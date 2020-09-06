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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1757175817591760

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
30
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:17

  antey1969 написав:
  Тракторист написав:
  ЛАД написав:р, с криминальными преступлениями и наказывать за них, а должна "лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет". :)

если говорить о криминале, то в Украине государство уже давно практически с ним не борется, а в некоторых случаях даже крышует, но при этом даже не предупредив граждан о том что не выполняет свои функции... ;)

а если вернуться к обсуждаемой теме, но власть должна выполнять свои функции без нарушения прав граждан и в строгом соответствии с законом...

Наше государство не способно даже заставить выполнять самые минимальные карантинные меры, не то что бороться с криминалом.
Доказано ТНакР(Тернопольская Незалежная антикарантинная Республика) и ИФНакР(Ивано-Франковская Незалежная антикарантинная Республика). Такими темпами у нас скоро начнут появляться Незалежные улицы и даже отдельные Незалежные домовладения. Ну то такэ...
Главное, чтобы не начали появляться Незалежные больницы с вывесками "Мест нет и нам на всех вас по..." и Незалежные скоропомощные экипажи с "Неее, меньше чем за два счетчика никуда не поедем"
Ну а шо? Тем же можно - и им за это нифига

Да ладно, потяги УЗ проходять без зупинівки файне місто.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:19

  antey1969 написав:Наше государство не способно даже заставить выполнять самые минимальные карантинные меры, не то что бороться с криминалом.

начинать надо с того, что все решения должны приниматься в соответствии с законом и процедурой принятия решения, а незаконные/преступные решения/распоряжения наша конституция разрешает не выполнять...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:20

  Тракторист написав:
  antey1969 написав:Наше государство не способно даже заставить выполнять самые минимальные карантинные меры, не то что бороться с криминалом.

начинать надо с того, что все решения должны приниматься в соответствии с законом и процедурой принятия решения, а незаконные/преступные решения/распоряжения наша конституция разрешает не выполнять...

держава в черговий раз показала свою недолугість ввівши всю державу весною в локдаун по-приколу "для страху", замість того, щоб зайнятися локалізацією спалахів та карантином/ізоляцією прибуваючих з-за кордону. Плюс ковідно-дорожній фонд.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:24

  ЛАД написав:Тракторист
Ваш последний пост хорошо демонстрирует, почему я против Ваших постов - мы уходим от короны на политветку. Сейчас сюда сбегутся ещё участники оттуда и будет совсем не интересно.

а как может быть иначе если действия властей не сопоставимы с реальной опасностью вируса? сотни тысяч людей в стране остались без работы, а миллионы людей стали жить значительно хуже...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 19:15

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Тракторист
Ваш последний пост хорошо демонстрирует, почему я против Ваших постов - мы уходим от короны на политветку. Сейчас сюда сбегутся ещё участники оттуда и будет совсем не интересно.

а как может быть иначе если действия властей не сопоставимы с реальной опасностью вируса? сотни тысяч людей в стране остались без работы, а миллионы людей стали жить значительно хуже...

Надоело повторять. В марте о реальной опасности вируса никто не знал.
Без работы остались на 2 месяца. И это уже в прошлом.
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