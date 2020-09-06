Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1757175817591760> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 30 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 256 Додано: Пон 07 вер, 2020 15:11 Тракторист написав: .....

проблема не в том, смешно кому-то или не смешно, а проблема в том, что под предлогом угроз средней тяжести власти нарушают права граждан. власть должна лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет, но подобных адекватных стран в Европе оказать всего две - Швеция и Беларусь... .....проблема не в том, смешно кому-то или не смешно, а проблема в том, что под предлогом угроз средней тяжести власти нарушают права граждан. власть должна лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет, но подобных адекватных стран в Европе оказать всего две - Швеция и Беларусь...

По такой логике власть не должна бороться, например, с криминальными преступлениями и наказывать за них, а должна "лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет". По такой логике власть не должна бороться, например, с криминальными преступлениями и наказывать за них, а должна "лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет". ЛАД 2 Повідомлень: 17150 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4531 раз. Подякували: 4213 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 15:29 Тракторист написав: ЛАД написав: Тракторист написав: .....

проблема не в том, смешно кому-то или не смешно, а проблема в том, что под предлогом угроз средней тяжести власти нарушают права граждан. власть должна лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет, но подобных адекватных стран в Европе оказать всего две - Швеция и Беларусь... .....проблема не в том, смешно кому-то или не смешно, а проблема в том, что под предлогом угроз средней тяжести власти нарушают права граждан. власть должна лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет, но подобных адекватных стран в Европе оказать всего две - Швеция и Беларусь...

По такой логике власть не должна бороться, например, с криминальными преступлениями и наказывать за них, а должна "лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет". По такой логике власть не должна бороться, например, с криминальными преступлениями и наказывать за них, а должна "лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет".

если говорить о криминале, то в Украине государство уже давно практически с ним не борется, а в некоторых случаях даже крышует, но при этом даже не предупредив граждан о том что не выполняет свои функции...



а если вернуться к обсуждаемой теме, но власть должна выполнять свои функции без нарушения прав граждан и в строгом соответствии с законом... если говорить о криминале, то в Украине государство уже давно практически с ним не борется, а в некоторых случаях даже крышует, но при этом даже не предупредив граждан о том что не выполняет свои функции...а если вернуться к обсуждаемой теме, но власть должна выполнять свои функции без нарушения прав граждан и в строгом соответствии с законом...



а хто саме вирішує що влада щось порушує - механізатори з кабіни свого трактора?

і білорусь адекватна. ви б якби в такому тоні писали щось про владу в білорусі, то робили б це дуже недовго, напевно один раз всього. і не факт що вас після цього там би знайшли. а хто саме вирішує що влада щось порушує - механізатори з кабіни свого трактора?і білорусь адекватна.ви б якби в такому тоні писали щось про владу в білорусі, то робили б це дуже недовго, напевно один раз всього. і не факт що вас після цього там би знайшли. wild.tomcat Повідомлень: 947 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 15:45 Данные, осмыслить которые еще предстоит: число летальных исходов от COVID-19 в Западной Европе летом снизилось в 2–3 раза. Но общее число заболевших выросло, притом в некоторых странах — рекордными темпами. Эпидемиолог из Сингапура Пол Тамбьях полагает, что речь идет о новой разновидности заболевания — не менее цепкой, чем ее предшественница, но все же не настолько смертельной. Это значит: говорить о второй волне преждевременно, но и исключать ее пока не следует.

https://kurs.com.ua/novost/210588-pandemija-v-evrope-ostalsja-li-virus-prezhnim

Там приведены интересные цифры. Если так, то хорошо.

Но, в общем, ясно, что ничего не ясно. И при всех успехах медицины и генетики мы до сих пор мало знаем и понимаем о коронавирусе. Там приведены интересные цифры. Если так, то хорошо.Но, в общем, ясно, что ничего не ясно. И при всех успехах медицины и генетики мы до сих пор мало знаем и понимаем о коронавирусе. ЛАД 2 Повідомлень: 17150 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4531 раз. Подякували: 4213 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 15:50 Тракторист написав: ЛАД написав: Тракторист написав: .....

проблема не в том, смешно кому-то или не смешно, а проблема в том, что под предлогом угроз средней тяжести власти нарушают права граждан. власть должна лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет, но подобных адекватных стран в Европе оказать всего две - Швеция и Беларусь... .....проблема не в том, смешно кому-то или не смешно, а проблема в том, что под предлогом угроз средней тяжести власти нарушают права граждан. власть должна лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет, но подобных адекватных стран в Европе оказать всего две - Швеция и Беларусь...

