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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1762176317641765

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
30
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 01:05

Тракторист
В Москві носять і не бібікають.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 01:25

Группа ученых из США, Австралии, Италии, Японии, Швейцарии и некоторых других стран обнаружили подозрительные совпадения в результатах исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", опубликованного в журнале The Lancet.

Об этом пишет theBabel.

В исследовании отмечено, что вакцина сформировала иммунный ответ в 100% случаев – у всех 76 участников ранней стадии испытаний. При этом серьезных побочных эффектов не обнаружили.

Ученых насторожило, что уровень антител у добровольцев, на которых испытывали препарат, совпадает, хотя речь идет о разных людях, которые получали разные компоненты вакцины. Они в открытом письме попросили создателей вакцины предоставить оригинальные данные.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 01:36

freeze, обратите внимание,

AstraZeneca приостановила для разбирательств испытания своей вакцины из-за обнаружения риска серьезного побочного эффекта!

Вот вам и 3-й этап клинических испытаний... один из самых перспективных кандидатов :(

Создание вакцины - путь тернистый, как и с препаратами лечения. Об этом предупреждали все ведущие специалисты. А смуту вносили и продолжают вносить "эффективные менеджеры" (политики), которые, как известно, за ценой не постоят :evil:

AstraZeneca puts COVID-19 vaccine trial on hold over safety concern
https://www.reuters.com/article/us-heal ... SKBN25Z392
zРадио
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