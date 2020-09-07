safonovstanislav написав:Достаточно пройтись по центру любого областного центра. Люди спойно паркуются на тротуарах, и никого какие-то там правила не волнуют.
+1 Каждый день вижу грубые нарушения ПДР, езда по встречке, разворот через двойную сплошную, парковка на газонах, переходах, поворотах, остановки вторым-третим рядом... и т.д.
С масочным режимом и самоизоляцией то же самое, нет контроля и наказания за невыполнение, поэтому анархия. С первого дня начали бы массово штрафовать, и все привыкли бы что за маску на бороде или с незакрытым носом, можно выгрести 17 тыс штрафа... как зайчики носили бы правильно. Но это ж больно бьет по рейтингу зеленой плесени...
Що бльо за дятли?!
Роздавайте маски безкоштовно і попередьте людей, що якщо не буде маски - штраф 3 000 грн на місці чи затримання на 3є діб!
І все - прянік для 99% людей буде працювати! А 1% затримання чи штраф і все буде путєм!
"сталіни" блін!...
зі. З людьми треба працювати, а не тримати їх за бидло і елехторат!
lapay написав:Їх фізично тоді не було, в Україні, в такій кількості
Что совершенно не помешало власти расрутить во всех СМИ (совесть журнаглистов оставим за кадром) тему якобы штрафа за не ношение маски: полиция ловила пловцов в Днепре и пенсионеров вышедших на прогулку.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Вкладчик1234 написав:Требуют маску только в сетевых магазинах и ТЦ. И то, зашёл в АТБ (маску забыл одеть, разговаривал по телефону), собрал корзину, и только на кассе сказали что "без маски нельзя".
Сейчас во многих продуктовых магазинах хотя бы в продаже маски появились, без которых нельзя. В сильпо, например, по 7 грн продают. Это уже лучше, чем раньше "Пшол вон, ищи маску где хочешь" и цены в аптеках от 25 грн за самую фиговую, и те, нужно было искать
В Турции, маски даже в магазинах одежды продают по 3 грн.
похоже у турков совести в 2 раза больше чем у украинцев...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
vitaliy_berdinskikh написав:Цитата с другого форума, желающие могут проверить достоверность информации поиском в инете
Регион Стокгольм отменяет свой режим «готовности» (наверное близкий украинский аналог — чрезвычайная ситуация), который действовал с марта месяца. Причина — слишком мало заболевших, нечем уже управлять, больницы уже давно вернулись в обычный режим работы. На сегодняшний день в реанимации с ковид-19 находится 2 человека, всего в больницах региона с ковидом 22 человека.
Лишь напомню что Швеция одна из немногих стран которые не стали жертвами всемирной эпидемии панической коронои.
жаль что в мире оказалось так мало адекватных стран...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
_Mykola_ написав:С первого дня начали бы массово штрафовать, и все привыкли бы что за маску на бороде или с незакрытым носом, можно выгрести 17 тыс штрафа...
а вам не кажется, что размер штрафа принимали неадекватные люди? размер штрафа примерно в 8 раз превышает официальный прожиточный минимум. так как у нас всё любят сравнивать с Европой, то для сравнения недавно в Германии тоже был установлен штраф в 50 евро, что в более чем в 12 раз меньше прожиточного минимума...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...