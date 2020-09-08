freeze написав:Пока либеральные британцы будут идиотией страдать по каждому случаю побочного эффекта из десятков тысяч провакцинированных, который скорее всего никак и не связан с вакцинацией, но на каждый случай разбирательства уйдут недели или месяцы, их место на рынке займут другие разработчики. Вроде бы вакцина АстраЗенека обещала быть самой дешевой из всех. Это многих не устраивает.
Просто ковид-скептики привлекли слишком много внимания к вопросу вакцин и денег, после "гриппа со вкусом свинины". Так бы уже давно и деньги выделили, и вакцинировали, и утилизировали 99% вакцины - но ковид-скептики, гады, следят "за руками".
Разве что, если опять напугать, что "все умрут" - но момент упущен. Скептики требуют пруфов - а с этим туго
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freeze написав:Центр Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину, защищающую одновременно от гриппа и COVID-19, сообщил директор центра.
А еще он планирует создать живую воду с эффектом панацеи
При наличии одного и одного технически не сложная задача сделать два в одном. У россиян несколько давно апробированных вакцин от гриппа, и до 2014 года они занимали и значительную часть нашего рынка, так как были дешевле за ценой. Никто не жаловался на качество.
freeze написав:Центр Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину, защищающую одновременно от гриппа и COVID-19, сообщил директор центра.
А еще он планирует создать живую воду с эффектом панацеи
При наличии одного и одного технически не сложная задача сделать два в одном. У россиян несколько давно апробированных вакцин от гриппа, и до 2014 года они занимали и значительную часть нашего рынка, так как были дешевле за ценой. Никто не жаловался на качество.
Можно скрестить и бульдога с носорогом, но смысл? Универсальность - это некий компромисс. Каждая вакцина по-отдельности будет работать эффективнее, чем универсальная - это же прописная истина. Разве если предположить, что россияне вдруг обнаружили полезный побочный эффект у одной из своих коронавирусных вакцин, тогда да. Будет выглядеть весьма интересно.
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 09 вер, 2020 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Lion+ написав:От туберкулеза ежегодно 3500 умирают и все СМИ помалкивают про это. Не слышно об этом из каждого утюга.
При чём тут туберкулёз к коронавирусу. Вам же говорили - создайте ветку с названием Эпидемия туберкулёза в мире, и боритесь с туберкулёзом там. Создайте петицию на сайте президента. Выйдите на одиночный пикет перед Радой.
antey1969 написав:Можно скрестить и бульдога с носорогом, но смысл? Универсальность - это некий компромисс. Каждая вакцина по-отдельности будет работать эффективнее, чем универсальная - это же прописная истина.
ПРИВИВКА АКДС (ДИФТЕРИЯ, КОКЛЮШ, СТОЛБНЯК) Сотни миллионов вакцинаций - особо никто не жаловался.
antey1969 написав:Можно скрестить и бульдога с носорогом, но смысл? Универсальность - это некий компромисс. Каждая вакцина по-отдельности будет работать эффективнее, чем универсальная - это же прописная истина.
ПРИВИВКА АКДС (ДИФТЕРИЯ, КОКЛЮШ, СТОЛБНЯК) Сотни миллионов вакцинаций - особо никто не жаловался.
Вы приводите пример давно отработанной и отлично изученной вдоль и поперек прививки. Вакцина от коронавируса еще недостаточно изучена насчет побочных эффектов даже сама по себе, а ее уже предлагают смешивать. Зачем, чтобы потом гадать, какая побочка вылезла и от чего? Не слишком ли рано? Медицина сама по себе весьма консервативна. И первый из ее принципов звучит как "не навреди!".