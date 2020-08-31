Кстати. Сегодня немного пришлось покататься в транспорте, и например маски носят буквально единицы. На полный автобус человек 5-10 максимум.
Требуют маску только в сетевых магазинах и ТЦ. И то, зашёл в АТБ (маску забыл одеть, разговаривал по телефону), собрал корзину, и только на кассе сказали что "без маски нельзя".
Ещё видел столпотворения вокруг банков. Наверно тоже какой-то лимит на количество людей внутри отделений соблюдается. Это самая крутая анти-короно-мера: создавать очереди, которые напоминают стихийные митинги
По идее, у нас уже должно быть как в гИшпании
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234 во Львове не так.. 95 процентов в автобусе в масках закрытых с носом и 5 процентов с закрытым ртом.. дошло наконец вчера видел как возле Метро2 в 40 автобусе чуть деваху не отметелили пенсионеры и сочуствующие ибо она нагло сказала при автобусе что маска не помогает.. надела через минуту споров..
У статті наведено широкий і ґрунтовний аналіз поточної ситуації щодо пандемії COVID-19. Розглянуто питання походження та будови вірусу SARS-CoV-2, шляхів інфікування, особливостей перебігу захворювання, діагностики COVID-19, застосування фармацевтичних препаратів для лікування хвороби, формування імунітету проти SARS-CoV-2, створення вакцин та ефективності протиепідемічних карантинних заходів. Обговорено використання математичних моделей епідемічного процесу та перспектив виходу з карантину. https://visnyk-nanu.org.ua/sites/defaul ... arenko.pdf
vladislavlvov, несмотря на "вільнолюдство" пока трупов на улицах не наблюдается. Может потому что погода пока летняя.
Ещё напрягло, что с началом карантина в автобусах ввели типа правило, что впускать и выпускать только через переднюю дверь. Если зашёл в конец - то потом обратно тоже преодолеваешь весь путь. Особенно круто в час-пик. Это наверно чтоб вирус лучше перемешивался и передавался. Получается все со всеми пересекаются, типа как футбольные команды здороваются
С учётом сознания стихийных столпотворений возле банков и других учреждений - это больше смахивает на попытки сильнее всех перезаражать
Сначала всем весной "вселили чувство тревоги", потом наоборот забили, теперь вообще "хто в ліс, хто по дрова"
Это в Запорожье
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте