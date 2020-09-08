Додано: Сер 09 вер, 2020 09:16

greenozon написав: change_pm написав: Новий прояв коронобесія...((((

"Психіка сина на межі": у Полтаві вчителі та учні зацькували хлопчика через коронавірус

Дитина має алергію на маски та антисептики і через це почуваєтьс недобре.

Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/psihika-sina-na ... 21873.html



зі. До речі є думка, що не провакциновані будуть обмежені в правах...

Бачите це в 21-22 роках? Я бачу... Новий прояв коронобесія...((((Більше читайте тут:зі. До речі є думка, що не провакциновані будуть обмежені в правах...Бачите це в 21-22 роках? Я бачу...



а ще і обовзяково прочіповані а ще і обовзяково

Після вашого повідомлення ще пару людей про чіпування віписалось, то я всім відповім скопом.Ви саркастично про чіпування відписали...але є маленьке але...Мова йде про 22 рік і далі. Що тоді буде невідомо, але я стараюся розглядіти найменші сигнали сьогодення, які можуть вистрілити в майбутньому.Так ось, моя думка, що чіпування - це наступний крок після обов"язкового вакцинування.Чіпування зроблять спочатку в вигляді пряника (ну, там не треба носити з собою документи, в чіпі будуть ваші данні, ящоб коли ви попали в лікарню, лікарі все про вас знали і зразу ж правильно вас лікували, наостанок можуть тупо "гречку" дати в вигляді знижки на комунальні чи якесь гостре питання для багатої країни).Читаючи про вигоди, що я наразі написав, чи ви не подумали позитивно про чіп?А якщо більше пряників насипати?А якщо після пряників сказати, що не вакциновані і не прочіповані наразі можуть тільки бути в своїх клітках-квартирах і обмежені в праві вільно пересуватись?Що тоді ви скажете?Треба за білим шумов починати розрізняти, що відбувається насправді і для чого це робиться. І починати думати, що ви будете робити...