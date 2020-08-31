Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 вер, 2020 19:15
Тракторист написав: ЛАД написав: Тракторист
Ваш последний пост хорошо демонстрирует, почему я против Ваших постов - мы уходим от короны на политветку. Сейчас сюда сбегутся ещё участники оттуда и будет совсем не интересно.
а как может быть иначе если действия властей не сопоставимы с реальной опасностью вируса? сотни тысяч людей в стране остались без работы, а миллионы людей стали жить значительно хуже...
Надоело повторять. В марте о реальной опасности вируса никто не знал.
Без работы остались на 2 месяца. И это уже в прошлом.
ЛАД
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Додано: Пон 07 вер, 2020 20:03
ЛАД написав:
Без работы остались на 2 месяца.
И это уже в прошлом
.
Державна служба зайнятості наводить важливі статистичні дані станом на
31 серпня 2020 року:
https://dcz.gov.ua/novyna/rynok-praci-p ... nnogo-lita
Кількість
зареєстрованих безробітних
становила 477,7 тис. громадян, що
на 73 % більше, ніж станом на цю ж дату минулого року. За період карантину (тобто з 12 березня по 31 серпня) статус безробітного отримали 444,4 тис. громадян.
Так, у квітні статус безробітного отримали 149 тис. осіб, у травні їх кількість становила 97 тис. осіб, у червні – 75 тис. осіб, у липні – 68 тис.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 20:06
Есть уже первые люди, которым короно-бесие принесло очевидные неоспоримые профиты.
1. Танцовщица го-го с собачкой и какой-то чиновник, который со скрипом её вывозил Все помнят эту эпическую историю, с несколькими попытками, побоищами в Санжарах, разбитыми автобусами и т.д. И, как говорится: "а потом они потра*ались" Что впринципе подтверждает, что само короно-бесие в общем, что эта история в частности - это какое-то массовое помешательство и самый массовый пранк в истории человечества. Из каментов в интернете: "она не смогла бросить собачку. А он бросил семью и детей. Что у них общего?" Я думаю, что у них общий на двоих IQ
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Додано: Пон 07 вер, 2020 20:18
Кстати. Сегодня немного пришлось покататься в транспорте, и например маски носят буквально единицы. На полный автобус человек 5-10 максимум.
Требуют маску только в сетевых магазинах и ТЦ. И то, зашёл в АТБ (маску забыл одеть, разговаривал по телефону), собрал корзину, и только на кассе сказали что "без маски нельзя". Ещё видел столпотворения вокруг банков. Наверно тоже какой-то лимит на количество людей внутри отделений соблюдается. Это самая крутая анти-короно-мера: создавать очереди, которые напоминают стихийные митинги По идее, у нас уже должно быть как в гИшпании
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Додано: Пон 07 вер, 2020 20:42
Белорусский премьер сделал себе вакцину от коронавируса. Первое высокое должностное лицо за пределами РФ.
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