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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1765176617671768

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 256
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
30
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:02

  antey1969 написав:Медицина сама по себе весьма консервативна. И первый из ее принципов звучит как "не навреди!".


Пока мы наблюдаем около пяти тысяч смертей от коронавируса ежедневно, эти люди могли бы быть спасены, если бы были провакцинированы. С другой стороны весов мы наблюдаем одного человека то ли с поносом, то ли с аллергией неизвестно от чего, что совпало с вакцинацией от коронавируса. Немного разные вещи на весах, имхо.

Сейчас при пробежке пристрастился слушать разные подкасты. Недавно прослушал - о том как перфекционизм губит мечты людей и не даёт им достичь нужных высот, обрекая в двадцатый раз перемеривать, что другие давно уже отрезали и убежали дальше по жизни.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:13

freeze
Стесняюсь спросить, как это относится к универсальной вакцине?
О том, что вакцина нужна побыстрее, никто не спорит. Универсальную банально дольше создавать, ибо придется еще учитывать влияние лишних препаратов друг на друга.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:26

  antey1969 написав:
  freeze написав:Центр Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину, защищающую одновременно от гриппа и COVID-19, сообщил директор центра.

А еще он планирует создать живую воду с эффектом панацеи

РФПИ продаст мексиканской фармкомпании 32 млн доз вакцины от коронавируса
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/ ... 09-131846/
МОСКВА (Рейтер) - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продаст 32 миллиона доз вакцины от коронавируса "Спутник V" одной из ведущих фармкомпаний Мексики, сообщил в среду источник, близкий к сделке.
Это второе для России соглашение об экспорте вакцины от COVID-19.

Казахстан в августе подписал с РФПИ соглашение о поставках свыше 2 миллионов доз потенциальной вакцины после прохождения всех испытаний. Страна может увеличить объем поставок до 5 миллионов доз.
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