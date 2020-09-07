flyman написав:.... але Китай залочив одне місто/провінцію, а зельонка вирубила всю державу, папріколу
Китай точно знал, где эпицентр. Все остальные страны не знали, где начнётся. В условиях Украины с массовым возвратом заробитчан это было тем более неизвестно. Обеспечить карантин для сотен или даже десятков тысяч людей Украина не могла ни финансово, ни организационно. К тому же вспомните, как "прорывались" даже эвакуированные за госсчет. К тому же, если говорить о принудительной обсервации, сколько вони было бы по поводу нарушения "конституционных прав граждан". Те толпы никакой Аваков не сдержал бы.
Если хотите, более полная цитата с сайта Державного центру зайнятості:
Кількість зареєстрованих безробітних становила 477,7 тис. громадян, що на 73 % більше, ніж станом на цю ж дату минулого року. За період карантину (тобто з 12 березня по 31 серпня) статус безробітного отримали 444,4 тис. громадян. Допомогу по безробіттю отримували 400 тис. осіб.
Усього з початку року працевлаштовано понад 409 тис. громадян,зокрема за період карантину (з 12 березня по 28 серпня) – 260 тисяч.
Основное, что необходимо осознать — это то, что противоэпидемические меры, требующие от народа сознательности и доверия к власти и друг к другу, в Украине не работают и работать не будут уже никогда. Масочный режим не соблюдается и соблюдаться не будет, поэтому его влияние на замедление распространения инфекции практически равно нулю.
Напомню, что маски эффективны, когда в общественных местах их носят все без исключения, в том числе, все бессимптомные носители, не подозревающие о том, что они больны. В условиях, когда две трети людей носят маски на подбородке или закрывают ими только рот, все это превращается в бессмысленную профанацию.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Предлагаю отменить ПДР и особенно скоростной режим на всех без исключения дорогах. Все равно его никто не соблюдает, а в таких условиях это профанация. Как же вы притомили уже , эти добуя "умные" бунтари. Поменяйте страну, что-ли , если вы настолько вильнолюдь. Может если такая, которая выстроила правила под вас.
Вкладчик1234 написав:Требуют маску только в сетевых магазинах и ТЦ. И то, зашёл в АТБ (маску забыл одеть, разговаривал по телефону), собрал корзину, и только на кассе сказали что "без маски нельзя".
Сейчас во многих продуктовых магазинах хотя бы в продаже маски появились, без которых нельзя. В сильпо, например, по 7 грн продают. Это уже лучше, чем раньше "Пшол вон, ищи маску где хочешь" и цены в аптеках от 25 грн за самую фиговую, и те, нужно было искать
В Турции, маски даже в магазинах одежды продают по 3 грн.
Hotab написав:Предлагаю отменить ПДР и особенно скоростной режим на всех без исключения дорогах. Все равно его никто не соблюдает, а в таких условиях это профанация. Как же вы притомили уже , эти добуя "умные" бунтари. Поменяйте страну, что-ли , если вы настолько вильнолюдь. Может если такая, которая выстроила правила под вас.
По факту у нас ПДР нет, т.к. их никто не соблюдает, и никто не штрафует за несоблюдение. Есть инструкция, как нужно ездить, кто-то её придерживается, кто-то нет.
Достаточно пройтись по центру любого областного центра. Люди спойно паркуются на тротуарах, и никого какие-то там правила не волнуют.