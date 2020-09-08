RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1761176217631764

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
30
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:05

  Hotab написав:Предлагаю отменить ПДР и особенно скоростной режим на всех без исключения дорогах. Все равно его никто не соблюдает, а в таких условиях это профанация.
Как же вы притомили уже , эти добуя "умные" бунтари. Поменяйте страну, что-ли , если вы настолько вильнолюдь. Может если такая, которая выстроила правила под вас.

Вы об этом? https://strana.ua/news/288553-samye-ska ... menov.html
Так давайте называть вещи своими именами: в Украине убийцу - отпустят, ибо заплатили, Но..............

В стране где нет по определению "Права", а продаётся всё.
И честь и совесть - иметь за маски вроде как и некошерно.
НО что за "чума" завезла эту пошесть?
И откуда - никто не забыт, ни что не забыто!
..................................................
Где возможность "доступной и квалифицированной медицинской помощи"?
Где возможность противостояния нарушений карантина заражёнными?
Где сам принцип безопасности окружающих путём изоляции больных?
- 2 недели на тест заболевшего?(б... бред, сюреализм)
Но это всё наша горькая действительность - коррупционное ДНО, и оно будет только проваливаться...
- Насильственно!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8404
З нами з: 20.09.12
Подякував: 686 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1761176217631764
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: headshaker, Kudrjavuy, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 720, 721, 722
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7217 1643471
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 вер, 2020 17:21
Ethereum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.