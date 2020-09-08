RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1761176217631764

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
30
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:40

Новий прояв коронобесія...((((
"Психіка сина на межі": у Полтаві вчителі та учні зацькували хлопчика через коронавірус
Дитина має алергію на маски та антисептики і через це почуваєтьс недобре.

Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/psihika-sina-na ... 21873.html

зі. До речі є думка, що не провакциновані будуть обмежені в правах...
Бачите це в 21-22 роках? Я бачу...
change_pm
 
Повідомлень: 2086
З нами з: 03.02.16
Подякував: 60 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:45

  change_pm написав:Новий прояв коронобесія...((((
"Психіка сина на межі": у Полтаві вчителі та учні зацькували хлопчика через коронавірус
Дитина має алергію на маски та антисептики і через це почуваєтьс недобре.

Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/psihika-sina-na ... 21873.html

зі. До речі є думка, що не провакциновані будуть обмежені в правах...
Бачите це в 21-22 роках? Я бачу...

Аллергию на хлопковую ткань, бедный ребёнок...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2525
З нами з: 04.03.15
Подякував: 66 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

change_pm написав:Новий прояв коронобесія...((((
"Психіка сина на межі": у Полтаві вчителі та учні зацькували хлопчика через коронавірус
Дитина має алергію на маски та антисептики і через це почуваєтьс недобре.

Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/psihika-sina-na ... 21873.html.


Всегда надо выслушивать и другую сторону конфликта, со слов матери преподаватели в этой школе смахивают на гестаповцев в лайт варианте, вряд ли это так.
Обычно правда оказывается где то посередине.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18314
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4408 раз.
Подякували: 7119 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:55

  change_pm написав:.....
зі. До речі є думка, що не провакциновані будуть обмежені в правах...
Бачите це в 21-22 роках? Я бачу...

В яких правах?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17154
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4532 раз.
Подякували: 4213 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 22:18

  change_pm написав:Новий прояв коронобесія...((((
"Психіка сина на межі": у Полтаві вчителі та учні зацькували хлопчика через коронавірус
Дитина має алергію на маски та антисептики і через це почуваєтьс недобре.

Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/psihika-sina-na ... 21873.html

зі. До речі є думка, що не провакциновані будуть обмежені в правах...
Бачите це в 21-22 роках? Я бачу...


а ще і обовзяково прочіповані
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9502
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 22:44

  ЛАД написав:
  change_pm написав:.....
зі. До речі є думка, що не провакциновані будуть обмежені в правах...
Бачите це в 21-22 роках? Я бачу...

В яких правах?

Наприклад, у правах людини на освіту, що гарантується статтею 2 Протоколу
№ 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року:
https://www.echr.coe.int/Documents/Guid ... _1_UKR.pdf
http://rapsinews.ru/international_news/ ... 76716.html
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157728
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-157529
Igneus
 
Повідомлень: 709
З нами з: 29.08.18
Подякував: 279 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 23:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Здесь может кто-нибудь, объяснить, как вы понимаете чипирование? Например, как в чипе будет работать передатчик связи и какого он размера? Или где у чипа батарейка?
beee
 
Повідомлень: 73
З нами з: 26.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1761176217631764
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm, zРадио і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 720, 721, 722
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7217 1643639
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 вер, 2020 20:14
Ethereum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.