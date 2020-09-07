Додано: Вів 08 вер, 2020 10:28

vitaliy_berdinskikh написав: Цитата с другого форума, желающие могут проверить достоверность информации поиском в инете

Регион Стокгольм отменяет свой режим «готовности» (наверное близкий украинский аналог — чрезвычайная ситуация), который действовал с марта месяца. Причина — слишком мало заболевших, нечем уже управлять, больницы уже давно вернулись в обычный режим работы.

На сегодняшний день в реанимации с ковид-19 находится 2 человека, всего в больницах региона с ковидом 22 человека.

Лишь напомню что Швеция одна из немногих стран которые не стали жертвами всемирной эпидемии панической коронои. Цитата с другого форума, желающие могут проверить достоверность информации поиском в инетеЛишь напомню что Швеция одна из немногих стран которые не стали жертвами всемирной эпидемии панической коронои.

Швеция стала тоже жертвой. Удельная смертность по сравнению со странами соседями резко отличается, по сравнению с Данией в 5,5 раз выше, по сравнению с Финляндией в 9 раз, по сравнению с Норвегией в 12 раз.Да и экономикой не всё так радужно.Для Швеции экономический кризис разразился так резко, что валовой внутренний продукт (ВВП) за II второй квартал текущего года упал на 8,6 процента. Об этом 5 августа сообщает газета Dagens Nyheter.Экономический обозреватель издания Торбьорн Петерссон считает, что во время пандемии коронавирусной инфекции Швеция пошла своим особым путем, но вот когда дело дошло до финансовой отчетности и статистики, то она вовсе не является исключением, а ее экономика просела вместе с остальными странами Европы.В своей статье Петерссон описывает рекордное падение ВВП как «головокружительную катастрофу» общего экономического развития, невиданную ранее, но ожидаемую с начала весны. Но как же Швеции удалось пострадать примерно в той же степени, что и внешнему миру? Дело в том что, несмотря на то, что Швеция не ввела локдаун, как многие другие страны, она является небольшой страной, зависящей от экспорта, а ее экономика, конечно, глубоко переплетена с экономикой внешнего мира.