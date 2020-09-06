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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1758175917601761 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 30 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 256 Додано: Пон 07 вер, 2020 23:04 Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме вновь заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции может быть создана в США в течение октября.

«Возможно, это будет большой сюрприз. Народы мира будут счастливы», — заявил президент США.

Трамп также выразил уверенность в безопасности и эффективности американской вакцины от COVID-19. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18311 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4408 раз. Подякували: 7118 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 23:17 freeze написав: Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме вновь заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции может быть создана в США в течение октября.

«Возможно, это будет большой сюрприз. Народы мира будут счастливы», — заявил президент США.

Трамп также выразил уверенность в безопасности и эффективности американской вакцины от COVID-19. Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме вновь заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции может быть создана в США в течение октября.«Возможно, это будет большой сюрприз. Народы мира будут счастливы», — заявил президент США.Трамп также выразил уверенность в безопасности и эффективности американской вакцины от COVID-19.

Трамп балабол, його балачки не варто серйозно сприймати.

Він багато чого уже говорив та обіцяв.



«Цунами лжи». Трамп с момента инаугурации более 20 тысяч раз публично сказал неправду — The Washington Post Трамп балабол, його балачки не варто серйозно сприймати.Він багато чого уже говорив та обіцяв.«Цунами лжи». Трамп с момента инаугурации более 20 тысяч раз публично сказал неправду — The Washington Post "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8961 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 628 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 23:26 ЛАД написав: Тракторист написав: ЛАД написав: Тракторист

Ваш последний пост хорошо демонстрирует, почему я против Ваших постов - мы уходим от короны на политветку. Сейчас сюда сбегутся ещё участники оттуда и будет совсем не интересно. Ваш последний пост хорошо демонстрирует, почему я против Ваших постов - мы уходим от короны на политветку. Сейчас сюда сбегутся ещё участники оттуда и будет совсем не интересно.

а как может быть иначе если действия властей не сопоставимы с реальной опасностью вируса? сотни тысяч людей в стране остались без работы, а миллионы людей стали жить значительно хуже... а как может быть иначе если действия властей не сопоставимы с реальной опасностью вируса? сотни тысяч людей в стране остались без работы, а миллионы людей стали жить значительно хуже...

Надоело повторять. В марте о реальной опасности вируса никто не знал.

Без работы остались на 2 месяца. И это уже в прошлом. Надоело повторять. В марте о реальной опасности вируса никто не знал.Без работы остались на 2 месяца. И это уже в прошлом.

але Китай залочив одне місто/провінцію, а зельонка вирубила всю державу, папріколу але Китай залочив одне місто/провінцію, а зельонка вирубила всю державу, папріколу https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21405 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1165 раз. Подякували: 1548 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 23:40 В среднем по стране прогнозируемый уровень охвата плановой вакцинацией на 2020 год составляет 78%.



... Рекомендованный ВОЗ уровень охвата плановой вакцинацией составляет 95%. В Украине прогнозируемый уровень охвата составляет 78%, что существенно ниже чем в 2018 (91%) и 2019 (93%) годах.

https://kurs.com.ua/novost/210826-opublikovano-kolichestvo-imejushihsja-vakcin-v-strane Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася, Igneus - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 17151 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4531 раз. Подякували: 4213 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 23:50 ЛАД написав: Тракторист написав: ЛАД написав: Тракторист

Ваш последний пост хорошо демонстрирует, почему я против Ваших постов - мы уходим от короны на политветку. Сейчас сюда сбегутся ещё участники оттуда и будет совсем не интересно. Ваш последний пост хорошо демонстрирует, почему я против Ваших постов - мы уходим от короны на политветку. Сейчас сюда сбегутся ещё участники оттуда и будет совсем не интересно.

а как может быть иначе если действия властей не сопоставимы с реальной опасностью вируса? сотни тысяч людей в стране остались без работы, а миллионы людей стали жить значительно хуже... а как может быть иначе если действия властей не сопоставимы с реальной опасностью вируса? сотни тысяч людей в стране остались без работы, а миллионы людей стали жить значительно хуже...

Надоело повторять. В марте о реальной опасности вируса никто не знал.

Без работы остались на 2 месяца. И это уже в прошлом. Надоело повторять. В марте о реальной опасности вируса никто не знал.Без работы остались на 2 месяца. И это уже в прошлом.

