RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1760176117621763>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
30
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 00:56

  flyman написав:....
але Китай залочив одне місто/провінцію, а зельонка вирубила всю державу, папріколу

Китай точно знал, где эпицентр.
Все остальные страны не знали, где начнётся.
В условиях Украины с массовым возвратом заробитчан это было тем более неизвестно.
Обеспечить карантин для сотен или даже десятков тысяч людей Украина не могла ни финансово, ни организационно. К тому же вспомните, как "прорывались" даже эвакуированные за госсчет.
К тому же, если говорить о принудительной обсервации, сколько вони было бы по поводу нарушения "конституционных прав граждан". Те толпы никакой Аваков не сдержал бы.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17153
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4531 раз.
Подякували: 4213 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 01:25

  Тракторист написав:......
и откуда тогда +400 тыс. безработных за 6 месяцев?

По состоянию на 3 августа, статус безработного имеют 506 тысяч украинцев, из них с начала действия карантина статус безработного получили 395 тысяч человек.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/sluzhba-zanjatosti-naschitala-v-ukraine-polmilli-371284/
1. Т.е. не количество безработных увеличилось на 400 тысяч, а статус безработного получили. За это же время сколько-то людей его потеряли.
2. Вы всерьёз считаете, что до карантина было 100 тысяч безработных? :)
3. Вы можете серьёзно относиться к этим цифрам? Можете поверить, что у нас реально такая низкая безработица?

Если хотите, более полная цитата с сайта Державного центру зайнятості:
Кількість зареєстрованих безробітних становила 477,7 тис. громадян, що на 73 % більше, ніж станом на цю ж дату минулого року. За період карантину (тобто з 12 березня по 31 серпня) статус безробітного отримали 444,4 тис. громадян. Допомогу по безробіттю отримували 400 тис. осіб.

Усього з початку року працевлаштовано понад 409 тис. громадян,зокрема за період карантину (з 12 березня по 28 серпня) – 260 тисяч.

https://dcz.gov.ua/novyna/rynok-praci-pislya-karantynnogo-lita
Здесь данные на 31 августа.
Наш "адвокат", видимо, по профессиональной привычке режет цитаты так, как ему удобно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17153
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4531 раз.
Подякували: 4213 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 02:45

  stryzhko написав:
Тракторист написав:
6 месяцев коронобессия, а издевательство над народом продолжается... :(

Звикайте. Далі буде ще цікавіше
https://ain.ua/2020/09/07/vtoraya-volna ... a-ukrainy/


Основное, что необходимо осознать — это то, что противоэпидемические меры, требующие от народа сознательности и доверия к власти и друг к другу, в Украине не работают и работать не будут уже никогда. Масочный режим не соблюдается и соблюдаться не будет, поэтому его влияние на замедление распространения инфекции практически равно нулю.

Напомню, что маски эффективны, когда в общественных местах их носят все без исключения, в том числе, все бессимптомные носители, не подозревающие о том, что они больны. В условиях, когда две трети людей носят маски на подбородке или закрывают ими только рот, все это превращается в бессмысленную профанацию.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8966
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 628 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 07:55

Предлагаю отменить ПДР и особенно скоростной режим на всех без исключения дорогах. Все равно его никто не соблюдает, а в таких условиях это профанация.
Как же вы притомили уже , эти добуя "умные" бунтари. Поменяйте страну, что-ли , если вы настолько вильнолюдь. Может если такая, которая выстроила правила под вас.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3029
З нами з: 15.02.09
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1121 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 08:36

  stryzhko написав:
Тракторист написав:
6 месяцев коронобессия, а издевательство над народом продолжается... :(

Звикайте. Далі буде ще цікавіше
https://ain.ua/2020/09/07/vtoraya-volna ... a-ukrainy/


Тотальный локдаун в Украине, введенный в марте-мае, был совершенно не оправдан, а повторить его сейчас, когда он действительно необходим, уже невозможно.

Ай, как неудобно получилось. Кто же виноват? Наверное опять барыга.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1256
З нами з: 06.08.19
Подякував: 315 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 08:38

  Вкладчик1234 написав:Требуют маску только в сетевых магазинах и ТЦ. И то, зашёл в АТБ (маску забыл одеть, разговаривал по телефону), собрал корзину, и только на кассе сказали что "без маски нельзя".

