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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1757175817591760

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
30
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 19:15

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Тракторист
Ваш последний пост хорошо демонстрирует, почему я против Ваших постов - мы уходим от короны на политветку. Сейчас сюда сбегутся ещё участники оттуда и будет совсем не интересно.

а как может быть иначе если действия властей не сопоставимы с реальной опасностью вируса? сотни тысяч людей в стране остались без работы, а миллионы людей стали жить значительно хуже...

Надоело повторять. В марте о реальной опасности вируса никто не знал.
Без работы остались на 2 месяца. И это уже в прошлом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 20:03

  ЛАД написав:Без работы остались на 2 месяца. И это уже в прошлом.

Державна служба зайнятості наводить важливі статистичні дані станом на
31 серпня 2020 року: https://dcz.gov.ua/novyna/rynok-praci-p ... nnogo-lita

Кількість зареєстрованих безробітних становила 477,7 тис. громадян, що
на 73 % більше, ніж станом на цю ж дату минулого року.

За період карантину (тобто з 12 березня по 31 серпня) статус безробітного отримали 444,4 тис. громадян.

Так, у квітні статус безробітного отримали 149 тис. осіб, у травні їх кількість становила 97 тис. осіб, у червні – 75 тис. осіб, у липні – 68 тис.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 20:06

Есть уже первые люди, которым короно-бесие принесло очевидные неоспоримые профиты.

1. Танцовщица го-го с собачкой и какой-то чиновник, который со скрипом её вывозил

Все помнят эту эпическую историю, с несколькими попытками, побоищами в Санжарах, разбитыми автобусами и т.д.

И, как говорится: "а потом они потра*ались"

Что впринципе подтверждает, что само короно-бесие в общем, что эта история в частности - это какое-то массовое помешательство и самый массовый пранк в истории человечества.

Из каментов в интернете: "она не смогла бросить собачку. А он бросил семью и детей. Что у них общего?"

Я думаю, что у них общий на двоих IQ
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 20:18

Кстати. Сегодня немного пришлось покататься в транспорте, и например маски носят буквально единицы. На полный автобус человек 5-10 максимум.

Требуют маску только в сетевых магазинах и ТЦ. И то, зашёл в АТБ (маску забыл одеть, разговаривал по телефону), собрал корзину, и только на кассе сказали что "без маски нельзя".

Ещё видел столпотворения вокруг банков. Наверно тоже какой-то лимит на количество людей внутри отделений соблюдается. Это самая крутая анти-короно-мера: создавать очереди, которые напоминают стихийные митинги

По идее, у нас уже должно быть как в гИшпании
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 20:42

Белорусский премьер сделал себе вакцину от коронавируса. Первое высокое должностное лицо за пределами РФ.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 21:46

Вкладчик1234
во Львове не так.. 95 процентов в автобусе в масках закрытых с носом и 5 процентов с закрытым ртом.. дошло наконец
вчера видел как возле Метро2 в 40 автобусе чуть деваху не отметелили пенсионеры и сочуствующие ибо она нагло сказала при автобусе что маска не помогает..
надела через минуту споров..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 22:10

У статті наведено широкий і ґрунтовний аналіз поточної ситуації щодо
пандемії COVID-19. Розглянуто питання походження та будови вірусу
SARS-CoV-2, шляхів інфікування, особливостей перебігу захворювання, діагностики COVID-19, застосування фармацевтичних препаратів для лікування хвороби, формування імунітету проти SARS-CoV-2, створення
вакцин та ефективності протиепідемічних карантинних заходів. Обговорено використання математичних моделей епідемічного процесу та перспектив виходу з карантину.
https://visnyk-nanu.org.ua/sites/defaul ... arenko.pdf
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 22:18

vladislavlvov, несмотря на "вільнолюдство" пока трупов на улицах не наблюдается.
Может потому что погода пока летняя.

Ещё напрягло, что с началом карантина в автобусах ввели типа правило, что впускать и выпускать только через переднюю дверь. Если зашёл в конец - то потом обратно тоже преодолеваешь весь путь. Особенно круто в час-пик. Это наверно чтоб вирус лучше перемешивался и передавался. Получается все со всеми пересекаются, типа как футбольные команды здороваются

С учётом сознания стихийных столпотворений возле банков и других учреждений - это больше смахивает на попытки сильнее всех перезаражать :)

Сначала всем весной "вселили чувство тревоги", потом наоборот забили, теперь вообще "хто в ліс, хто по дрова"

Это в Запорожье
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 22:22

  Вкладчик1234 написав:Сначала всем весной "вселили чувство тревоги", потом наоборот забили, теперь вообще "хто в ліс, хто по дрова"

Что делать если вам на улице стало плохо:
вспомните,а было ли вам хорошо?
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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