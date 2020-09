Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 30 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 256 Додано: Сер 09 вер, 2020 01:05

В Москві носять і не бібікають.



Группа ученых из США, Австралии, Италии, Японии, Швейцарии и некоторых других стран обнаружили подозрительные совпадения в результатах исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", опубликованного в журнале The Lancet.

Об этом пишет theBabel.



Об этом пишет theBabel.



В исследовании отмечено, что вакцина сформировала иммунный ответ в 100% случаев – у всех 76 участников ранней стадии испытаний. При этом серьезных побочных эффектов не обнаружили.



Ученых насторожило, что уровень антител у добровольцев, на которых испытывали препарат, совпадает, хотя речь идет о разных людях, которые получали разные компоненты вакцины. Они в открытом письме попросили создателей вакцины предоставить оригинальные данные.



freeze, обратите внимание,



AstraZeneca приостановила для разбирательств испытания своей вакцины из-за обнаружения риска серьезного побочного эффекта!



Вот вам и 3-й этап клинических испытаний... один из самых перспективных кандидатов



Создание вакцины - путь тернистый, как и с препаратами лечения. Об этом предупреждали все ведущие специалисты. А смуту вносили и продолжают вносить "эффективные менеджеры" (политики), которые, как известно, за ценой не постоят



AstraZeneca puts COVID-19 vaccine trial on hold over safety concern

AstraZeneca приостановила для разбирательств испытания своей вакцины из-за обнаружения риска серьезного побочного эффекта!

Вот вам и 3-й этап клинических испытаний... один из самых перспективных кандидатов

Создание вакцины - путь тернистый, как и с препаратами лечения. Об этом предупреждали все ведущие специалисты. А смуту вносили и продолжают вносить "эффективные менеджеры" (политики), которые, как известно, за ценой не постоят

AstraZeneca puts COVID-19 vaccine trial on hold over safety concern

https://www.reuters.com/article/us-heal ... SKBN25Z392

Повідомлень: 7306 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1292 раз. Подякували: 2979 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 03:06 Russia’s premier intelligence service, the SVR, targeted vaccine research networks in the United States, Canada and Britain, espionage efforts that were first detected by a British spy agency monitoring international fiber optic cables.



Nearly all of the United States’ adversaries intensified their attempts to steal American research while Washington, in turn, has moved to protect the universities and corporations doing the most advanced work. NATO intelligence, normally concerned with the movement of Russian tanks and terrorist cells, has expanded to scrutinize Kremlin efforts to steal vaccine research as well, according to a Western official briefed on the intelligence.



Spies are trying to steal COVID-19 vaccine research. Why Canadians should be concerned



Russia, China and Iran have all been accused of trying to steal COVID-19 vaccine research.



Схоже що Кремль лоханувся з вакциною і продовжують спроби украсти чужі розробки.