и откуда тогда +400 тыс. безработных за 6 месяцев? и откуда тогда +400 тыс. безработных за 6 месяцев? жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4809 З нами з: 06.08.08 Подякував: 250 раз. Подякували: 755 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 23:57 Вкладчик1234 написав: vladislavlvov, несмотря на "вільнолюдство" пока трупов на улицах не наблюдается.

Может потому что погода пока летняя.



Ещё напрягло, что с началом карантина в автобусах ввели типа правило, что впускать и выпускать только через переднюю дверь. Если зашёл в конец - то потом обратно тоже преодолеваешь весь путь. Особенно круто в час-пик. Это наверно чтоб вирус лучше перемешивался и передавался. Получается все со всеми пересекаются, типа как футбольные команды здороваются



С учётом сознания стихийных столпотворений возле банков и других учреждений - это больше смахивает на попытки сильнее всех перезаражать



Сначала всем весной "вселили чувство тревоги", потом наоборот забили, теперь вообще "хто в ліс, хто по дрова"



Это в Запорожье несмотря на "вільнолюдство" пока трупов на улицах не наблюдается.Может потому что погода пока летняя.Ещё напрягло, что с началом карантина в автобусах ввели типа правило, что впускать и выпускать только через переднюю дверь. Если зашёл в конец - то потом обратно тоже преодолеваешь весь путь. Особенно круто в час-пик. Это наверно чтоб вирус лучше перемешивался и передавался. Получается все со всеми пересекаются, типа как футбольные команды здороваютсяС учётом сознания стихийных столпотворений возле банков и других учреждений - это больше смахивает на попытки сильнее всех перезаражатьСначала всем весной "вселили чувство тревоги", потом наоборот забили, теперь вообще "хто в ліс, хто по дрова"Это в Запорожье

в столице тот же самый идеотизм с наземным транспортом, а возле входов в отделения банков частенько толпиться 10-15 человек...



6 месяцев коронобессия, а издевательство над народом продолжается... в столице тот же самый идеотизм с наземным транспортом, а возле входов в отделения банков частенько толпиться 10-15 человек...6 месяцев коронобессия, а издевательство над народом продолжается... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4809 З нами з: 06.08.08 Подякував: 250 раз. Подякували: 755 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 23:59 vitaliy_berdinskikh написав: vladislavlvov написав: не отметелили пенсионеры не отметелили пенсионеры

Люди которые должны сидеть дома и не высовываться на улицу - ездят в ОТ и учат других носить ли маски. - ездят в ОТ и учат других носить ли маски.

это в цивилизованном мире называется дискриминацией... это в цивилизованном мире называется дискриминацией... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4809 З нами з: 06.08.08 Подякував: 250 раз. Подякували: 755 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 вер, 2020 00:01 freeze написав: Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме вновь заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции может быть создана в США в течение октября.

«Возможно, это будет большой сюрприз. Народы мира будут счастливы», — заявил президент США.

Трамп также выразил уверенность в безопасности и эффективности американской вакцины от COVID-19. Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме вновь заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции может быть создана в США в течение октября.», — заявил президент США.Трамп также выразил уверенность в безопасности и эффективности американской вакцины от COVID-19.

звучит как угроза... звучит как угроза... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4809 З нами з: 06.08.08 Подякував: 250 раз. Подякували: 755 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 вер, 2020 00:03 ЛАД написав: В среднем по стране прогнозируемый уровень охвата плановой вакцинацией на 2020 год составляет 78%.



... Рекомендованный ВОЗ уровень охвата плановой вакцинацией составляет 95%. В Украине прогнозируемый уровень охвата составляет 78%, что существенно ниже чем в 2018 (91%) и 2019 (93%) годах.

https://kurs.com.ua/novost/210826-opublikovano-kolichestvo-imejushihsja-vakcin-v-strane

кстати вакцин против столбняка нет во многих областях уже несколько месяцев, но наших чиновников от медицины это мало интересует... кстати вакцин против столбняка нет во многих областях уже несколько месяцев, но наших чиновников от медицины это мало интересует... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4809 З нами з: 06.08.08 Подякував: 250 раз. Подякували: 755 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1758175917601761 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7210 1642544

ЛОБ Нед 06 вер, 2020 19:59