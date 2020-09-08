Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:40
Новий прояв коронобесія...((((
"Психіка сина на межі": у Полтаві вчителі та учні зацькували хлопчика через коронавірус
Дитина має алергію на маски та антисептики і через це почуваєтьс недобре.
Більше читайте тут:
https://tsn.ua/ukrayina/psihika-sina-na ... 21873.html
зі. До речі є думка, що не провакциновані будуть обмежені в правах...
Бачите це в 21-22 роках? Я бачу...
change_pm
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Додано: Вів 08 вер, 2020 21:45
change_pm написав:
Новий прояв коронобесія...((((
"Психіка сина на межі": у Полтаві вчителі та учні зацькували хлопчика через коронавірус
Дитина має алергію на маски та антисептики і через це почуваєтьс недобре.
Більше читайте тут:
https://tsn.ua/ukrayina/psihika-sina-na ... 21873.html
зі. До речі є думка, що не провакциновані будуть обмежені в правах...
Бачите це в 21-22 роках? Я бачу...
Аллергию на хлопковую ткань, бедный ребёнок...
stm
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Додано: Вів 08 вер, 2020 21:45
change_pm написав:
Новий прояв коронобесія...((((
"Психіка сина на межі": у Полтаві вчителі та учні зацькували хлопчика через коронавірус
Дитина має алергію на маски та антисептики і через це почуваєтьс недобре.
Більше читайте тут:
https://tsn.ua/ukrayina/psihika-sina-na ... 21873.html
.
Всегда надо выслушивать и другую сторону конфликта, со слов матери преподаватели в этой школе смахивают на гестаповцев в лайт варианте, вряд ли это так.
Обычно правда оказывается где то посередине.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Додано: Вів 08 вер, 2020 21:55
change_pm написав:
.....
зі. До речі є думка, що не провакциновані будуть обмежені в правах...
Бачите це в 21-22 роках? Я бачу...
В яких правах?
ЛАД
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Додано: Вів 08 вер, 2020 22:18
change_pm написав:
Новий прояв коронобесія...((((
"Психіка сина на межі": у Полтаві вчителі та учні зацькували хлопчика через коронавірус
Дитина має алергію на маски та антисептики і через це почуваєтьс недобре.
Більше читайте тут:
https://tsn.ua/ukrayina/psihika-sina-na ... 21873.html
зі. До речі є думка, що не провакциновані будуть обмежені в правах...
Бачите це в 21-22 роках? Я бачу...
а ще і обовзяково прочіповані
greenozon
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Додано: Вів 08 вер, 2020 22:44
ЛАД написав: change_pm написав:
.....
зі. До речі є думка, що не провакциновані будуть обмежені в правах...
Бачите це в 21-22 роках? Я бачу...
В яких правах?
Наприклад, у правах людини на освіту, що гарантується статтею 2 Протоколу
№ 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року:
https://www.echr.coe.int/Documents/Guid ... _1_UKR.pdf http://rapsinews.ru/international_news/ ... 76716.html http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157728 http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-157529
Igneus
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Додано: Вів 08 вер, 2020 23:06
Здесь может кто-нибудь, объяснить, как вы понимаете чипирование? Например, как в чипе будет работать передатчик связи и какого он размера? Или где у чипа батарейка?
beee
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Додано: Сер 09 вер, 2020 00:07
beee написав:
Здесь может кто-нибудь, объяснить, как вы понимаете чипирование? Например, как в чипе будет работать передатчик связи и какого он размера? Или где у чипа батарейка?
Риптялоиды зделали чипы для людьов как чыпы для сабак пародистых. Нетути передастчика. И батарейки нету.
Каронавируса нет - эта загавар.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
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Додано: Сер 09 вер, 2020 00:52
21 августа Международная общественная организация «Независимая ассоциация врачей» участвовала в медицинской конференции «Врачи за ясность» в Будапеште, Венгрия.
По итогам международной конференции был сделан вывод, что меры, предпринятые правительством, не являются медицинскими, они прежде всего политические. Была направлена резолюция в венгерское, немецкое и австрийское правительство с требованием запретить строго ограничивать передвижения, а также вводить самоизоляцию только на основании правительственных эпидемиологических данных. Также было потребовано отменить ношение масок и соблюдение дистанции, которые не подтверждаются каким-либо авторитетным научным обоснованием, поскольку положительные эффекты этой процедуры не могут быть оценены в период, свободный от эпидемий. Ношение маски усиливает у людей чувство паники, что, согласно международным наблюдениям, вызывает депрессию и тревогу, суицидальные мысли и ухудшает общее состояние пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями. Поскольку потенциальное вредное воздействие на детей не изучено, ношение масок, связанных с COVID 19, в их случае должно быть запрещено...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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