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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1760176117621763

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
30
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:31

  _Mykola_ написав:
  safonovstanislav написав:Достаточно пройтись по центру любого областного центра. Люди спойно паркуются на тротуарах, и никого какие-то там правила не волнуют.

+1 Каждый день вижу грубые нарушения ПДР, езда по встречке, разворот через двойную сплошную, парковка на газонах, переходах, поворотах, остановки вторым-третим рядом... и т.д.

С масочным режимом и самоизоляцией то же самое, нет контроля и наказания за невыполнение, поэтому анархия. С первого дня начали бы массово штрафовать, и все привыкли бы что за маску на бороде или с незакрытым носом, можно выгрести 17 тыс штрафа... как зайчики носили бы правильно. Но это ж больно бьет по рейтингу зеленой плесени... :twisted:

Що бльо за дятли?!

Роздавайте маски безкоштовно і попередьте людей, що якщо не буде маски - штраф 3 000 грн на місці чи затримання на 3є діб!

І все - прянік для 99% людей буде працювати! А 1% затримання чи штраф і все буде путєм!

"сталіни" блін!...

зі. З людьми треба працювати, а не тримати їх за бидло і елехторат!
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:52

  change_pm написав:Роздавайте маски безкоштовно і попередьте людей, що якщо не буде маски - штраф 3 000 грн на місці чи затримання на 3є діб!

І все - прянік для 99% людей буде працювати! А 1% затримання чи штраф і все буде путєм!

"сталіни" блін!...

зі. З людьми треба працювати, а не тримати їх за бидло і елехторат!

Пряник в Украине не работает, увы. Вильнолюдей сильно много.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:24

  _Mykola_ написав:
  change_pm написав:Роздавайте маски безкоштовно і попередьте людей, що якщо не буде маски - штраф 3 000 грн на місці чи затримання на 3є діб!

І все - прянік для 99% людей буде працювати! А 1% затримання чи штраф і все буде путєм!

"сталіни" блін!...

зі. З людьми треба працювати, а не тримати їх за бидло і елехторат!

Пряник в Украине не работает, увы. Вильнолюдей сильно много.

Не можу промовчати...))))

А Ви багато прикладів пряників в Україні пам"ятаєте за 29 років?
Дійсно такі приклади, де можна було б сказати моя держава, мій президент, мій парламент про мене дбає?

Я, імхо, ні одного не пригадаю...нажаль...

Вільнолюдями не народжуються, ними стають, коли розуміють всю гниль системи ...
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:Роздавайте маски безкоштовно і попередьте людей, що якщо не буде маски - штраф 3 000 грн на місці чи затримання на 3є діб!

І все - прянік для 99% людей буде працювати! А 1% затримання чи штраф і все буде путєм

Їх фізично тоді не було, в Україні, в такій кількості, тим паче, що деякі, наближені до зеленого корита, їх вивезли, напередодні. Те саме було і в інших країнах - люди купували чи шити самі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:Їх фізично тоді не було, в Україні, в такій кількості

Что совершенно не помешало власти расрутить во всех СМИ (совесть журнаглистов оставим за кадром) тему якобы штрафа за не ношение маски: полиция ловила пловцов в Днепре и пенсионеров вышедших на прогулку.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:10

  lapay написав:
  change_pm написав:Роздавайте маски безкоштовно і попередьте людей, що якщо не буде маски - штраф 3 000 грн на місці чи затримання на 3є діб!

І все - прянік для 99% людей буде працювати! А 1% затримання чи штраф і все буде путєм

Їх фізично тоді не було, в Україні, в такій кількості, тим паче, що деякі, наближені до зеленого корита, їх вивезли, напередодні. Те саме було і в інших країнах - люди купували чи шити самі.

А СНБО напоркуа? Мордами торгувати?
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ладно, перепрошую, тут же не про політику...

По короноданим - день сьогодні посередній, ні туди ні сюди...
change_pm
 
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