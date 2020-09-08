Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1765176617671768> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 30 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 256 Додано: Сер 09 вер, 2020 13:20 freeze написав: Пока либеральные британцы будут идиотией страдать по каждому случаю побочного эффекта из десятков тысяч провакцинированных, который скорее всего никак и не связан с вакцинацией, но на каждый случай разбирательства уйдут недели или месяцы, их место на рынке займут другие разработчики.

Вроде бы вакцина АстраЗенека обещала быть самой дешевой из всех. Это многих не устраивает. Пока либеральные британцы будут идиотией страдать по каждому случаю побочного эффекта из десятков тысяч провакцинированных, который скорее всего никак и не связан с вакцинацией, но на каждый случай разбирательства уйдут недели или месяцы, их место на рынке займут другие разработчики.Вроде бы вакцина АстраЗенека обещала быть самой дешевой из всех. Это многих не устраивает.

Просто ковид-скептики привлекли слишком много внимания к вопросу вакцин и денег, после "гриппа со вкусом свинины".

Так бы уже давно и деньги выделили, и вакцинировали, и утилизировали 99% вакцины - но ковид-скептики, гады, следят "за руками".



Разве что, если опять напугать, что "все умрут" - но момент упущен. Скептики требуют пруфов - а с этим туго Просто ковид-скептики привлекли слишком много внимания к вопросу вакцин и денег, после "гриппа со вкусом свинины".Так бы уже давно и деньги выделили, и вакцинировали, и утилизировали 99% вакцины - но ковид-скептики, гады, следят "за руками".Разве что, если опять напугать, что "все умрут" - но момент упущен. Скептики требуют пруфов - а с этим туго Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12524 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7124 раз. Подякували: 3307 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 13:22 ЛАД написав: Lion+ написав: ЛАД написав: .......

"Как страшно жить!"

Опасности, действительно, есть. Но имхо Вы их ищете не там. Бить тревогу по поводу чипирования пока рановато. ......."Как страшно жить!"Опасности, действительно, есть. Но имхо Вы их ищете не там. Бить тревогу по поводу чипирования пока рановато.



Даже если это теоретически возможно, то этот вариант надо рассматривать.

Тем более зная наши власти. Даже если это теоретически возможно, то этот вариант надо рассматривать.Тем более зная наши власти.

Уточните, пожалуйста, что именно "теоретически возможно"? Уточните, пожалуйста, что именно "теоретически возможно"?

То что описано выше, от чего страшно жить То что описано выше, от чего страшно жить За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.

Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea: :idea: Lion+ Повідомлень: 1888 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 277 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 13:24 antey1969 написав: freeze написав: Центр Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину, защищающую одновременно от гриппа и COVID-19, сообщил директор центра. Центр Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину, защищающую одновременно от гриппа и COVID-19, сообщил директор центра.

А еще он планирует создать живую воду с эффектом панацеи А еще он планирует создать живую воду с эффектом панацеи



При наличии одного и одного технически не сложная задача сделать два в одном.

У россиян несколько давно апробированных вакцин от гриппа, и до 2014 года они занимали и значительную часть нашего рынка, так как были дешевле за ценой. Никто не жаловался на качество. При наличии одного и одного технически не сложная задача сделать два в одном.У россиян несколько давно апробированных вакцин от гриппа, и до 2014 года они занимали и значительную часть нашего рынка, так как были дешевле за ценой. Никто не жаловался на качество. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18321 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4408 раз. Подякували: 7120 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 13:29 freeze написав: antey1969 написав: freeze написав: Центр Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину, защищающую одновременно от гриппа и COVID-19, сообщил директор центра. Центр Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину, защищающую одновременно от гриппа и COVID-19, сообщил директор центра.

А еще он планирует создать живую воду с эффектом панацеи А еще он планирует создать живую воду с эффектом панацеи



При наличии одного и одного технически не сложная задача сделать два в одном.

У россиян несколько давно апробированных вакцин от гриппа, и до 2014 года они занимали и значительную часть нашего рынка, так как были дешевле за ценой. Никто не жаловался на качество. При наличии одного и одного технически не сложная задача сделать два в одном.У россиян несколько давно апробированных вакцин от гриппа, и до 2014 года они занимали и значительную часть нашего рынка, так как были дешевле за ценой. Никто не жаловался на качество.

Можно скрестить и бульдога с носорогом, но смысл?

Универсальность - это некий компромисс. Каждая вакцина по-отдельности будет работать эффективнее, чем универсальная - это же прописная истина.

Разве если предположить, что россияне вдруг обнаружили полезный побочный эффект у одной из своих коронавирусных вакцин, тогда да. Будет выглядеть весьма интересно. Можно скрестить и бульдога с носорогом, но смысл?Универсальность - это некий компромисс. Каждая вакцина по-отдельности будет работать эффективнее, чем универсальная - это же прописная истина.Разве если предположить, что россияне вдруг обнаружили полезный побочный эффект у одной из своих коронавирусных вакцин, тогда да. Будет выглядеть весьма интересно. Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 09 вер, 2020 13:33, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 9859 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1151 раз. Подякували: 2666 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 13:29 freeze написав: Центр Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину, защищающую одновременно от гриппа и COVID-19, сообщил директор центра. Центр Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину, защищающую одновременно от гриппа и COVID-19, сообщил директор центра.