По такой логике власть не должна бороться, например, с криминальными преступлениями и наказывать за них, а должна "лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет". По такой логике власть не должна бороться, например, с криминальными преступлениями и наказывать за них, а должна "лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет".

если говорить о криминале, то в Украине государство уже давно практически с ним не борется, а в некоторых случаях даже крышует, но при этом даже не предупредив граждан о том что не выполняет свои функции...



а если вернуться к обсуждаемой теме, но власть должна выполнять свои функции без нарушения прав граждан и в строгом соответствии с законом... если говорить о криминале, то в Украине государство уже давно практически с ним не борется, а в некоторых случаях даже крышует, но при этом даже не предупредив граждан о том что не выполняет свои функции...а если вернуться к обсуждаемой теме, но власть должна выполнять свои функции без нарушения прав граждан и в строгом соответствии с законом...

Наше государство не способно даже заставить выполнять самые минимальные карантинные меры, не то что бороться с криминалом.

Доказано ТНакР(Тернопольская Незалежная антикарантинная Республика) и ИФНакР(Ивано-Франковская Незалежная антикарантинная Республика). Такими темпами у нас скоро начнут появляться Незалежные улицы и даже отдельные Незалежные домовладения. Ну то такэ...

Главное, чтобы не начали появляться Незалежные больницы с вывесками "Мест нет и нам на всех вас по..." и Незалежные скоропомощные экипажи с "Неее, меньше чем за два счетчика никуда не поедем"

Ну а шо? Тем же можно - и им за это нифига Наше государство не способно даже заставить выполнять самые минимальные карантинные меры, не то что бороться с криминалом.Доказано ТНакР(Тернопольская Незалежная антикарантинная Республика) и ИФНакР(Ивано-Франковская Незалежная антикарантинная Республика). Такими темпами у нас скоро начнут появляться Незалежные улицы и даже отдельные Незалежные домовладения. Ну то такэ...Главное, чтобы не начали появляться Незалежные больницы с вывесками "Мест нет и нам на всех вас по..." и Незалежные скоропомощные экипажи с "Неее, меньше чем за два счетчика никуда не поедем"Ну а шо? Тем же можно - и им за это нифига antey1969 1

Повідомлень: 9846 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1150 раз. Подякували: 2662 раз. Профіль 2 1 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 15:56 Тракторист

Ваш последний пост хорошо демонстрирует, почему я против Ваших постов - мы уходим от короны на политветку. Сейчас сюда сбегутся ещё участники оттуда и будет совсем не интересно. ЛАД 2 Повідомлень: 17150 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4531 раз. Подякували: 4213 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 16:13 vitaliy_berdinskikh написав: :mrgreen: Alla77777 написав: Этим вирусом вас поражают парикмахеры, массажисты, косметологи, дантисты, но не кассиры в банках, не игровые автоматы, не сотрудники и курьеры ресторанов быстрого питания и служб доставки. Этим вирусом вас поражают парикмахеры, массажисты, косметологи, дантисты, но не кассиры в банках, не игровые автоматы, не сотрудники и курьеры ресторанов быстрого питания и служб доставки. :mrgreen:

Все верно , лишь бы толпы не было. Повара и парикмахеры должны быть в масках из без короны, а и в простую эпидемию гриппа.

Я писала о соседе, который болел с мая месяца, три раза его забирали в больницу, все симптомы возвращались, пока в третий его приход туда не ввели ему плазму крови переболевшего. Он стал сразу быстро поправляться. Получается, что вирус сидел там все три месяца. Но семья не заразилась от него. Кашля сильного у него не было, и то в начале. Но высокая температура, сильная боль в суставах, головная, кишечное растройство. Начальные тесты показывали коронавирус, тестировали не один раз.Похудел на 20 кг. Рост у него под 1,90 м. Крупный был. 60 лет. Все верно , лишь бы толпы не было. Повара и парикмахеры должны быть в масках из без короны, а и в простую эпидемию гриппа.Я писала о соседе, который болел с мая месяца, три раза его забирали в больницу, все симптомы возвращались, пока в третий его приход туда не ввели ему плазму крови переболевшего. Он стал сразу быстро поправляться. Получается, что вирус сидел там все три месяца. Но семья не заразилась от него. Кашля сильного у него не было, и то в начале. Но высокая температура, сильная боль в суставах, головная, кишечное растройство. Начальные тесты показывали коронавирус, тестировали не один раз.Похудел на 20 кг. Рост у него под 1,90 м. Крупный был. 60 лет. Renee Повідомлень: 222 З нами з: 22.10.19 Подякував: 55 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 16:45

В России обнаружены больницы, которые скрывали смертность пациентов от нового коронавируса COVID-19. Как рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова, «мухлеж» обнаружился при анализе медицинских карт пациентов стационаров, переоборудованных для больных COVID-19.



