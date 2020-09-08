Hotab написав:Предлагаю отменить ПДР и особенно скоростной режим на всех без исключения дорогах. Все равно его никто не соблюдает, а в таких условиях это профанация.
Как же вы притомили уже , эти добуя "умные" бунтари. Поменяйте страну, что-ли , если вы настолько вильнолюдь. Может если такая, которая выстроила правила под вас.
Вы об этом?
Так давайте называть вещи своими именами: в Украине убийцу - отпустят, ибо заплатили, Но..............
В стране где нет по определению "Права", а продаётся всё.
И честь и совесть - иметь за маски вроде как и некошерно.
НО что за "чума" завезла эту пошесть?
И откуда - никто не забыт, ни что не забыто!
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Где возможность "доступной и квалифицированной медицинской помощи"?
Где возможность противостояния нарушений карантина заражёнными?
Где сам принцип безопасности окружающих путём изоляции больных?
- 2 недели на тест заболевшего?(б... бред, сюреализм)
Но это всё наша горькая действительность - коррупционное ДНО, и оно будет только проваливаться...
- Насильственно!