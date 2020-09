Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 30 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 256 Додано: Вів 08 вер, 2020 00:56 flyman написав: ....
але Китай залочив одне місто/провінцію, а зельонка вирубила всю державу, папріколу

але Китай залочив одне місто/провінцію, а зельонка вирубила всю державу, папріколу ....але Китай залочив одне місто/провінцію, а зельонка вирубила всю державу, папріколу

Китай точно знал, где эпицентр.

Все остальные страны не знали, где начнётся.

В условиях Украины с массовым возвратом заробитчан это было тем более неизвестно.

Обеспечить карантин для сотен или даже десятков тысяч людей Украина не могла ни финансово, ни организационно. К тому же вспомните, как "прорывались" даже эвакуированные за госсчет.

К тому же, если говорить о принудительной обсервации, сколько вони было бы по поводу нарушения "конституционных прав граждан". Те толпы никакой Аваков не сдержал бы.

и откуда тогда +400 тыс. безработных за 6 месяцев? ......и откуда тогда +400 тыс. безработных за 6 месяцев?

По состоянию на 3 августа, статус безработного имеют 506 тысяч украинцев, из них с начала действия карантина статус безработного получили 395 тысяч человек.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/sluzhba-zanjatosti-naschitala-v-ukraine-polmilli-371284/

1. Т.е. не количество безработных увеличилось на 400 тысяч, а статус безработного получили. За это же время сколько-то людей его потеряли.

2. Вы всерьёз считаете, что до карантина было 100 тысяч безработных?

3. Вы можете серьёзно относиться к этим цифрам? Можете поверить, что у нас реально такая низкая безработица?



Если хотите, более полная цитата с сайта Державного центру зайнятості:

Кількість зареєстрованих безробітних становила 477,7 тис. громадян, що на 73 % більше, ніж станом на цю ж дату минулого року. За період карантину (тобто з 12 березня по 31 серпня) статус безробітного отримали 444,4 тис. громадян. Допомогу по безробіттю отримували 400 тис. осіб.



Усього з початку року працевлаштовано понад 409 тис. громадян,зокрема за період карантину (з 12 березня по 28 серпня) – 260 тисяч.

https://dcz.gov.ua/novyna/rynok-praci-pislya-karantynnogo-lita

Здесь данные на 31 августа.

Здесь данные на 31 августа.
Наш "адвокат", видимо, по профессиональной привычке режет цитаты так, как ему удобно.

6 месяцев коронобессия, а издевательство над народом продолжается... 6 месяцев коронобессия, а издевательство над народом продолжается...

Звикайте. Далі буде ще цікавіше

https://ain.ua/2020/09/07/vtoraya-volna ... a-ukrainy/ Звикайте. Далі буде ще цікавіше



Основное, что необходимо осознать — это то, что противоэпидемические меры, требующие от народа сознательности и доверия к власти и друг к другу, в Украине не работают и работать не будут уже никогда. Масочный режим не соблюдается и соблюдаться не будет, поэтому его влияние на замедление распространения инфекции практически равно нулю.



Напомню, что маски эффективны, когда в общественных местах их носят все без исключения, в том числе, все бессимптомные носители, не подозревающие о том, что они больны. В условиях, когда две трети людей носят маски на подбородке или закрывают ими только рот, все это превращается в бессмысленную профанацию.

Предлагаю отменить ПДР и особенно скоростной режим на всех без исключения дорогах. Все равно его никто не соблюдает, а в таких условиях это профанация.
Как же вы притомили уже , эти добуя "умные" бунтари. Поменяйте страну, что-ли , если вы настолько вильнолюдь. Может если такая, которая выстроила правила под вас.

Как же вы притомили уже , эти добуя "умные" бунтари. Поменяйте страну, что-ли , если вы настолько вильнолюдь. Может если такая, которая выстроила правила под вас.

Повідомлень: 3029 З нами з: 15.02.09 Подякував: 119 раз. Подякували: 1121 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 вер, 2020 08:36 stryzhko написав: Тракторист написав:

6 месяцев коронобессия, а издевательство над народом продолжается... 6 месяцев коронобессия, а издевательство над народом продолжается...

Звикайте. Далі буде ще цікавіше

https://ain.ua/2020/09/07/vtoraya-volna ... a-ukrainy/ Звикайте. Далі буде ще цікавіше



Тотальный локдаун в Украине, введенный в марте-мае, был совершенно не оправдан, а повторить его сейчас, когда он действительно необходим, уже невозможно.

Ай, как неудобно получилось. Кто же виноват? Наверное опять барыга.

Повідомлень: 1255 З нами з: 06.08.19 Подякував: 315 раз. Подякували: 134 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 вер, 2020 08:38 Вкладчик1234 написав: Требуют маску только в сетевых магазинах и ТЦ. И то, зашёл в АТБ (маску забыл одеть, разговаривал по телефону), собрал корзину, и только на кассе сказали что "без маски нельзя". Требуют маску только в сетевых магазинах и ТЦ. И то, зашёл в АТБ (маску забыл одеть, разговаривал по телефону), собрал корзину, и только на кассе сказали что "без маски нельзя".

Сейчас во многих продуктовых магазинах хотя бы в продаже маски появились, без которых нельзя. В сильпо, например, по 7 грн продают. Это уже лучше, чем раньше "Пшол вон, ищи маску где хочешь" и цены в аптеках от 25 грн за самую фиговую, и те, нужно было искать



В Турции, маски даже в магазинах одежды продают по 3 грн. Сейчас во многих продуктовых магазинах хотя бы в продаже маски появились, без которых нельзя. В сильпо, например, по 7 грн продают. Это уже лучше, чем раньше "Пшол вон, ищи маску где хочешь" и цены в аптеках от 25 грн за самую фиговую, и те, нужно было искатьВ Турции, маски даже в магазинах одежды продают по 3 грн. safonovstanislav Повідомлень: 2876 З нами з: 10.05.14 Подякував: 210 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 вер, 2020 08:42 Hotab написав: Предлагаю отменить ПДР и особенно скоростной режим на всех без исключения дорогах. Все равно его никто не соблюдает, а в таких условиях это профанация.

Как же вы притомили уже , эти добуя "умные" бунтари. Поменяйте страну, что-ли , если вы настолько вильнолюдь. Может если такая, которая выстроила правила под вас.

По факту у нас ПДР нет, т.к. их никто не соблюдает, и никто не штрафует за несоблюдение. Есть инструкция, как нужно ездить, кто-то её придерживается, кто-то нет.



