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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1758175917601761

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
30
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 23:04

Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме вновь заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции может быть создана в США в течение октября.
«Возможно, это будет большой сюрприз. Народы мира будут счастливы», — заявил президент США.
Трамп также выразил уверенность в безопасности и эффективности американской вакцины от COVID-19.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 23:17

  freeze написав:Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме вновь заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции может быть создана в США в течение октября.
«Возможно, это будет большой сюрприз. Народы мира будут счастливы», — заявил президент США.
Трамп также выразил уверенность в безопасности и эффективности американской вакцины от COVID-19.

Трамп балабол, його балачки не варто серйозно сприймати.
Він багато чого уже говорив та обіцяв.

«Цунами лжи». Трамп с момента инаугурации более 20 тысяч раз публично сказал неправду — The Washington Post
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 23:26

  ЛАД написав:
  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Тракторист
Ваш последний пост хорошо демонстрирует, почему я против Ваших постов - мы уходим от короны на политветку. Сейчас сюда сбегутся ещё участники оттуда и будет совсем не интересно.

а как может быть иначе если действия властей не сопоставимы с реальной опасностью вируса? сотни тысяч людей в стране остались без работы, а миллионы людей стали жить значительно хуже...

Надоело повторять. В марте о реальной опасности вируса никто не знал.
Без работы остались на 2 месяца. И это уже в прошлом.

але Китай залочив одне місто/провінцію, а зельонка вирубила всю державу, папріколу
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 23:40

В среднем по стране прогнозируемый уровень охвата плановой вакцинацией на 2020 год составляет 78%.

... Рекомендованный ВОЗ уровень охвата плановой вакцинацией составляет 95%. В Украине прогнозируемый уровень охвата составляет 78%, что существенно ниже чем в 2018 (91%) и 2019 (93%) годах.

https://kurs.com.ua/novost/210826-opublikovano-kolichestvo-imejushihsja-vakcin-v-strane
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 23:50

  ЛАД написав:
  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Тракторист
Ваш последний пост хорошо демонстрирует, почему я против Ваших постов - мы уходим от короны на политветку. Сейчас сюда сбегутся ещё участники оттуда и будет совсем не интересно.

а как может быть иначе если действия властей не сопоставимы с реальной опасностью вируса? сотни тысяч людей в стране остались без работы, а миллионы людей стали жить значительно хуже...

Надоело повторять. В марте о реальной опасности вируса никто не знал.
Без работы остались на 2 месяца. И это уже в прошлом.

и откуда тогда +400 тыс. безработных за 6 месяцев?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 23:57

  Вкладчик1234 написав:vladislavlvov, несмотря на "вільнолюдство" пока трупов на улицах не наблюдается.
Может потому что погода пока летняя.

Ещё напрягло, что с началом карантина в автобусах ввели типа правило, что впускать и выпускать только через переднюю дверь. Если зашёл в конец - то потом обратно тоже преодолеваешь весь путь. Особенно круто в час-пик. Это наверно чтоб вирус лучше перемешивался и передавался. Получается все со всеми пересекаются, типа как футбольные команды здороваются

С учётом сознания стихийных столпотворений возле банков и других учреждений - это больше смахивает на попытки сильнее всех перезаражать :)

Сначала всем весной "вселили чувство тревоги", потом наоборот забили, теперь вообще "хто в ліс, хто по дрова"

Это в Запорожье

в столице тот же самый идеотизм с наземным транспортом, а возле входов в отделения банков частенько толпиться 10-15 человек...

6 месяцев коронобессия, а издевательство над народом продолжается... :(
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 23:59

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vladislavlvov написав:не отметелили пенсионеры

Люди которые должны сидеть дома и не высовываться на улицу - ездят в ОТ и учат других носить ли маски.

это в цивилизованном мире называется дискриминацией... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 00:01

  freeze написав:Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме вновь заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции может быть создана в США в течение октября.
«Возможно, это будет большой сюрприз. Народы мира будут счастливы», — заявил президент США.
Трамп также выразил уверенность в безопасности и эффективности американской вакцины от COVID-19.

звучит как угроза... :mrgreen:
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 00:03

  ЛАД написав:
В среднем по стране прогнозируемый уровень охвата плановой вакцинацией на 2020 год составляет 78%.

... Рекомендованный ВОЗ уровень охвата плановой вакцинацией составляет 95%. В Украине прогнозируемый уровень охвата составляет 78%, что существенно ниже чем в 2018 (91%) и 2019 (93%) годах.

https://kurs.com.ua/novost/210826-opublikovano-kolichestvo-imejushihsja-vakcin-v-strane

кстати вакцин против столбняка нет во многих областях уже несколько месяцев, но наших чиновников от медицины это мало интересует...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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