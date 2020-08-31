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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1757175817591760 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 30 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 256 Додано: Пон 07 вер, 2020 19:15 Тракторист написав: ЛАД написав: Тракторист

Ваш последний пост хорошо демонстрирует, почему я против Ваших постов - мы уходим от короны на политветку. Сейчас сюда сбегутся ещё участники оттуда и будет совсем не интересно. Ваш последний пост хорошо демонстрирует, почему я против Ваших постов - мы уходим от короны на политветку. Сейчас сюда сбегутся ещё участники оттуда и будет совсем не интересно.

а как может быть иначе если действия властей не сопоставимы с реальной опасностью вируса? сотни тысяч людей в стране остались без работы, а миллионы людей стали жить значительно хуже... а как может быть иначе если действия властей не сопоставимы с реальной опасностью вируса? сотни тысяч людей в стране остались без работы, а миллионы людей стали жить значительно хуже...

Надоело повторять. В марте о реальной опасности вируса никто не знал.

Без работы остались на 2 месяца. И это уже в прошлом. Надоело повторять. В марте о реальной опасности вируса никто не знал.Без работы остались на 2 месяца. И это уже в прошлом. ЛАД 2 Повідомлень: 17150 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4531 раз. Подякували: 4213 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 20:03 ЛАД написав: Без работы остались на 2 месяца. И это уже в прошлом. Без работы остались на 2 месяца.

Державна служба зайнятості наводить важливі статистичні дані станом на

31 серпня 2020 року: https://dcz.gov.ua/novyna/rynok-praci-p ... nnogo-lita



Кількість зареєстрованих безробітних становила 477,7 тис. громадян, що

на 73 % більше, ніж станом на цю ж дату минулого року.



За період карантину (тобто з 12 березня по 31 серпня) статус безробітного отримали 444,4 тис. громадян.



Так, у квітні статус безробітного отримали 149 тис. осіб, у травні їх кількість становила 97 тис. осіб, у червні – 75 тис. осіб, у липні – 68 тис. Державна служба зайнятості наводить важливі статистичні дані станом на31 серпня 2020 року:Кількістьстановила 477,7 тис. громадян, щоТак, у квітні статус безробітного отримали 149 тис. осіб, у травні їх кількість становила 97 тис. осіб, у червні – 75 тис. осіб, у липні – 68 тис. Igneus Повідомлень: 708 З нами з: 29.08.18 Подякував: 279 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 20:06 Есть уже первые люди, которым короно-бесие принесло очевидные неоспоримые профиты.



1. Танцовщица го-го с собачкой и какой-то чиновник, который со скрипом её вывозил



Все помнят эту эпическую историю, с несколькими попытками, побоищами в Санжарах, разбитыми автобусами и т.д.



И, как говорится: "а потом они потра*ались"



Что впринципе подтверждает, что само короно-бесие в общем, что эта история в частности - это какое-то массовое помешательство и самый массовый пранк в истории человечества.



Из каментов в интернете: "она не смогла бросить собачку. А он бросил семью и детей. Что у них общего?"



Я думаю, что у них общий на двоих IQ Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12504 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7120 раз. Подякували: 3300 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 20:18 Кстати. Сегодня немного пришлось покататься в транспорте, и например маски носят буквально единицы. На полный автобус человек 5-10 максимум.



Требуют маску только в сетевых магазинах и ТЦ. И то, зашёл в АТБ (маску забыл одеть, разговаривал по телефону), собрал корзину, и только на кассе сказали что "без маски нельзя".



Ещё видел столпотворения вокруг банков. Наверно тоже какой-то лимит на количество людей внутри отделений соблюдается. Это самая крутая анти-короно-мера: создавать очереди, которые напоминают стихийные митинги



По идее, у нас уже должно быть как в гИшпании Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12504 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7120 раз. Подякували: 3300 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 20:42 Белорусский премьер сделал себе вакцину от коронавируса. Первое высокое должностное лицо за пределами РФ. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18310 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4408 раз. Подякували: 7118 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 21:46 Вкладчик1234

во Львове не так.. 95 процентов в автобусе в масках закрытых с носом и 5 процентов с закрытым ртом.. дошло наконец

вчера видел как возле Метро2 в 40 автобусе чуть деваху не отметелили пенсионеры и сочуствующие ибо она нагло сказала при автобусе что маска не помогает..