Оказалось, что в некоторых из них почти 100% смертей кодировались как летальные исходы коронавирусной инфекции, но были и такие больницы, где «практически ноль» выдавался как смертность от COVID-19. Смертность переносилась на другие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, заболевания органов дыхания или что-то другое.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/09/07/1862297.html

И ещё:

Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

(там же). К вопросу о приписках в российской статистике.И ещё:(там же). ЛАД 2 Повідомлень: 17150 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4531 раз. Подякували: 4213 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 17:13 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Там приведены интересные цифры. Если так, то хорошо.

Но, в общем, ясно, что ничего не ясно. Там приведены интересные цифры. Если так, то хорошо.Но, в общем, ясно, что ничего не ясно.

Скорее правда, вирусы склонны мутировать в сторону выживаемости носителя и большему распространению. Поэтому не исключено что будем болеть как гриппом, но мутации убили уже много людей, и неизвестно сколько еще уйдет в лучший мир, пока ковид и всего его разновидности не станут гриппом или герпесом. Летучие мыши, насколько я понимаю, живут с ним и не тужат.



ЛАД написав: И при всех успехах медицины и генетики мы до сих пор мало знаем и понимаем о коронавирусе. И при всех успехах медицины и генетики мы до сих пор мало знаем и понимаем о коронавирусе.

А вот это, конечно, грустная правда.



Строгий масочный режим — перспектива для Парижа на все обозримое будущее, и выглядит она весьма спартански.

Собственно самое адекватное решение, от заболевания не спасет, но значительно снижает вирусную нагрузку и человек болеет легче.



Меры, принятые в шотландском Глазго, еще более суровы. Шотландское правительство ввело запрет... на прием гостей в частных жилищах.

Вильнолюди такое не поймут. Недавно слушал по радио как некто свадьбу проводил, говорит откладывали откладывали, больше не можем откладывать Скорее правда, вирусы склонны мутировать в сторону выживаемости носителя и большему распространению. Поэтому не исключено что будем болеть как гриппом, но мутации убили уже много людей, и неизвестно сколько еще уйдет в лучший мир, пока ковид и всего его разновидности не станут гриппом или герпесом. Летучие мыши, насколько я понимаю, живут с ним и не тужат.А вот это, конечно, грустная правда.Собственно самое адекватное решение, от заболевания не спасет, но значительно снижает вирусную нагрузку и человек болеет легче.Вильнолюди такое не поймут. Недавно слушал по радио как некто свадьбу проводил, говорит откладывали откладывали, больше не можем откладывать st512 Повідомлень: 885 З нами з: 09.07.13 Подякував: 95 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 17:48 Re: Эпидемия коронавируса в мире https://news.liga.net/society/news/koro ... -obuchenie

"Коронавирус. В Киевской области 14 школ перешли на дистанционное обучение"



А прошла всего неделя. "Коронавирус. В Киевской области 14 школ перешли на дистанционное обучение"А прошла всего неделя. _Mykola_ Повідомлень: 3910 З нами з: 09.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 534 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 18:15 wild.tomcat написав: а хто саме вирішує що влада щось порушує а хто саме вирішує що влада щось порушує

решают различные суды в зависимости от того что нарушает наша власть. к большому сожалению судебные решения не всегда принимаются оперативно, а самое главное, что за нарушение законов властью как правило никто не несёт никакой ответственности и в следствии этого нарушения законов в будущем будет продолжаться... решают различные суды в зависимости от того что нарушает наша власть. к большому сожалению судебные решения не всегда принимаются оперативно, а самое главное, что за нарушение законов властью как правило никто не несёт никакой ответственности и в следствии этого нарушения законов в будущем будет продолжаться... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4806 З нами з: 06.08.08 Подякував: 250 раз. Подякували: 755 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1757175817591760> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 720 , 721 , 722

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7210 1642349

ЛОБ Нед 06 вер, 2020 19:59