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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1763176417651766 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 30 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 256 Додано: Сер 09 вер, 2020 11:46 freeze написав: И чем же ухитрился заболеть один испытант из тысяч ?

И чем же ухитрился заболеть один испытант из тысяч ?



Не знаю подробностей, но знаю, что решение о приостановке было непростым (акции рухнули на 6% в течение часа после публикации), поэтому оно точно мотивированное.



Необязательно, что этот кандидат на вакцину - все, но вполне может быть, что побочка, выявленная у одного испытуемого, наличествует у многих. Просто у этого одного симптомы манифестировали сильно и быстро.



PS: нередко даже прошедшие КИ препараты не проходят регистрацию, а иногда и коммерческие препараты отзываются с рынка... Не знаю подробностей, но знаю, что решение о приостановке было непростым (акции рухнули на 6% в течение часа после публикации), поэтому оно точно мотивированное.Необязательно, что этот кандидат на вакцину - все, но вполне может быть, что побочка, выявленная у одного испытуемого, наличествует у многих. Просто у этого одного симптомы манифестировали сильно и быстро.PS: нередко даже прошедшие КИ препараты не проходят регистрацию, а иногда и коммерческие препараты отзываются с рынка... zРадио

Повідомлень: 7308 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1292 раз. Подякували: 2980 раз. Профіль 7 5 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 11:47 change_pm написав: .......

Ви саркастично про чіпування відписали...але є маленьке але...



Мова йде про 22 рік і далі. Що тоді буде невідомо, але я стараюся розглядіти найменші сигнали сьогодення, які можуть вистрілити в майбутньому.



Так ось, моя думка, що чіпування - це наступний крок після обов"язкового вакцинування.



Чіпування зроблять спочатку в вигляді пряника (ну, там не треба носити з собою документи, в чіпі будуть ваші данні, ящоб коли ви попали в лікарню, лікарі все про вас знали і зразу ж правильно вас лікували, наостанок можуть тупо "гречку" дати в вигляді знижки на комунальні чи якесь гостре питання для багатої країни).



Читаючи про вигоди, що я наразі написав, чи ви не подумали позитивно про чіп?



А якщо більше пряників насипати?



А якщо після пряників сказати, що не вакциновані і не прочіповані наразі можуть тільки бути в своїх клітках-квартирах і обмежені в праві вільно пересуватись?



Що тоді ви скажете?

Треба за білим шумов починати розрізняти, що відбувається насправді і для чого це робиться. І починати думати, що ви будете робити... .......Ви саркастично про чіпування відписали...але є маленьке але...Мова йде про 22 рік і далі. Що тоді буде невідомо, але я стараюся розглядіти найменші сигнали сьогодення, які можуть вистрілити в майбутньому.Так ось, моя думка, що чіпування - це наступний крок після обов"язкового вакцинування.Чіпування зроблять спочатку в вигляді пряника (ну, там не треба носити з собою документи, в чіпі будуть ваші данні, ящоб коли ви попали в лікарню, лікарі все про вас знали і зразу ж правильно вас лікували, наостанок можуть тупо "гречку" дати в вигляді знижки на комунальні чи якесь гостре питання для багатої країни).Читаючи про вигоди, що я наразі написав, чи ви не подумали позитивно про чіп?А якщо більше пряників насипати?А якщо після пряників сказати, що не вакциновані і не прочіповані наразі можуть тільки бути в своїх клітках-квартирах і обмежені в праві вільно пересуватись?Що тоді ви скажете?Треба за білим шумов починати розрізняти, що відбувається насправді і для чого це робиться. І починати думати, що ви будете робити...

"Как страшно жить!"

Опасности, действительно, есть. Но имхо Вы их ищете не там. Бить тревогу по поводу чипирования пока рановато. "Как страшно жить!"Опасности, действительно, есть. Но имхо Вы их ищете не там. Бить тревогу по поводу чипирования пока рановато. ЛАД 2 Повідомлень: 17157 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4533 раз. Подякували: 4213 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 11:52 ЛАД написав: change_pm написав: .......

Ви саркастично про чіпування відписали...але є маленьке але...



Мова йде про 22 рік і далі. Що тоді буде невідомо, але я стараюся розглядіти найменші сигнали сьогодення, які можуть вистрілити в майбутньому.



Так ось, моя думка, що чіпування - це наступний крок після обов"язкового вакцинування.



Чіпування зроблять спочатку в вигляді пряника (ну, там не треба носити з собою документи, в чіпі будуть ваші данні, ящоб коли ви попали в лікарню, лікарі все про вас знали і зразу ж правильно вас лікували, наостанок можуть тупо "гречку" дати в вигляді знижки на комунальні чи якесь гостре питання для багатої країни).



Читаючи про вигоди, що я наразі написав, чи ви не подумали позитивно про чіп?



А якщо більше пряників насипати?



А якщо після пряників сказати, що не вакциновані і не прочіповані наразі можуть тільки бути в своїх клітках-квартирах і обмежені в праві вільно пересуватись?



Що тоді ви скажете?

