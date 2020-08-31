Додано: Пон 07 вер, 2020 20:06

Есть уже первые люди, которым короно-бесие принесло очевидные неоспоримые профиты.



1. Танцовщица го-го с собачкой и какой-то чиновник, который со скрипом её вывозил



Все помнят эту эпическую историю, с несколькими попытками, побоищами в Санжарах, разбитыми автобусами и т.д.



И, как говорится: "а потом они потра*ались"



Что впринципе подтверждает, что само короно-бесие в общем, что эта история в частности - это какое-то массовое помешательство и самый массовый пранк в истории человечества.



Из каментов в интернете: "она не смогла бросить собачку. А он бросил семью и детей. Что у них общего?"



Я думаю, что у них общий на двоих IQ

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