Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме вновь заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции может быть создана в США в течение октября. «Возможно, это будет большой сюрприз. Народы мира будут счастливы», — заявил президент США. Трамп также выразил уверенность в безопасности и эффективности американской вакцины от COVID-19.
freeze написав:Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме вновь заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции может быть создана в США в течение октября. «Возможно, это будет большой сюрприз. Народы мира будут счастливы», — заявил президент США. Трамп также выразил уверенность в безопасности и эффективности американской вакцины от COVID-19.
Трамп балабол, його балачки не варто серйозно сприймати. Він багато чого уже говорив та обіцяв.
«Цунами лжи». Трамп с момента инаугурации более 20 тысяч раз публично сказал неправду — The Washington Post
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Вкладчик1234 написав:vladislavlvov, несмотря на "вільнолюдство" пока трупов на улицах не наблюдается. Может потому что погода пока летняя.
Ещё напрягло, что с началом карантина в автобусах ввели типа правило, что впускать и выпускать только через переднюю дверь. Если зашёл в конец - то потом обратно тоже преодолеваешь весь путь. Особенно круто в час-пик. Это наверно чтоб вирус лучше перемешивался и передавался. Получается все со всеми пересекаются, типа как футбольные команды здороваются
С учётом сознания стихийных столпотворений возле банков и других учреждений - это больше смахивает на попытки сильнее всех перезаражать
Сначала всем весной "вселили чувство тревоги", потом наоборот забили, теперь вообще "хто в ліс, хто по дрова"
Это в Запорожье
в столице тот же самый идеотизм с наземным транспортом, а возле входов в отделения банков частенько толпиться 10-15 человек...
6 месяцев коронобессия, а издевательство над народом продолжается...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
freeze написав:Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме вновь заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции может быть создана в США в течение октября. «Возможно, это будет большой сюрприз. Народы мира будут счастливы», — заявил президент США. Трамп также выразил уверенность в безопасности и эффективности американской вакцины от COVID-19.
звучит как угроза...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...