Сейчас во многих продуктовых магазинах хотя бы в продаже маски появились, без которых нельзя. В сильпо, например, по 7 грн продают. Это уже лучше, чем раньше "Пшол вон, ищи маску где хочешь" и цены в аптеках от 25 грн за самую фиговую, и те, нужно было искать

В Турции, маски даже в магазинах одежды продают по 3 грн.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2876
З нами з: 10.05.14
Подякував: 210 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 08:42

  Hotab написав:Предлагаю отменить ПДР и особенно скоростной режим на всех без исключения дорогах. Все равно его никто не соблюдает, а в таких условиях это профанация.
Как же вы притомили уже , эти добуя "умные" бунтари. Поменяйте страну, что-ли , если вы настолько вильнолюдь. Может если такая, которая выстроила правила под вас.

По факту у нас ПДР нет, т.к. их никто не соблюдает, и никто не штрафует за несоблюдение. Есть инструкция, как нужно ездить, кто-то её придерживается, кто-то нет.

Достаточно пройтись по центру любого областного центра. Люди спойно паркуются на тротуарах, и никого какие-то там правила не волнуют.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2876
З нами з: 10.05.14
Подякував: 210 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Цитата с другого форума, желающие могут проверить достоверность информации поиском в инете
Регион Стокгольм отменяет свой режим «готовности» (наверное близкий украинский аналог — чрезвычайная ситуация), который действовал с марта месяца. Причина — слишком мало заболевших, нечем уже управлять, больницы уже давно вернулись в обычный режим работы.
На сегодняшний день в реанимации с ковид-19 находится 2 человека, всего в больницах региона с ковидом 22 человека.

Лишь напомню что Швеция одна из немногих стран которые не стали жертвами всемирной эпидемии панической коронои.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1256
З нами з: 06.08.19
Подякував: 315 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:10

  safonovstanislav написав:Достаточно пройтись по центру любого областного центра. Люди спойно паркуются на тротуарах, и никого какие-то там правила не волнуют.

+1 Каждый день вижу грубые нарушения ПДР, езда по встречке, разворот через двойную сплошную, парковка на газонах, переходах, поворотах, остановки вторым-третим рядом... и т.д.

С масочным режимом и самоизоляцией то же самое, нет контроля и наказания за невыполнение, поэтому анархия. С первого дня начали бы массово штрафовать, и все привыкли бы что за маску на бороде или с незакрытым носом, можно выгрести 17 тыс штрафа... как зайчики носили бы правильно. Но это ж больно бьет по рейтингу зеленой плесени... :twisted:
_Mykola_
 
Повідомлень: 3911
З нами з: 09.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:28

  vitaliy_berdinskikh написав:Цитата с другого форума, желающие могут проверить достоверность информации поиском в инете
Регион Стокгольм отменяет свой режим «готовности» (наверное близкий украинский аналог — чрезвычайная ситуация), который действовал с марта месяца. Причина — слишком мало заболевших, нечем уже управлять, больницы уже давно вернулись в обычный режим работы.
На сегодняшний день в реанимации с ковид-19 находится 2 человека, всего в больницах региона с ковидом 22 человека.

Лишь напомню что Швеция одна из немногих стран которые не стали жертвами всемирной эпидемии панической коронои.


Швеция стала тоже жертвой. Удельная смертность по сравнению со странами соседями резко отличается, по сравнению с Данией в 5,5 раз выше, по сравнению с Финляндией в 9 раз, по сравнению с Норвегией в 12 раз.
Да и экономикой не всё так радужно.
Для Швеции экономический кризис разразился так резко, что валовой внутренний продукт (ВВП) за II второй квартал текущего года упал на 8,6 процента. Об этом 5 августа сообщает газета Dagens Nyheter.
Экономический обозреватель издания Торбьорн Петерссон считает, что во время пандемии коронавирусной инфекции Швеция пошла своим особым путем, но вот когда дело дошло до финансовой отчетности и статистики, то она вовсе не является исключением, а ее экономика просела вместе с остальными странами Европы.
В своей статье Петерссон описывает рекордное падение ВВП как «головокружительную катастрофу» общего экономического развития, невиданную ранее, но ожидаемую с начала весны. Но как же Швеции удалось пострадать примерно в той же степени, что и внешнему миру? Дело в том что, несмотря на то, что Швеция не ввела локдаун, как многие другие страны, она является небольшой страной, зависящей от экспорта, а ее экономика, конечно, глубоко переплетена с экономикой внешнего мира.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18312
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4408 раз.
Подякували: 7118 раз.
 
Профіль
22
3
5
  #<1 ... 1760176117621763>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kolyuchy, ЛОБ і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 720, 721, 722
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7211 1642822
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 вер, 2020 07:55
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.