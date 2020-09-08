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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:40
Новий прояв коронобесія...((((
"Психіка сина на межі": у Полтаві вчителі та учні зацькували хлопчика через коронавірус
Дитина має алергію на маски та антисептики і через це почуваєтьс недобре.
Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/psihika-sina-na ... 21873.html
зі. До речі є думка, що не провакциновані будуть обмежені в правах...
Бачите це в 21-22 роках? Я бачу...
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change_pm
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Додано: Вів 08 вер, 2020 21:45
change_pm написав:
Новий прояв коронобесія...((((
"Психіка сина на межі": у Полтаві вчителі та учні зацькували хлопчика через коронавірус
Дитина має алергію на маски та антисептики і через це почуваєтьс недобре.
Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/psihika-sina-na ... 21873.html
зі. До речі є думка, що не провакциновані будуть обмежені в правах...
Бачите це в 21-22 роках? Я бачу...
Аллергию на хлопковую ткань, бедный ребёнок...
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stm
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Додано: Вів 08 вер, 2020 21:45
change_pm написав:
Новий прояв коронобесія...((((
"Психіка сина на межі": у Полтаві вчителі та учні зацькували хлопчика через коронавірус
Дитина має алергію на маски та антисептики і через це почуваєтьс недобре.
Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/psihika-sina-na ... 21873.html
.
Всегда надо выслушивать и другую сторону конфликта, со слов матери преподаватели в этой школе смахивают на гестаповцев в лайт варианте, вряд ли это так.
Обычно правда оказывается где то посередине.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Вів 08 вер, 2020 21:55
change_pm написав:
.....
зі. До речі є думка, що не провакциновані будуть обмежені в правах...
Бачите це в 21-22 роках? Я бачу...
В яких правах?
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Додано: Вів 08 вер, 2020 22:18
change_pm написав:
Новий прояв коронобесія...((((
"Психіка сина на межі": у Полтаві вчителі та учні зацькували хлопчика через коронавірус
Дитина має алергію на маски та антисептики і через це почуваєтьс недобре.
Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/psihika-sina-na ... 21873.html
зі. До речі є думка, що не провакциновані будуть обмежені в правах...
Бачите це в 21-22 роках? Я бачу...
а ще і обовзяково прочіповані
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greenozon
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Додано: Вів 08 вер, 2020 22:44
ЛАД написав: change_pm написав:
.....
зі. До речі є думка, що не провакциновані будуть обмежені в правах...
Бачите це в 21-22 роках? Я бачу...
В яких правах?
Наприклад, у правах людини на освіту, що гарантується статтею 2 Протоколу
№ 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року:https://www.echr.coe.int/Documents/Guid ... _1_UKR.pdfhttp://rapsinews.ru/international_news/ ... 76716.htmlhttp://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157728http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-157529
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Igneus
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Додано: Вів 08 вер, 2020 23:06
Здесь может кто-нибудь, объяснить, как вы понимаете чипирование? Например, как в чипе будет работать передатчик связи и какого он размера? Или где у чипа батарейка?
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beee
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