надела через минуту споров.. vladislavlvov

Повідомлень: 2359 З нами з: 02.03.07 Подякував: 133 раз. Подякували: 428 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 22:10

пандемії COVID-19. Розглянуто питання походження та будови вірусу

SARS-CoV-2, шляхів інфікування, особливостей перебігу захворювання, діагностики COVID-19, застосування фармацевтичних препаратів для лікування хвороби, формування імунітету проти SARS-CoV-2, створення

вакцин та ефективності протиепідемічних карантинних заходів. Обговорено використання математичних моделей епідемічного процесу та перспектив виходу з карантину.

https://visnyk-nanu.org.ua/sites/defaul ... arenko.pdf У статті наведено широкий і ґрунтовний аналіз поточної ситуації щодопандемії COVID-19. Розглянуто питання походження та будови вірусуSARS-CoV-2, шляхів інфікування, особливостей перебігу захворювання, діагностики COVID-19, застосування фармацевтичних препаратів для лікування хвороби, формування імунітету проти SARS-CoV-2, створеннявакцин та ефективності протиепідемічних карантинних заходів. Обговорено використання математичних моделей епідемічного процесу та перспектив виходу з карантину. montagvide

Повідомлень: 28 З нами з: 14.12.17 Подякував: 7 раз. Подякували: 7 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 22:18 vladislavlvov, несмотря на "вільнолюдство" пока трупов на улицах не наблюдается.

Может потому что погода пока летняя.



Ещё напрягло, что с началом карантина в автобусах ввели типа правило, что впускать и выпускать только через переднюю дверь. Если зашёл в конец - то потом обратно тоже преодолеваешь весь путь. Особенно круто в час-пик. Это наверно чтоб вирус лучше перемешивался и передавался. Получается все со всеми пересекаются, типа как футбольные команды здороваются



С учётом сознания стихийных столпотворений возле банков и других учреждений - это больше смахивает на попытки сильнее всех перезаражать



Сначала всем весной "вселили чувство тревоги", потом наоборот забили, теперь вообще "хто в ліс, хто по дрова"



Это в Запорожье несмотря на "вільнолюдство" пока трупов на улицах не наблюдается.Может потому что погода пока летняя.Ещё напрягло, что с началом карантина в автобусах ввели типа правило, что впускать и выпускать только через переднюю дверь. Если зашёл в конец - то потом обратно тоже преодолеваешь весь путь. Особенно круто в час-пик. Это наверно чтоб вирус лучше перемешивался и передавался. Получается все со всеми пересекаются, типа как футбольные команды здороваютсяС учётом сознания стихийных столпотворений возле банков и других учреждений - это больше смахивает на попытки сильнее всех перезаражатьСначала всем весной "вселили чувство тревоги", потом наоборот забили, теперь вообще "хто в ліс, хто по дрова"Это в Запорожье Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12504 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7120 раз. Подякували: 3300 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 22:22 Вкладчик1234 написав: Сначала всем весной "вселили чувство тревоги", потом наоборот забили, теперь вообще "хто в ліс, хто по дрова"

Сначала всем весной "вселили чувство тревоги", потом наоборот забили, теперь вообще "хто в ліс, хто по дрова"

Что делать если вам на улице стало плохо:

вспомните,а было ли вам хорошо? Что делать если вам на улице стало плохо:вспомните,а было ли вам хорошо? Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Мизантрóп

Повідомлень: 4497 З нами з: 03.12.14 Подякував: 601 раз. Подякували: 762 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 1757175817591760 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Нед 06 вер, 2020 19:59