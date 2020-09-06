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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1756175717581759

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
30
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:06

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав: Виной всему интернет, особенно соцсети.
К вопросу об интернете и соцсетях.
Вы никогда не смотрели на "2+2" "Загублений свiт"?

Я давно не смотрю ТВ. Разве что иногда ахметовские Футболы.

Да я, в общем, тоже.
Иногда (изредка) фильмы. Но попадал на эту передачу. Море впечатлений. :)
Гляньте для развлечения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:11

  Тракторист написав:.....
проблема не в том, смешно кому-то или не смешно, а проблема в том, что под предлогом угроз средней тяжести власти нарушают права граждан. власть должна лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет, но подобных адекватных стран в Европе оказать всего две - Швеция и Беларусь...

По такой логике власть не должна бороться, например, с криминальными преступлениями и наказывать за них, а должна "лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:22

  ЛАД написав:
  Тракторист написав:.....
проблема не в том, смешно кому-то или не смешно, а проблема в том, что под предлогом угроз средней тяжести власти нарушают права граждан. власть должна лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет, но подобных адекватных стран в Европе оказать всего две - Швеция и Беларусь...

По такой логике власть не должна бороться, например, с криминальными преступлениями и наказывать за них, а должна "лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет". :)

если говорить о криминале, то в Украине государство уже давно практически с ним не борется, а в некоторых случаях даже крышует, но при этом даже не предупредив граждан о том что не выполняет свои функции... ;)

а если вернуться к обсуждаемой теме, но власть должна выполнять свои функции без нарушения прав граждан и в строгом соответствии с законом...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:29

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:
  Тракторист написав:.....
проблема не в том, смешно кому-то или не смешно, а проблема в том, что под предлогом угроз средней тяжести власти нарушают права граждан. власть должна лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет, но подобных адекватных стран в Европе оказать всего две - Швеция и Беларусь...

По такой логике власть не должна бороться, например, с криминальными преступлениями и наказывать за них, а должна "лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет". :)

если говорить о криминале, то в Украине государство уже давно практически с ним не борется, а в некоторых случаях даже крышует, но при этом даже не предупредив граждан о том что не выполняет свои функции... ;)

а если вернуться к обсуждаемой теме, но власть должна выполнять свои функции без нарушения прав граждан и в строгом соответствии с законом...


а хто саме вирішує що влада щось порушує - механізатори з кабіни свого трактора? :D
і білорусь адекватна. :mrgreen: ви б якби в такому тоні писали щось про владу в білорусі, то робили б це дуже недовго, напевно один раз всього. і не факт що вас після цього там би знайшли. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:45

Данные, осмыслить которые еще предстоит: число летальных исходов от COVID-19 в Западной Европе летом снизилось в 2–3 раза. Но общее число заболевших выросло, притом в некоторых странах — рекордными темпами. Эпидемиолог из Сингапура Пол Тамбьях полагает, что речь идет о новой разновидности заболевания — не менее цепкой, чем ее предшественница, но все же не настолько смертельной. Это значит: говорить о второй волне преждевременно, но и исключать ее пока не следует.

https://kurs.com.ua/novost/210588-pandemija-v-evrope-ostalsja-li-virus-prezhnim
Там приведены интересные цифры. Если так, то хорошо.
Но, в общем, ясно, что ничего не ясно. И при всех успехах медицины и генетики мы до сих пор мало знаем и понимаем о коронавирусе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:50

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:
  Тракторист написав:.....
проблема не в том, смешно кому-то или не смешно, а проблема в том, что под предлогом угроз средней тяжести власти нарушают права граждан. власть должна лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет, но подобных адекватных стран в Европе оказать всего две - Швеция и Беларусь...

По такой логике власть не должна бороться, например, с криминальными преступлениями и наказывать за них, а должна "лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет". :)

если говорить о криминале, то в Украине государство уже давно практически с ним не борется, а в некоторых случаях даже крышует, но при этом даже не предупредив граждан о том что не выполняет свои функции... ;)

а если вернуться к обсуждаемой теме, но власть должна выполнять свои функции без нарушения прав граждан и в строгом соответствии с законом...

Наше государство не способно даже заставить выполнять самые минимальные карантинные меры, не то что бороться с криминалом.
Доказано ТНакР(Тернопольская Незалежная антикарантинная Республика) и ИФНакР(Ивано-Франковская Незалежная антикарантинная Республика). Такими темпами у нас скоро начнут появляться Незалежные улицы и даже отдельные Незалежные домовладения. Ну то такэ...
Главное, чтобы не начали появляться Незалежные больницы с вывесками "Мест нет и нам на всех вас по..." и Незалежные скоропомощные экипажи с "Неее, меньше чем за два счетчика никуда не поедем"
Ну а шо? Тем же можно - и им за это нифига
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:56

Тракторист
Ваш последний пост хорошо демонстрирует, почему я против Ваших постов - мы уходим от короны на политветку. Сейчас сюда сбегутся ещё участники оттуда и будет совсем не интересно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 16:13

  vitaliy_berdinskikh написав::mrgreen:
  Alla77777 написав:Этим вирусом вас поражают парикмахеры, массажисты, косметологи, дантисты, но не кассиры в банках, не игровые автоматы, не сотрудники и курьеры ресторанов быстрого питания и служб доставки.

Все верно , лишь бы толпы не было. Повара и парикмахеры должны быть в масках из без короны, а и в простую эпидемию гриппа.
Я писала о соседе, который болел с мая месяца, три раза его забирали в больницу, все симптомы возвращались, пока в третий его приход туда не ввели ему плазму крови переболевшего. Он стал сразу быстро поправляться. Получается, что вирус сидел там все три месяца. Но семья не заразилась от него. Кашля сильного у него не было, и то в начале. Но высокая температура, сильная боль в суставах, головная, кишечное растройство. Начальные тесты показывали коронавирус, тестировали не один раз.Похудел на 20 кг. Рост у него под 1,90 м. Крупный был. 60 лет.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 16:45

К вопросу о приписках в российской статистике.
В России обнаружены больницы, которые скрывали смертность пациентов от нового коронавируса COVID-19. Как рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова, «мухлеж» обнаружился при анализе медицинских карт пациентов стационаров, переоборудованных для больных COVID-19.

Оказалось, что в некоторых из них почти 100% смертей кодировались как летальные исходы коронавирусной инфекции, но были и такие больницы, где «практически ноль» выдавался как смертность от COVID-19. Смертность переносилась на другие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, заболевания органов дыхания или что-то другое.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/09/07/1862297.html
И ещё:
Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

(там же).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 17:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Там приведены интересные цифры. Если так, то хорошо.
Но, в общем, ясно, что ничего не ясно.

Скорее правда, вирусы склонны мутировать в сторону выживаемости носителя и большему распространению. Поэтому не исключено что будем болеть как гриппом, но мутации убили уже много людей, и неизвестно сколько еще уйдет в лучший мир, пока ковид и всего его разновидности не станут гриппом или герпесом. Летучие мыши, насколько я понимаю, живут с ним и не тужат.

  ЛАД написав:И при всех успехах медицины и генетики мы до сих пор мало знаем и понимаем о коронавирусе.

А вот это, конечно, грустная правда.

Строгий масочный режим — перспектива для Парижа на все обозримое будущее, и выглядит она весьма спартански.

Собственно самое адекватное решение, от заболевания не спасет, но значительно снижает вирусную нагрузку и человек болеет легче.

Меры, принятые в шотландском Глазго, еще более суровы. Шотландское правительство ввело запрет... на прием гостей в частных жилищах.

Вильнолюди такое не поймут. Недавно слушал по радио как некто свадьбу проводил, говорит откладывали откладывали, больше не можем откладывать :D :D
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