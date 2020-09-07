safonovstanislav написав:Достаточно пройтись по центру любого областного центра. Люди спойно паркуются на тротуарах, и никого какие-то там правила не волнуют.
+1 Каждый день вижу грубые нарушения ПДР, езда по встречке, разворот через двойную сплошную, парковка на газонах, переходах, поворотах, остановки вторым-третим рядом... и т.д.
С масочным режимом и самоизоляцией то же самое, нет контроля и наказания за невыполнение, поэтому анархия. С первого дня начали бы массово штрафовать, и все привыкли бы что за маску на бороде или с незакрытым носом, можно выгрести 17 тыс штрафа... как зайчики носили бы правильно. Но это ж больно бьет по рейтингу зеленой плесени...
Що бльо за дятли?!
Роздавайте маски безкоштовно і попередьте людей, що якщо не буде маски - штраф 3 000 грн на місці чи затримання на 3є діб!
І все - прянік для 99% людей буде працювати! А 1% затримання чи штраф і все буде путєм!
"сталіни" блін!...
зі. З людьми треба працювати, а не тримати їх за бидло і елехторат!