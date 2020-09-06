ЛАД написав:р, с криминальными преступлениями и наказывать за них, а должна "лишь предупредить граждан о возможной опасности и дать рекомендации гражданам как действовать, а они сами должны решать что им приемлемо, а что нет".
если говорить о криминале, то в Украине государство уже давно практически с ним не борется, а в некоторых случаях даже крышует, но при этом даже не предупредив граждан о том что не выполняет свои функции...
а если вернуться к обсуждаемой теме, но власть должна выполнять свои функции без нарушения прав граждан и в строгом соответствии с законом...
Наше государство не способно даже заставить выполнять самые минимальные карантинные меры, не то что бороться с криминалом. Доказано ТНакР(Тернопольская Незалежная антикарантинная Республика) и ИФНакР(Ивано-Франковская Незалежная антикарантинная Республика). Такими темпами у нас скоро начнут появляться Незалежные улицы и даже отдельные Незалежные домовладения. Ну то такэ... Главное, чтобы не начали появляться Незалежные больницы с вывесками "Мест нет и нам на всех вас по..." и Незалежные скоропомощные экипажи с "Неее, меньше чем за два счетчика никуда не поедем" Ну а шо? Тем же можно - и им за это нифига
Да ладно, потяги УЗ проходять без зупинівки файне місто.
antey1969 написав:Наше государство не способно даже заставить выполнять самые минимальные карантинные меры, не то что бороться с криминалом.
начинать надо с того, что все решения должны приниматься в соответствии с законом и процедурой принятия решения, а незаконные/преступные решения/распоряжения наша конституция разрешает не выполнять...
держава в черговий раз показала свою недолугість ввівши всю державу весною в локдаун по-приколу "для страху", замість того, щоб зайнятися локалізацією спалахів та карантином/ізоляцією прибуваючих з-за кордону. Плюс ковідно-дорожній фонд.