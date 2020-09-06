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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1757175817591760 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 30 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 256 Додано: Пон 07 вер, 2020 18:17 antey1969 написав: Тракторист написав: ЛАД написав: р, с криминальными преступлениями и наказывать за них, а должна "лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет". р, с криминальными преступлениями и наказывать за них, а должна "лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет".

если говорить о криминале, то в Украине государство уже давно практически с ним не борется, а в некоторых случаях даже крышует, но при этом даже не предупредив граждан о том что не выполняет свои функции...



а если вернуться к обсуждаемой теме, но власть должна выполнять свои функции без нарушения прав граждан и в строгом соответствии с законом... если говорить о криминале, то в Украине государство уже давно практически с ним не борется, а в некоторых случаях даже крышует, но при этом даже не предупредив граждан о том что не выполняет свои функции...а если вернуться к обсуждаемой теме, но власть должна выполнять свои функции без нарушения прав граждан и в строгом соответствии с законом...

Наше государство не способно даже заставить выполнять самые минимальные карантинные меры, не то что бороться с криминалом.

Доказано ТНакР(Тернопольская Незалежная антикарантинная Республика) и ИФНакР(Ивано-Франковская Незалежная антикарантинная Республика). Такими темпами у нас скоро начнут появляться Незалежные улицы и даже отдельные Незалежные домовладения. Ну то такэ...

Главное, чтобы не начали появляться Незалежные больницы с вывесками "Мест нет и нам на всех вас по..." и Незалежные скоропомощные экипажи с "Неее, меньше чем за два счетчика никуда не поедем"

Ну а шо? Тем же можно - и им за это нифига Наше государство не способно даже заставить выполнять самые минимальные карантинные меры, не то что бороться с криминалом.Доказано ТНакР(Тернопольская Незалежная антикарантинная Республика) и ИФНакР(Ивано-Франковская Незалежная антикарантинная Республика). Такими темпами у нас скоро начнут появляться Незалежные улицы и даже отдельные Незалежные домовладения. Ну то такэ...Главное, чтобы не начали появляться Незалежные больницы с вывесками "Мест нет и нам на всех вас по..." и Незалежные скоропомощные экипажи с "Неее, меньше чем за два счетчика никуда не поедем"Ну а шо? Тем же можно - и им за это нифига

Да ладно, потяги УЗ проходять без зупинівки файне місто. Да ладно, потяги УЗ проходять без зупинівки файне місто. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21402 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1163 раз. Подякували: 1547 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 18:19 antey1969 написав: Наше государство не способно даже заставить выполнять самые минимальные карантинные меры, не то что бороться с криминалом. Наше государство не способно даже заставить выполнять самые минимальные карантинные меры, не то что бороться с криминалом.

начинать надо с того, что все решения должны приниматься в соответствии с законом и процедурой принятия решения, а незаконные/преступные решения/распоряжения наша конституция разрешает не выполнять... начинать надо с того, что все решения должны приниматься в соответствии с законом и процедурой принятия решения, а незаконные/преступные решения/распоряжения наша конституция разрешает не выполнять... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4806 З нами з: 06.08.08 Подякував: 250 раз. Подякували: 755 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 18:20 Тракторист написав: antey1969 написав: Наше государство не способно даже заставить выполнять самые минимальные карантинные меры, не то что бороться с криминалом. Наше государство не способно даже заставить выполнять самые минимальные карантинные меры, не то что бороться с криминалом.

начинать надо с того, что все решения должны приниматься в соответствии с законом и процедурой принятия решения, а незаконные/преступные решения/распоряжения наша конституция разрешает не выполнять... начинать надо с того, что все решения должны приниматься в соответствии с законом и процедурой принятия решения, а незаконные/преступные решения/распоряжения наша конституция разрешает не выполнять...

держава в черговий раз показала свою недолугість ввівши всю державу весною в локдаун по-приколу "для страху", замість того, щоб зайнятися локалізацією спалахів та карантином/ізоляцією прибуваючих з-за кордону. Плюс ковідно-дорожній фонд. держава в черговий раз показала свою недолугість ввівши всю державу весною в локдаун по-приколу "для страху", замість того, щоб зайнятися локалізацією спалахів та карантином/ізоляцією прибуваючих з-за кордону. Плюс ковідно-дорожній фонд. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21402 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1163 раз. Подякували: 1547 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 18:24 ЛАД написав: Тракторист

Ваш последний пост хорошо демонстрирует, почему я против Ваших постов - мы уходим от короны на политветку. Сейчас сюда сбегутся ещё участники оттуда и будет совсем не интересно. Ваш последний пост хорошо демонстрирует, почему я против Ваших постов - мы уходим от короны на политветку. Сейчас сюда сбегутся ещё участники оттуда и будет совсем не интересно.

а как может быть иначе если действия властей не сопоставимы с реальной опасностью вируса? сотни тысяч людей в стране остались без работы, а миллионы людей стали жить значительно хуже... а как может быть иначе если действия властей не сопоставимы с реальной опасностью вируса? сотни тысяч людей в стране остались без работы, а миллионы людей стали жить значительно хуже... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4806 З нами з: 06.08.08 Подякував: 250 раз. Подякували: 755 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 19:15 Тракторист написав: ЛАД написав: Тракторист

Ваш последний пост хорошо демонстрирует, почему я против Ваших постов - мы уходим от короны на политветку. Сейчас сюда сбегутся ещё участники оттуда и будет совсем не интересно. Ваш последний пост хорошо демонстрирует, почему я против Ваших постов - мы уходим от короны на политветку. Сейчас сюда сбегутся ещё участники оттуда и будет совсем не интересно.

а как может быть иначе если действия властей не сопоставимы с реальной опасностью вируса? сотни тысяч людей в стране остались без работы, а миллионы людей стали жить значительно хуже... а как может быть иначе если действия властей не сопоставимы с реальной опасностью вируса? сотни тысяч людей в стране остались без работы, а миллионы людей стали жить значительно хуже...

Надоело повторять. В марте о реальной опасности вируса никто не знал.

Без работы остались на 2 месяца. И это уже в прошлом. Надоело повторять. В марте о реальной опасности вируса никто не знал.Без работы остались на 2 месяца. И это уже в прошлом. ЛАД 2 Повідомлень: 17150 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4531 раз. Подякували: 4213 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1757175817591760 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7210 1642349

ЛОБ Нед 06 вер, 2020 19:59