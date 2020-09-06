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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1759176017611762

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
30
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 00:56

  flyman написав:....
але Китай залочив одне місто/провінцію, а зельонка вирубила всю державу, папріколу

Китай точно знал, где эпицентр.
Все остальные страны не знали, где начнётся.
В условиях Украины с массовым возвратом заробитчан это было тем более неизвестно.
Обеспечить карантин для сотен или даже десятков тысяч людей Украина не могла ни финансово, ни организационно. К тому же вспомните, как "прорывались" даже эвакуированные за госсчет.
К тому же, если говорить о принудительной обсервации, сколько вони было бы по поводу нарушения "конституционных прав граждан". Те толпы никакой Аваков не сдержал бы.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 01:25

  Тракторист написав:......
и откуда тогда +400 тыс. безработных за 6 месяцев?

По состоянию на 3 августа, статус безработного имеют 506 тысяч украинцев, из них с начала действия карантина статус безработного получили 395 тысяч человек.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/sluzhba-zanjatosti-naschitala-v-ukraine-polmilli-371284/
1. Т.е. не количество безработных увеличилось на 400 тысяч, а статус безработного получили. За это же время сколько-то людей его потеряли.
2. Вы всерьёз считаете, что до карантина было 100 тысяч безработных? :)
3. Вы можете серьёзно относиться к этим цифрам? Можете поверить, что у нас реально такая низкая безработица?

Если хотите, более полная цитата с сайта Державного центру зайнятості:
Кількість зареєстрованих безробітних становила 477,7 тис. громадян, що на 73 % більше, ніж станом на цю ж дату минулого року. За період карантину (тобто з 12 березня по 31 серпня) статус безробітного отримали 444,4 тис. громадян. Допомогу по безробіттю отримували 400 тис. осіб.

Усього з початку року працевлаштовано понад 409 тис. громадян,зокрема за період карантину (з 12 березня по 28 серпня) – 260 тисяч.

https://dcz.gov.ua/novyna/rynok-praci-pislya-karantynnogo-lita
Здесь данные на 31 августа.
Наш "адвокат", видимо, по профессиональной привычке режет цитаты так, как ему удобно.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 02:45

  stryzhko написав:
Тракторист написав:
6 месяцев коронобессия, а издевательство над народом продолжается... :(

Звикайте. Далі буде ще цікавіше
https://ain.ua/2020/09/07/vtoraya-volna ... a-ukrainy/


Основное, что необходимо осознать — это то, что противоэпидемические меры, требующие от народа сознательности и доверия к власти и друг к другу, в Украине не работают и работать не будут уже никогда. Масочный режим не соблюдается и соблюдаться не будет, поэтому его влияние на замедление распространения инфекции практически равно нулю.

Напомню, что маски эффективны, когда в общественных местах их носят все без исключения, в том числе, все бессимптомные носители, не подозревающие о том, что они больны. В условиях, когда две трети людей носят маски на подбородке или закрывают ими только рот, все это превращается в бессмысленную профанацию.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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