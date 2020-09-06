Тракторист написав:..... проблема не в том, смешно кому-то или не смешно, а проблема в том, что под предлогом угроз средней тяжести власти нарушают права граждан. власть должна лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет, но подобных адекватных стран в Европе оказать всего две - Швеция и Беларусь...
По такой логике власть не должна бороться, например, с криминальными преступлениями и наказывать за них, а должна "лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет".
Тракторист написав:..... проблема не в том, смешно кому-то или не смешно, а проблема в том, что под предлогом угроз средней тяжести власти нарушают права граждан. власть должна лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет, но подобных адекватных стран в Европе оказать всего две - Швеция и Беларусь...
По такой логике власть не должна бороться, например, с криминальными преступлениями и наказывать за них, а должна "лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет".
если говорить о криминале, то в Украине государство уже давно практически с ним не борется, а в некоторых случаях даже крышует, но при этом даже не предупредив граждан о том что не выполняет свои функции...
а если вернуться к обсуждаемой теме, но власть должна выполнять свои функции без нарушения прав граждан и в строгом соответствии с законом...
а хто саме вирішує що влада щось порушує - механізатори з кабіни свого трактора? і білорусь адекватна. ви б якби в такому тоні писали щось про владу в білорусі, то робили б це дуже недовго, напевно один раз всього. і не факт що вас після цього там би знайшли.
Данные, осмыслить которые еще предстоит: число летальных исходов от COVID-19 в Западной Европе летом снизилось в 2–3 раза. Но общее число заболевших выросло, притом в некоторых странах — рекордными темпами. Эпидемиолог из Сингапура Пол Тамбьях полагает, что речь идет о новой разновидности заболевания — не менее цепкой, чем ее предшественница, но все же не настолько смертельной. Это значит: говорить о второй волне преждевременно, но и исключать ее пока не следует.
Тракторист написав:..... проблема не в том, смешно кому-то или не смешно, а проблема в том, что под предлогом угроз средней тяжести власти нарушают права граждан. власть должна лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет, но подобных адекватных стран в Европе оказать всего две - Швеция и Беларусь...
По такой логике власть не должна бороться, например, с криминальными преступлениями и наказывать за них, а должна "лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет".
если говорить о криминале, то в Украине государство уже давно практически с ним не борется, а в некоторых случаях даже крышует, но при этом даже не предупредив граждан о том что не выполняет свои функции...
а если вернуться к обсуждаемой теме, но власть должна выполнять свои функции без нарушения прав граждан и в строгом соответствии с законом...
Наше государство не способно даже заставить выполнять самые минимальные карантинные меры, не то что бороться с криминалом. Доказано ТНакР(Тернопольская Незалежная антикарантинная Республика) и ИФНакР(Ивано-Франковская Незалежная антикарантинная Республика). Такими темпами у нас скоро начнут появляться Незалежные улицы и даже отдельные Незалежные домовладения. Ну то такэ... Главное, чтобы не начали появляться Незалежные больницы с вывесками "Мест нет и нам на всех вас по..." и Незалежные скоропомощные экипажи с "Неее, меньше чем за два счетчика никуда не поедем" Ну а шо? Тем же можно - и им за это нифига
Alla77777 написав:Этим вирусом вас поражают парикмахеры, массажисты, косметологи, дантисты, но не кассиры в банках, не игровые автоматы, не сотрудники и курьеры ресторанов быстрого питания и служб доставки.
Все верно , лишь бы толпы не было. Повара и парикмахеры должны быть в масках из без короны, а и в простую эпидемию гриппа. Я писала о соседе, который болел с мая месяца, три раза его забирали в больницу, все симптомы возвращались, пока в третий его приход туда не ввели ему плазму крови переболевшего. Он стал сразу быстро поправляться. Получается, что вирус сидел там все три месяца. Но семья не заразилась от него. Кашля сильного у него не было, и то в начале. Но высокая температура, сильная боль в суставах, головная, кишечное растройство. Начальные тесты показывали коронавирус, тестировали не один раз.Похудел на 20 кг. Рост у него под 1,90 м. Крупный был. 60 лет.
В России обнаружены больницы, которые скрывали смертность пациентов от нового коронавируса COVID-19. Как рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова, «мухлеж» обнаружился при анализе медицинских карт пациентов стационаров, переоборудованных для больных COVID-19.
Оказалось, что в некоторых из них почти 100% смертей кодировались как летальные исходы коронавирусной инфекции, но были и такие больницы, где «практически ноль» выдавался как смертность от COVID-19. Смертность переносилась на другие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, заболевания органов дыхания или что-то другое.
Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.
ЛАД написав:Там приведены интересные цифры. Если так, то хорошо. Но, в общем, ясно, что ничего не ясно.
Скорее правда, вирусы склонны мутировать в сторону выживаемости носителя и большему распространению. Поэтому не исключено что будем болеть как гриппом, но мутации убили уже много людей, и неизвестно сколько еще уйдет в лучший мир, пока ковид и всего его разновидности не станут гриппом или герпесом. Летучие мыши, насколько я понимаю, живут с ним и не тужат.
ЛАД написав:И при всех успехах медицины и генетики мы до сих пор мало знаем и понимаем о коронавирусе.
А вот это, конечно, грустная правда.
Строгий масочный режим — перспектива для Парижа на все обозримое будущее, и выглядит она весьма спартански.
Собственно самое адекватное решение, от заболевания не спасет, но значительно снижает вирусную нагрузку и человек болеет легче.
Меры, принятые в шотландском Глазго, еще более суровы. Шотландское правительство ввело запрет... на прием гостей в частных жилищах.
Вильнолюди такое не поймут. Недавно слушал по радио как некто свадьбу проводил, говорит откладывали откладывали, больше не можем откладывать
wild.tomcat написав:а хто саме вирішує що влада щось порушує
решают различные суды в зависимости от того что нарушает наша власть. к большому сожалению судебные решения не всегда принимаются оперативно, а самое главное, что за нарушение законов властью как правило никто не несёт никакой ответственности и в следствии этого нарушения законов в будущем будет продолжаться...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...