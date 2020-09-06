flyman написав:.... але Китай залочив одне місто/провінцію, а зельонка вирубила всю державу, папріколу
Китай точно знал, где эпицентр. Все остальные страны не знали, где начнётся. В условиях Украины с массовым возвратом заробитчан это было тем более неизвестно. Обеспечить карантин для сотен или даже десятков тысяч людей Украина не могла ни финансово, ни организационно. К тому же вспомните, как "прорывались" даже эвакуированные за госсчет. К тому же, если говорить о принудительной обсервации, сколько вони было бы по поводу нарушения "конституционных прав граждан". Те толпы никакой Аваков не сдержал бы.
Если хотите, более полная цитата с сайта Державного центру зайнятості:
Кількість зареєстрованих безробітних становила 477,7 тис. громадян, що на 73 % більше, ніж станом на цю ж дату минулого року. За період карантину (тобто з 12 березня по 31 серпня) статус безробітного отримали 444,4 тис. громадян. Допомогу по безробіттю отримували 400 тис. осіб.
Усього з початку року працевлаштовано понад 409 тис. громадян,зокрема за період карантину (з 12 березня по 28 серпня) – 260 тисяч.