

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:
  Тракторист написав:.....
проблема не в том, смешно кому-то или не смешно, а проблема в том, что под предлогом угроз средней тяжести власти нарушают права граждан. власть должна лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет, но подобных адекватных стран в Европе оказать всего две - Швеция и Беларусь...

По такой логике власть не должна бороться, например, с криминальными преступлениями и наказывать за них, а должна "лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет". :)

если говорить о криминале, то в Украине государство уже давно практически с ним не борется, а в некоторых случаях даже крышует, но при этом даже не предупредив граждан о том что не выполняет свои функции... ;)

а если вернуться к обсуждаемой теме, но власть должна выполнять свои функции без нарушения прав граждан и в строгом соответствии с законом...


а хто саме вирішує що влада щось порушує - механізатори з кабіни свого трактора? :D
і білорусь адекватна. :mrgreen: ви б якби в такому тоні писали щось про владу в білорусі, то робили б це дуже недовго, напевно один раз всього. і не факт що вас після цього там би знайшли. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:45

Данные, осмыслить которые еще предстоит: число летальных исходов от COVID-19 в Западной Европе летом снизилось в 2–3 раза. Но общее число заболевших выросло, притом в некоторых странах — рекордными темпами. Эпидемиолог из Сингапура Пол Тамбьях полагает, что речь идет о новой разновидности заболевания — не менее цепкой, чем ее предшественница, но все же не настолько смертельной. Это значит: говорить о второй волне преждевременно, но и исключать ее пока не следует.

https://kurs.com.ua/novost/210588-pandemija-v-evrope-ostalsja-li-virus-prezhnim
Там приведены интересные цифры. Если так, то хорошо.
Но, в общем, ясно, что ничего не ясно. И при всех успехах медицины и генетики мы до сих пор мало знаем и понимаем о коронавирусе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:50

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:
  Тракторист написав:.....
проблема не в том, смешно кому-то или не смешно, а проблема в том, что под предлогом угроз средней тяжести власти нарушают права граждан. власть должна лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет, но подобных адекватных стран в Европе оказать всего две - Швеция и Беларусь...

По такой логике власть не должна бороться, например, с криминальными преступлениями и наказывать за них, а должна "лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет". :)

если говорить о криминале, то в Украине государство уже давно практически с ним не борется, а в некоторых случаях даже крышует, но при этом даже не предупредив граждан о том что не выполняет свои функции... ;)

а если вернуться к обсуждаемой теме, но власть должна выполнять свои функции без нарушения прав граждан и в строгом соответствии с законом...

Наше государство не способно даже заставить выполнять самые минимальные карантинные меры, не то что бороться с криминалом.
Доказано ТНакР(Тернопольская Незалежная антикарантинная Республика) и ИФНакР(Ивано-Франковская Незалежная антикарантинная Республика). Такими темпами у нас скоро начнут появляться Незалежные улицы и даже отдельные Незалежные домовладения. Ну то такэ...
Главное, чтобы не начали появляться Незалежные больницы с вывесками "Мест нет и нам на всех вас по..." и Незалежные скоропомощные экипажи с "Неее, меньше чем за два счетчика никуда не поедем"
Ну а шо? Тем же можно - и им за это нифига
antey1969
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