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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1765176617671768>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
30
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:20

  freeze написав:Пока либеральные британцы будут идиотией страдать по каждому случаю побочного эффекта из десятков тысяч провакцинированных, который скорее всего никак и не связан с вакцинацией, но на каждый случай разбирательства уйдут недели или месяцы, их место на рынке займут другие разработчики.
Вроде бы вакцина АстраЗенека обещала быть самой дешевой из всех. Это многих не устраивает.

Просто ковид-скептики привлекли слишком много внимания к вопросу вакцин и денег, после "гриппа со вкусом свинины".
Так бы уже давно и деньги выделили, и вакцинировали, и утилизировали 99% вакцины - но ковид-скептики, гады, следят "за руками".

Разве что, если опять напугать, что "все умрут" - но момент упущен. Скептики требуют пруфов - а с этим туго
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:22

  ЛАД написав:
  Lion+ написав:
  ЛАД написав:.......
"Как страшно жить!" :)
Опасности, действительно, есть. Но имхо Вы их ищете не там. Бить тревогу по поводу чипирования пока рановато.


Даже если это теоретически возможно, то этот вариант надо рассматривать.
Тем более зная наши власти.

Уточните, пожалуйста, что именно "теоретически возможно"?

То что описано выше, от чего страшно жить
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:24

  antey1969 написав:
  freeze написав:Центр Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину, защищающую одновременно от гриппа и COVID-19, сообщил директор центра.

А еще он планирует создать живую воду с эффектом панацеи


При наличии одного и одного технически не сложная задача сделать два в одном.
У россиян несколько давно апробированных вакцин от гриппа, и до 2014 года они занимали и значительную часть нашего рынка, так как были дешевле за ценой. Никто не жаловался на качество.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:29

  freeze написав:
  antey1969 написав:
  freeze написав:Центр Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину, защищающую одновременно от гриппа и COVID-19, сообщил директор центра.

А еще он планирует создать живую воду с эффектом панацеи


При наличии одного и одного технически не сложная задача сделать два в одном.
У россиян несколько давно апробированных вакцин от гриппа, и до 2014 года они занимали и значительную часть нашего рынка, так как были дешевле за ценой. Никто не жаловался на качество.

Можно скрестить и бульдога с носорогом, но смысл?
Универсальность - это некий компромисс. Каждая вакцина по-отдельности будет работать эффективнее, чем универсальная - это же прописная истина.
Разве если предположить, что россияне вдруг обнаружили полезный побочный эффект у одной из своих коронавирусных вакцин, тогда да. Будет выглядеть весьма интересно.
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 09 вер, 2020 13:33, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:29

  freeze написав:Центр Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину, защищающую одновременно от гриппа и COVID-19, сообщил директор центра.


Зображення

От туберкулеза ежегодно 3500 умирают и все СМИ помалкивают про это.
Не слышно об этом из каждого утюга.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:32

  Lion+ написав:От туберкулеза ежегодно 3500 умирают и все СМИ помалкивают про это.
Не слышно об этом из каждого утюга.


При чём тут туберкулёз к коронавирусу.
Вам же говорили - создайте ветку с названием Эпидемия туберкулёза в мире, и боритесь с туберкулёзом там. Создайте петицию на сайте президента. Выйдите на одиночный пикет перед Радой.
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freeze
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:34

Lion+
Запилите свою незалежную туберкулезную ветку, и успокойтесь уже.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:35

  antey1969 написав:Можно скрестить и бульдога с носорогом, но смысл?
Универсальность - это некий компромисс. Каждая вакцина по-отдельности будет работать эффективнее, чем универсальная - это же прописная истина.


ПРИВИВКА АКДС (ДИФТЕРИЯ, КОКЛЮШ, СТОЛБНЯК)
Сотни миллионов вакцинаций - особо никто не жаловался.
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Lion+ написав:От туберкулеза ежегодно 3500 умирают и все СМИ помалкивают про это.
Не слышно об этом из каждого утюга.

От Ковид ежемесячно сейчас более тысячи, и эта цифра пока нарастает.Тубик отдыхает.
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:52

  freeze написав:
  antey1969 написав:Можно скрестить и бульдога с носорогом, но смысл?
Универсальность - это некий компромисс. Каждая вакцина по-отдельности будет работать эффективнее, чем универсальная - это же прописная истина.


ПРИВИВКА АКДС (ДИФТЕРИЯ, КОКЛЮШ, СТОЛБНЯК)
Сотни миллионов вакцинаций - особо никто не жаловался.

Вы приводите пример давно отработанной и отлично изученной вдоль и поперек прививки.
Вакцина от коронавируса еще недостаточно изучена насчет побочных эффектов даже сама по себе, а ее уже предлагают смешивать. Зачем, чтобы потом гадать, какая побочка вылезла и от чего? Не слишком ли рано?
Медицина сама по себе весьма консервативна. И первый из ее принципов звучит как "не навреди!".
antey1969
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