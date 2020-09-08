Тракторист
В Москві носять і не бібікають.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 вер, 2020 01:05
Тракторист
В Москві носять і не бібікають.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 09 вер, 2020 01:25
Группа ученых из США, Австралии, Италии, Японии, Швейцарии и некоторых других стран обнаружили подозрительные совпадения в результатах исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", опубликованного в журнале The Lancet.
Об этом пишет theBabel.
В исследовании отмечено, что вакцина сформировала иммунный ответ в 100% случаев – у всех 76 участников ранней стадии испытаний. При этом серьезных побочных эффектов не обнаружили.
Ученых насторожило, что уровень антител у добровольцев, на которых испытывали препарат, совпадает, хотя речь идет о разных людях, которые получали разные компоненты вакцины. Они в открытом письме попросили создателей вакцины предоставить оригинальные данные.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 09 вер, 2020 01:36
freeze, обратите внимание,
AstraZeneca приостановила для разбирательств испытания своей вакцины из-за обнаружения риска серьезного побочного эффекта!
Вот вам и 3-й этап клинических испытаний... один из самых перспективных кандидатов
Создание вакцины - путь тернистый, как и с препаратами лечения. Об этом предупреждали все ведущие специалисты. А смуту вносили и продолжают вносить "эффективные менеджеры" (политики), которые, как известно, за ценой не постоят
AstraZeneca puts COVID-19 vaccine trial on hold over safety concern
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