От туберкулеза ежегодно 3500 умирают и все СМИ помалкивают про это.

Не слышно об этом из каждого утюга. От туберкулеза ежегодно 3500 умирают и все СМИ помалкивают про это.Не слышно об этом из каждого утюга. За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.

Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea: :idea: Lion+ Повідомлень: 1888 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 277 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 13:32 Lion+ написав: От туберкулеза ежегодно 3500 умирают и все СМИ помалкивают про это.

Не слышно об этом из каждого утюга. От туберкулеза ежегодно 3500 умирают и все СМИ помалкивают про это.Не слышно об этом из каждого утюга.



При чём тут туберкулёз к коронавирусу.

Вам же говорили - создайте ветку с названием Эпидемия туберкулёза в мире, и боритесь с туберкулёзом там. Создайте петицию на сайте президента. Выйдите на одиночный пикет перед Радой. При чём тут туберкулёз к коронавирусу.Вам же говорили - создайте ветку с названием Эпидемия туберкулёза в мире, и боритесь с туберкулёзом там. Создайте петицию на сайте президента. Выйдите на одиночный пикет перед Радой. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18321 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4408 раз. Подякували: 7120 раз. Профіль 22 3 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 13:34 Lion+

Запилите свою незалежную туберкулезную ветку, и успокойтесь уже. antey1969 1

Повідомлень: 9859 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1151 раз. Подякували: 2666 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 13:35 antey1969 написав: Можно скрестить и бульдога с носорогом, но смысл?

Универсальность - это некий компромисс. Каждая вакцина по-отдельности будет работать эффективнее, чем универсальная - это же прописная истина. Можно скрестить и бульдога с носорогом, но смысл?Универсальность - это некий компромисс. Каждая вакцина по-отдельности будет работать эффективнее, чем универсальная - это же прописная истина.



ПРИВИВКА АКДС (ДИФТЕРИЯ, КОКЛЮШ, СТОЛБНЯК)

Сотни миллионов вакцинаций - особо никто не жаловался. ПРИВИВКА АКДС (ДИФТЕРИЯ, КОКЛЮШ, СТОЛБНЯК)Сотни миллионов вакцинаций - особо никто не жаловался. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18321 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4408 раз. Подякували: 7120 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 13:51 Re: Эпидемия коронавируса в мире Lion+ написав: От туберкулеза ежегодно 3500 умирают и все СМИ помалкивают про это.

Не слышно об этом из каждого утюга. От туберкулеза ежегодно 3500 умирают и все СМИ помалкивают про это.Не слышно об этом из каждого утюга.

От Ковид ежемесячно сейчас более тысячи, и эта цифра пока нарастает.Тубик отдыхает. От Ковид ежемесячно сейчас более тысячи, и эта цифра пока нарастает.Тубик отдыхает. Hotab

Повідомлень: 3033 З нами з: 15.02.09 Подякував: 119 раз. Подякували: 1121 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 13:52 freeze написав: antey1969 написав: Можно скрестить и бульдога с носорогом, но смысл?

Универсальность - это некий компромисс. Каждая вакцина по-отдельности будет работать эффективнее, чем универсальная - это же прописная истина. Можно скрестить и бульдога с носорогом, но смысл?Универсальность - это некий компромисс. Каждая вакцина по-отдельности будет работать эффективнее, чем универсальная - это же прописная истина.



ПРИВИВКА АКДС (ДИФТЕРИЯ, КОКЛЮШ, СТОЛБНЯК)

Сотни миллионов вакцинаций - особо никто не жаловался. ПРИВИВКА АКДС (ДИФТЕРИЯ, КОКЛЮШ, СТОЛБНЯК)Сотни миллионов вакцинаций - особо никто не жаловался.

Вы приводите пример давно отработанной и отлично изученной вдоль и поперек прививки.

Вакцина от коронавируса еще недостаточно изучена насчет побочных эффектов даже сама по себе, а ее уже предлагают смешивать. Зачем, чтобы потом гадать, какая побочка вылезла и от чего? Не слишком ли рано?

Медицина сама по себе весьма консервативна. И первый из ее принципов звучит как "не навреди!". Вы приводите пример давно отработанной и отлично изученной вдоль и поперек прививки.Вакцина от коронавируса еще недостаточно изучена насчет побочных эффектов даже сама по себе, а ее уже предлагают смешивать. Зачем, чтобы потом гадать, какая побочка вылезла и от чего? Не слишком ли рано?Медицина сама по себе весьма консервативна. И первый из ее принципов звучит как "не навреди!". antey1969 1

Повідомлень: 9859 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1151 раз. Подякували: 2666 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1765176617671768> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 09 вер, 2020 14:12