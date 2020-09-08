Тракторист
В Москві носять і не бібікають.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 вер, 2020 01:05
Тракторист
В Москві носять і не бібікають.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 09 вер, 2020 01:25
Группа ученых из США, Австралии, Италии, Японии, Швейцарии и некоторых других стран обнаружили подозрительные совпадения в результатах исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", опубликованного в журнале The Lancet.
Об этом пишет theBabel.
В исследовании отмечено, что вакцина сформировала иммунный ответ в 100% случаев – у всех 76 участников ранней стадии испытаний. При этом серьезных побочных эффектов не обнаружили.
Ученых насторожило, что уровень антител у добровольцев, на которых испытывали препарат, совпадает, хотя речь идет о разных людях, которые получали разные компоненты вакцины. Они в открытом письме попросили создателей вакцины предоставить оригинальные данные.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 09 вер, 2020 01:36
freeze, обратите внимание,
AstraZeneca приостановила для разбирательств испытания своей вакцины из-за обнаружения риска серьезного побочного эффекта!
Вот вам и 3-й этап клинических испытаний... один из самых перспективных кандидатов
Создание вакцины - путь тернистый, как и с препаратами лечения. Об этом предупреждали все ведущие специалисты. А смуту вносили и продолжают вносить "эффективные менеджеры" (политики), которые, как известно, за ценой не постоят
AstraZeneca puts COVID-19 vaccine trial on hold over safety concern
Додано: Сер 09 вер, 2020 03:06
Russia’s premier intelligence service, the SVR, targeted vaccine research networks in the United States, Canada and Britain, espionage efforts that were first detected by a British spy agency monitoring international fiber optic cables.
Nearly all of the United States’ adversaries intensified their attempts to steal American research while Washington, in turn, has moved to protect the universities and corporations doing the most advanced work. NATO intelligence, normally concerned with the movement of Russian tanks and terrorist cells, has expanded to scrutinize Kremlin efforts to steal vaccine research as well, according to a Western official briefed on the intelligence.
Spies are trying to steal COVID-19 vaccine research. Why Canadians should be concerned
Russia, China and Iran have all been accused of trying to steal COVID-19 vaccine research.
Схоже що Кремль лоханувся з вакциною і продовжують спроби украсти чужі розробки.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 09 вер, 2020 09:04
Імхо, можна обмежити тільки в одному:
- заборонити знаходитись в компанії більше, ніж 3є людей, які не є родиною.
І все, життя такого індівіжуума вже ніколи не буде таким, як раніше.
- в магазин, кінотеатр, потяг, літак не зайти,
- школа, універ, лікарня також ні,
- піти на голосування не можливо,
- ну і так далі.
Повне випадіння зі звичного життя, переїзд на хутор, робота в онлайні, діти вчаться в онлайні, лікуєшся в онлайні...
Додано: Сер 09 вер, 2020 09:16
Після вашого повідомлення ще пару людей про чіпування віписалось, то я всім відповім скопом.
Ви сакрастично всі про чіпування відписали...але є маленьке але...
Мові йде про 22 рік і далі. Що тоді буде невідомо, але я стараюся розглядіти найменші сигнали сьогодення, які можуть вистрілити в майбутньому.
Так ось, моя думка, що чіпування - це наступний крок після обов"язкового вакцинування.
Чіпування зроблять спочатку в вигляді пряника (ну, там не треба носити з собою документи, в чіпі будуть ваші данні, ящоб коли ви попали в лікарню, лікарі все про вас знали і зразу ж правильно вас лікували, наостанок можуть тупо "гречку" дати в вигляді знижки на комунальні чи якесь гостре питання для багатої країни).
Читаючи про вигоди, що я наразі написав, чи ви не подумали позитивно про чіп?
А якщо більше пряників насипати?
А якщо після пряників сказати, що не вакциновані і не прочіповані наразі можуть тільки бути в своїх клітках-квартирах і обмежені в праві вільно пересуватись?
Що тоді ви скажете?
Треба за білим шумов починати розрізняти, що відбувається насправді і для чого це робиться. І починати думати, що ви будете робити...
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