Треба за білим шумов починати розрізняти, що відбувається насправді і для чого це робиться. І починати думати, що ви будете робити... .......Ви саркастично про чіпування відписали...але є маленьке але...Мова йде про 22 рік і далі. Що тоді буде невідомо, але я стараюся розглядіти найменші сигнали сьогодення, які можуть вистрілити в майбутньому.Так ось, моя думка, що чіпування - це наступний крок після обов"язкового вакцинування.Чіпування зроблять спочатку в вигляді пряника (ну, там не треба носити з собою документи, в чіпі будуть ваші данні, ящоб коли ви попали в лікарню, лікарі все про вас знали і зразу ж правильно вас лікували, наостанок можуть тупо "гречку" дати в вигляді знижки на комунальні чи якесь гостре питання для багатої країни).Читаючи про вигоди, що я наразі написав, чи ви не подумали позитивно про чіп?А якщо більше пряників насипати?А якщо після пряників сказати, що не вакциновані і не прочіповані наразі можуть тільки бути в своїх клітках-квартирах і обмежені в праві вільно пересуватись?Що тоді ви скажете?Треба за білим шумов починати розрізняти, що відбувається насправді і для чого це робиться. І починати думати, що ви будете робити...

"Как страшно жить!"

Опасности, действительно, есть. Но имхо Вы их ищете не там. Бить тревогу по поводу чипирования пока рановато. "Как страшно жить!"Опасности, действительно, есть. Но имхо Вы их ищете не там. Бить тревогу по поводу чипирования пока рановато.



Даже если это теоретически возможно, то этот вариант надо рассматривать.

Тем более зная наши власти. Даже если это теоретически возможно, то этот вариант надо рассматривать.Тем более зная наши власти. За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.

Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea: :idea: Lion+ Повідомлень: 1885 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 277 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 12:04 Lion+ написав: ЛАД написав: .......

"Как страшно жить!"

Опасности, действительно, есть. Но имхо Вы их ищете не там. Бить тревогу по поводу чипирования пока рановато. ......."Как страшно жить!"Опасности, действительно, есть. Но имхо Вы их ищете не там. Бить тревогу по поводу чипирования пока рановато.



Даже если это теоретически возможно, то этот вариант надо рассматривать.

Тем более зная наши власти. Даже если это теоретически возможно, то этот вариант надо рассматривать.Тем более зная наши власти.

Уточните, пожалуйста, что именно "теоретически возможно"? Уточните, пожалуйста, что именно "теоретически возможно"? ЛАД 2 Повідомлень: 17157 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4533 раз. Подякували: 4213 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 12:08 zРадио написав: freeze написав: И чем же ухитрился заболеть один испытант из тысяч ?

И чем же ухитрился заболеть один испытант из тысяч ?



Не знаю подробностей, но знаю, что решение о приостановке было непростым (акции рухнули на 6% в течение часа после публикации), поэтому оно точно мотивированное.



Необязательно, что этот кандидат на вакцину - все, но вполне может быть, что побочка, выявленная у одного испытуемого, наличествует у многих. Просто у этого одного симптомы манифестировали сильно и быстро.



PS: нередко даже прошедшие КИ препараты не проходят регистрацию, а иногда и коммерческие препараты отзываются с рынка... Не знаю подробностей, но знаю, что решение о приостановке было непростым (акции рухнули на 6% в течение часа после публикации), поэтому оно точно мотивированное.Необязательно, что этот кандидат на вакцину - все, но вполне может быть, что побочка, выявленная у одного испытуемого, наличествует у многих. Просто у этого одного симптомы манифестировали сильно и быстро.PS: нередко даже прошедшие КИ препараты не проходят регистрацию, а иногда и коммерческие препараты отзываются с рынка...



Пока либеральные британцы будут идиотией страдать по каждому случаю побочного эффекта из десятков тысяч провакцинированных, который скорее всего никак и не связан с вакцинацией, но на каждый случай разбирательства уйдут недели или месяцы, их место на рынке займут другие разработчики.

Вроде бы вакцина АстраЗенека обещала быть самой дешевой из всех. Это многих не устраивает. Пока либеральные британцы будут идиотией страдать по каждому случаю побочного эффекта из десятков тысяч провакцинированных, который скорее всего никак и не связан с вакцинацией, но на каждый случай разбирательства уйдут недели или месяцы, их место на рынке займут другие разработчики.Вроде бы вакцина АстраЗенека обещала быть самой дешевой из всех. Это многих не устраивает. Востаннє редагувалось freeze в Сер 09 вер, 2020 12:11, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18316 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4408 раз. Подякували: 7119 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 12:08 у світі



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Повідомлень: 9504 З нами з: 01.06.14 Подякував: 200 раз. Подякували: 645 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 12:16 Lion+ написав:

Даже если это теоретически возможно, то этот вариант надо рассматривать.

Тем более зная наши власти. Даже если это теоретически возможно, то этот вариант надо рассматривать.Тем более зная наши власти.

Как раз наши власти послушны ЕС и МВФ. А вот с удивлением узнала что в РФ ввели налог с депозитов свыше 1млн. и налоговая сама найдет всё ваши вклады, т.е. банковская тайна там уже всё, да и чипирование возможно что бы "специально обученные бандеровцы" права не начали качать. Кстати ни одного поста о несправедливости и нарушений конституции тамтешними властями я не слышала, а Вы? Как раз наши власти послушны ЕС и МВФ. А вот с удивлением узнала что в РФ ввели налог с депозитов свыше 1млн. и налоговая сама найдет всё ваши вклады, т.е. банковская тайна там уже всё, да и чипирование возможно что бы "специально обученные бандеровцы" права не начали качать. Кстати ни одного поста о несправедливости и нарушений конституции тамтешними властями я не слышала, а Вы? stm

Повідомлень: 2527 З нами з: 04.03.15 Подякував: 66 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1763176417651766 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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