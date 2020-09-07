flyman написав:.... але Китай залочив одне місто/провінцію, а зельонка вирубила всю державу, папріколу
Китай точно знал, где эпицентр. Все остальные страны не знали, где начнётся. В условиях Украины с массовым возвратом заробитчан это было тем более неизвестно. Обеспечить карантин для сотен или даже десятков тысяч людей Украина не могла ни финансово, ни организационно. К тому же вспомните, как "прорывались" даже эвакуированные за госсчет. К тому же, если говорить о принудительной обсервации, сколько вони было бы по поводу нарушения "конституционных прав граждан". Те толпы никакой Аваков не сдержал бы.
Если хотите, более полная цитата с сайта Державного центру зайнятості:
Кількість зареєстрованих безробітних становила 477,7 тис. громадян, що на 73 % більше, ніж станом на цю ж дату минулого року. За період карантину (тобто з 12 березня по 31 серпня) статус безробітного отримали 444,4 тис. громадян. Допомогу по безробіттю отримували 400 тис. осіб.
Усього з початку року працевлаштовано понад 409 тис. громадян,зокрема за період карантину (з 12 березня по 28 серпня) – 260 тисяч.
Основное, что необходимо осознать — это то, что противоэпидемические меры, требующие от народа сознательности и доверия к власти и друг к другу, в Украине не работают и работать не будут уже никогда. Масочный режим не соблюдается и соблюдаться не будет, поэтому его влияние на замедление распространения инфекции практически равно нулю.
Напомню, что маски эффективны, когда в общественных местах их носят все без исключения, в том числе, все бессимптомные носители, не подозревающие о том, что они больны. В условиях, когда две трети людей носят маски на подбородке или закрывают ими только рот, все это превращается в бессмысленную профанацию.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Предлагаю отменить ПДР и особенно скоростной режим на всех без исключения дорогах. Все равно его никто не соблюдает, а в таких условиях это профанация. Как же вы притомили уже , эти добуя "умные" бунтари. Поменяйте страну, что-ли , если вы настолько вильнолюдь. Может если такая, которая выстроила правила под вас.
Вкладчик1234 написав:Требуют маску только в сетевых магазинах и ТЦ. И то, зашёл в АТБ (маску забыл одеть, разговаривал по телефону), собрал корзину, и только на кассе сказали что "без маски нельзя".
Сейчас во многих продуктовых магазинах хотя бы в продаже маски появились, без которых нельзя. В сильпо, например, по 7 грн продают. Это уже лучше, чем раньше "Пшол вон, ищи маску где хочешь" и цены в аптеках от 25 грн за самую фиговую, и те, нужно было искать
В Турции, маски даже в магазинах одежды продают по 3 грн.
Hotab написав:Предлагаю отменить ПДР и особенно скоростной режим на всех без исключения дорогах. Все равно его никто не соблюдает, а в таких условиях это профанация. Как же вы притомили уже , эти добуя "умные" бунтари. Поменяйте страну, что-ли , если вы настолько вильнолюдь. Может если такая, которая выстроила правила под вас.
По факту у нас ПДР нет, т.к. их никто не соблюдает, и никто не штрафует за несоблюдение. Есть инструкция, как нужно ездить, кто-то её придерживается, кто-то нет.
Достаточно пройтись по центру любого областного центра. Люди спойно паркуются на тротуарах, и никого какие-то там правила не волнуют.
Цитата с другого форума, желающие могут проверить достоверность информации поиском в инете
Регион Стокгольм отменяет свой режим «готовности» (наверное близкий украинский аналог — чрезвычайная ситуация), который действовал с марта месяца. Причина — слишком мало заболевших, нечем уже управлять, больницы уже давно вернулись в обычный режим работы. На сегодняшний день в реанимации с ковид-19 находится 2 человека, всего в больницах региона с ковидом 22 человека.
Лишь напомню что Швеция одна из немногих стран которые не стали жертвами всемирной эпидемии панической коронои.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
safonovstanislav написав:Достаточно пройтись по центру любого областного центра. Люди спойно паркуются на тротуарах, и никого какие-то там правила не волнуют.
+1 Каждый день вижу грубые нарушения ПДР, езда по встречке, разворот через двойную сплошную, парковка на газонах, переходах, поворотах, остановки вторым-третим рядом... и т.д.
С масочным режимом и самоизоляцией то же самое, нет контроля и наказания за невыполнение, поэтому анархия. С первого дня начали бы массово штрафовать, и все привыкли бы что за маску на бороде или с незакрытым носом, можно выгрести 17 тыс штрафа... как зайчики носили бы правильно. Но это ж больно бьет по рейтингу зеленой плесени...
vitaliy_berdinskikh написав:Цитата с другого форума, желающие могут проверить достоверность информации поиском в инете
Регион Стокгольм отменяет свой режим «готовности» (наверное близкий украинский аналог — чрезвычайная ситуация), который действовал с марта месяца. Причина — слишком мало заболевших, нечем уже управлять, больницы уже давно вернулись в обычный режим работы. На сегодняшний день в реанимации с ковид-19 находится 2 человека, всего в больницах региона с ковидом 22 человека.
Лишь напомню что Швеция одна из немногих стран которые не стали жертвами всемирной эпидемии панической коронои.
Швеция стала тоже жертвой. Удельная смертность по сравнению со странами соседями резко отличается, по сравнению с Данией в 5,5 раз выше, по сравнению с Финляндией в 9 раз, по сравнению с Норвегией в 12 раз. Да и экономикой не всё так радужно. Для Швеции экономический кризис разразился так резко, что валовой внутренний продукт (ВВП) за II второй квартал текущего года упал на 8,6 процента. Об этом 5 августа сообщает газета Dagens Nyheter. Экономический обозреватель издания Торбьорн Петерссон считает, что во время пандемии коронавирусной инфекции Швеция пошла своим особым путем, но вот когда дело дошло до финансовой отчетности и статистики, то она вовсе не является исключением, а ее экономика просела вместе с остальными странами Европы. В своей статье Петерссон описывает рекордное падение ВВП как «головокружительную катастрофу» общего экономического развития, невиданную ранее, но ожидаемую с начала весны. Но как же Швеции удалось пострадать примерно в той же степени, что и внешнему миру? Дело в том что, несмотря на то, что Швеция не ввела локдаун, как многие другие страны, она является небольшой страной, зависящей от экспорта, а ее экономика, конечно, глубоко переплетена с экономикой внешнего мира.