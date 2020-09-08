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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 вер, 2020 11:46
freeze написав:
И чем же ухитрился заболеть один испытант из тысяч ?
Не знаю подробностей, но знаю, что решение о приостановке было непростым (акции рухнули на 6% в течение часа после публикации), поэтому оно точно мотивированное.
Необязательно, что этот кандидат на вакцину - все, но вполне может быть, что побочка, выявленная у одного испытуемого, наличествует у многих. Просто у этого одного симптомы манифестировали сильно и быстро.
PS: нередко даже прошедшие КИ препараты не проходят регистрацию, а иногда и коммерческие препараты отзываются с рынка...
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Додано: Сер 09 вер, 2020 11:47
change_pm написав:
.......
Ви саркастично про чіпування відписали...але є маленьке але...
Мова йде про 22 рік і далі. Що тоді буде невідомо, але я стараюся розглядіти найменші сигнали сьогодення, які можуть вистрілити в майбутньому.
Так ось, моя думка, що чіпування - це наступний крок після обов"язкового вакцинування.
Чіпування зроблять спочатку в вигляді пряника (ну, там не треба носити з собою документи, в чіпі будуть ваші данні, ящоб коли ви попали в лікарню, лікарі все про вас знали і зразу ж правильно вас лікували, наостанок можуть тупо "гречку" дати в вигляді знижки на комунальні чи якесь гостре питання для багатої країни).
Читаючи про вигоди, що я наразі написав, чи ви не подумали позитивно про чіп?
А якщо більше пряників насипати?
А якщо після пряників сказати, що не вакциновані і не прочіповані наразі можуть тільки бути в своїх клітках-квартирах і обмежені в праві вільно пересуватись?
Що тоді ви скажете?
Треба за білим шумов починати розрізняти, що відбувається насправді і для чого це робиться. І починати думати, що ви будете робити...
"Как страшно жить!"
Опасности, действительно, есть. Но имхо Вы их ищете не там. Бить тревогу по поводу чипирования пока рановато.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 11:52
ЛАД написав: change_pm написав:
.......
Ви саркастично про чіпування відписали...але є маленьке але...
Мова йде про 22 рік і далі. Що тоді буде невідомо, але я стараюся розглядіти найменші сигнали сьогодення, які можуть вистрілити в майбутньому.
Так ось, моя думка, що чіпування - це наступний крок після обов"язкового вакцинування.
Чіпування зроблять спочатку в вигляді пряника (ну, там не треба носити з собою документи, в чіпі будуть ваші данні, ящоб коли ви попали в лікарню, лікарі все про вас знали і зразу ж правильно вас лікували, наостанок можуть тупо "гречку" дати в вигляді знижки на комунальні чи якесь гостре питання для багатої країни).
Читаючи про вигоди, що я наразі написав, чи ви не подумали позитивно про чіп?
А якщо більше пряників насипати?
А якщо після пряників сказати, що не вакциновані і не прочіповані наразі можуть тільки бути в своїх клітках-квартирах і обмежені в праві вільно пересуватись?
Що тоді ви скажете?
Треба за білим шумов починати розрізняти, що відбувається насправді і для чого це робиться. І починати думати, що ви будете робити...
"Как страшно жить!"
Опасности, действительно, есть. Но имхо Вы их ищете не там. Бить тревогу по поводу чипирования пока рановато.
Даже если это теоретически возможно, то этот вариант надо рассматривать.
Тем более зная наши власти.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай
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Додано: Сер 09 вер, 2020 12:04
Lion+ написав: ЛАД написав:
.......
"Как страшно жить!"
Опасности, действительно, есть. Но имхо Вы их ищете не там. Бить тревогу по поводу чипирования пока рановато.
Даже если это теоретически возможно, то этот вариант надо рассматривать.
Тем более зная наши власти.
Уточните, пожалуйста, что именно "теоретически возможно"?
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Додано: Сер 09 вер, 2020 12:08
zРадио написав: freeze написав:
И чем же ухитрился заболеть один испытант из тысяч ?
Не знаю подробностей, но знаю, что решение о приостановке было непростым (акции рухнули на 6% в течение часа после публикации), поэтому оно точно мотивированное.
Необязательно, что этот кандидат на вакцину - все, но вполне может быть, что побочка, выявленная у одного испытуемого, наличествует у многих. Просто у этого одного симптомы манифестировали сильно и быстро.
PS: нередко даже прошедшие КИ препараты не проходят регистрацию, а иногда и коммерческие препараты отзываются с рынка...
Пока либеральные британцы будут идиотией страдать по каждому случаю побочного эффекта из десятков тысяч провакцинированных, который скорее всего никак и не связан с вакцинацией, но на каждый случай разбирательства уйдут недели или месяцы, их место на рынке займут другие разработчики.
Вроде бы вакцина АстраЗенека обещала быть самой дешевой из всех. Это многих не устраивает.
Востаннє редагувалось freeze
в Сер 09 вер, 2020 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 12:08
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Додано: Сер 09 вер, 2020 12:16
Lion+ написав:
Даже если это теоретически возможно, то этот вариант надо рассматривать.
Тем более зная наши власти.
Как раз наши власти послушны ЕС и МВФ. А вот с удивлением узнала что в РФ ввели налог с депозитов свыше 1млн. и налоговая сама найдет всё ваши вклады, т.е. банковская тайна там уже всё, да и чипирование возможно что бы "специально обученные бандеровцы" права не начали качать. Кстати ни одного поста о несправедливости и нарушений конституции тамтешними властями я не слышала, а Вы?
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